Murió un nene australiano de 12 años que fue mordido por un tiburón en el puerto de Sídney

Un socorrista patrulla la playa North Steyne mientras las playas están cerradas tras recientes ataques de tiburones, en Sídney (REUTERS/Jeremy Piper)

Un niño de 12 años murió tras permanecer hospitalizado desde el pasado domingo, cuando fue atacado por un tiburón mientras nadaba en el puerto de Sídney, confirmó este sábado su familia.

En un comunicado emitido por el Hospital Infantil de Randwick, los padres del menor, identificado como Nico Antic, comunicaron el deceso de su hijo. “Nico era un joven alegre, amigable y deportista, con un espíritu bondadoso y generoso. Siempre estuvo lleno de vida y así lo recordaremos”, expresa el texto.

Los padres manifestaron estar “devastados” y expresaron su agradecimiento a socorristas y médicos “por todo lo que hicieron para cuidar a Nico”. A su vez, pidieron respeto a su privacidad en “estos momentos tan difíciles”.

El ataque ocurrió alrededor de las 16:20 hora local del domingo, cuando el niño, junto a un grupo de amigos, saltaba desde una cornisa rocosa de unos seis metros a aguas poco profundas y turbias.

Nico Antic, el nene australiano de 12 años que fue mordido por un tiburón en el puerto de Sídney (Créditos: news.com.au)

Según la Policía de Nueva Gales del Sur, la rápida reacción de los amigos, que se lanzaron al agua para auxiliarlo antes de la llegada de los equipos de rescate, fue determinante para salvarle la vida en el momento.

Posteriormente, agentes de la policía marítima lograron sacar al menor del agua y le colocaron torniquetes en ambas piernas para frenar la hemorragia antes de trasladarlo a un hospital, donde permaneció varios días en cuidados intensivos con graves heridas en las extremidades inferiores y finalmente falleció.

Las autoridades informaron que, de manera preliminar, el ataque habría sido provocado por un tiburón toro, especie habitual en el puerto de Sídney.

Bañistas australianos pasan junto a una señal de avistamiento de tiburones mientras las playas permanecen cerradas tras los recientes ataques de tiburones, en Sídney, el 20 de enero de 2026 (REUTERS/Jeremy Piper)

Entre el domingo y el martes se registraron cuatro ataques de tiburón en Australia, incluido el que resultó fatal para el menor. Una persona resultó gravemente herida y otras dos sufrieron lesiones leves en esta serie de incidentes.

Víctor Piñeiro, identificado como un “amigo cercano” de la familia Antic, inició a comienzos de semana una campaña de recaudación de fondos en línea para ayudar a cubrir “gastos futuros y trámites relacionados”. “A pesar de todos los esfuerzos, este desgarrador suceso ha tenido el peor desenlace posible”, escribió Piñeiro.

Hasta este sábado, la campaña había recibido más de 3.700 donaciones y superaba los 239.000 dólares recaudados.

El tiburón toro es una de las especies más reconocidas en aguas australianas por su tamaño y fuerza, y por su capacidad de habitar tanto aguas saladas como dulces, lo que les permite internarse en estuarios y zonas costeras muy frecuentadas por bañistas y pescadores.

Estos escualos pueden superar los tres metros de longitud y figuran entre los principales responsables de los encuentros entre tiburones y humanos en la costa este de Australia, incluida la bahía de Sídney. Suelen acercarse a la costa atraídos por bancos de peces y condiciones de agua turbia tras lluvias intensas.

En 2025 se contabilizaron al menos diez ataques de tiburón en el país, entre ellos uno a un niño de 9 años que logró sobrevivir; cinco de estos incidentes resultaron mortales.

De acuerdo con una base nacional de incidentes, desde 1791 hasta 2025 se han registrado en Australia más de 1.280 ataques de tiburón, de los cuales aproximadamente 260 han sido mortales.

(Con información de EFE)