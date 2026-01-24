Mundo

Murió un nene australiano de 12 años que fue mordido por un tiburón en el puerto de Sídney

El fallecimiento se comunicó a través de una nota oficial emitida por el Hospital Infantil de Randwick. Los padres del joven lo recordaron como un ñiño de “espíritu bondadoso” y solicitaron respeto durante el duelo

Guardar
Un socorrista patrulla la playa
Un socorrista patrulla la playa North Steyne mientras las playas están cerradas tras recientes ataques de tiburones, en Sídney (REUTERS/Jeremy Piper)

Un niño de 12 años murió tras permanecer hospitalizado desde el pasado domingo, cuando fue atacado por un tiburón mientras nadaba en el puerto de Sídney, confirmó este sábado su familia.

En un comunicado emitido por el Hospital Infantil de Randwick, los padres del menor, identificado como Nico Antic, comunicaron el deceso de su hijo. “Nico era un joven alegre, amigable y deportista, con un espíritu bondadoso y generoso. Siempre estuvo lleno de vida y así lo recordaremos”, expresa el texto.

Los padres manifestaron estar “devastados” y expresaron su agradecimiento a socorristas y médicos “por todo lo que hicieron para cuidar a Nico”. A su vez, pidieron respeto a su privacidad en “estos momentos tan difíciles”.

El ataque ocurrió alrededor de las 16:20 hora local del domingo, cuando el niño, junto a un grupo de amigos, saltaba desde una cornisa rocosa de unos seis metros a aguas poco profundas y turbias.

Nico Antic, el nene australiano
Nico Antic, el nene australiano de 12 años que fue mordido por un tiburón en el puerto de Sídney (Créditos: news.com.au)

Según la Policía de Nueva Gales del Sur, la rápida reacción de los amigos, que se lanzaron al agua para auxiliarlo antes de la llegada de los equipos de rescate, fue determinante para salvarle la vida en el momento.

Posteriormente, agentes de la policía marítima lograron sacar al menor del agua y le colocaron torniquetes en ambas piernas para frenar la hemorragia antes de trasladarlo a un hospital, donde permaneció varios días en cuidados intensivos con graves heridas en las extremidades inferiores y finalmente falleció.

Las autoridades informaron que, de manera preliminar, el ataque habría sido provocado por un tiburón toro, especie habitual en el puerto de Sídney.

Bañistas australianos pasan junto a
Bañistas australianos pasan junto a una señal de avistamiento de tiburones mientras las playas permanecen cerradas tras los recientes ataques de tiburones, en Sídney, el 20 de enero de 2026 (REUTERS/Jeremy Piper)

Entre el domingo y el martes se registraron cuatro ataques de tiburón en Australia, incluido el que resultó fatal para el menor. Una persona resultó gravemente herida y otras dos sufrieron lesiones leves en esta serie de incidentes.

Víctor Piñeiro, identificado como un “amigo cercano” de la familia Antic, inició a comienzos de semana una campaña de recaudación de fondos en línea para ayudar a cubrir “gastos futuros y trámites relacionados”. “A pesar de todos los esfuerzos, este desgarrador suceso ha tenido el peor desenlace posible”, escribió Piñeiro.

Hasta este sábado, la campaña había recibido más de 3.700 donaciones y superaba los 239.000 dólares recaudados.

El tiburón toro es una de las especies más reconocidas en aguas australianas por su tamaño y fuerza, y por su capacidad de habitar tanto aguas saladas como dulces, lo que les permite internarse en estuarios y zonas costeras muy frecuentadas por bañistas y pescadores.

Estos escualos pueden superar los tres metros de longitud y figuran entre los principales responsables de los encuentros entre tiburones y humanos en la costa este de Australia, incluida la bahía de Sídney. Suelen acercarse a la costa atraídos por bancos de peces y condiciones de agua turbia tras lluvias intensas.

Las autoridades informaron que, de
Las autoridades informaron que, de manera preliminar, el ataque habría sido provocado por un tiburón toro, especie habitual en el puerto de Sídney. (Associated Press)

En 2025 se contabilizaron al menos diez ataques de tiburón en el país, entre ellos uno a un niño de 9 años que logró sobrevivir; cinco de estos incidentes resultaron mortales.

De acuerdo con una base nacional de incidentes, desde 1791 hasta 2025 se han registrado en Australia más de 1.280 ataques de tiburón, de los cuales aproximadamente 260 han sido mortales.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaSidneyAustraliatiburón toro

Últimas Noticias

Irán reconoció que mató a más de 2.400 civiles durante la represión de las protestas iniciadas a fines de diciembre

Según el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, el balance oficial de muertos incluye a 600 personas a las que el régimen identificó como “terroristas”

Irán reconoció que mató a

La ONU denunció la brutal represión del régimen de Irán y exigió el fin de la violencia contra los manifestantes

El alto comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió que Teherán ponga fin a las detenciones masivas, las ejecuciones extrajudiciales y las torturas

La ONU denunció la brutal

Los rompehielos, la tecnología clave para operar en Groenlandia

Los retos logísticos y la falta de rompehielos exponen la vulnerabilidad de la estrategia estadounidense en una región donde Rusia, China y la Unión Europea avanzan con mayor capacidad

Los rompehielos, la tecnología clave

El gobierno sirio tomó el control de la prisión de al-Aqtan tras la retirada de las fuerzas kurdas

Las autoridades sirias asumen la gestión de la prisión de al-Aqtan, en el norte de Raqqa, después del retiro de las Fuerzas Democráticas Sirias, en medio de un acuerdo que incluye un alto el fuego de cuatro días

El gobierno sirio tomó el

Ucrania y Rusia cerraron en Abu Dabi la primera jornada de conversaciones directas sobre el plan de paz de Estados Unidos

El primer encuentro trilateral en Abu Dabi busca avanzar en el plan promovido por Donald Trump y resolver la disputa territorial en el Donbás

Ucrania y Rusia cerraron en
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Miras el celular al despertar?

¿Miras el celular al despertar? Este es el daño que podrías causarle a tus ojos

Cómo una ración diaria de pasas de ciruela puede cambiar tu salud

Cuáles son los beneficios del aceite de coco para la salud

Se espera un fin de semana agobiante en el AMBA, tras activarse una alerta por calor extremo en la mitad del país

Pidieron la liberación del detenido por el caso de Tania Suárez en Córdoba, tras declararse víctima de manipulación

INFOBAE AMÉRICA
Rusia lanzó un nuevo ataque

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones iraníes contra Ucrania: al menos un muerto y 23 heridos

Aplazada la cumbre hispano-portuguesa por el homenaje de Estado a las víctimas del tren

Aviso de Anulación

Dos semanas sin internet en Irán: incomunicación, negocios dañados y sin visos de apertura

el presidente israelí se reúne en Davos con su homólogo de Somalilandia

ENTRETENIMIENTO

La historia detrás de la

La historia detrás de la única estrella del Paseo de la Fama de Hollywood que no se puede pisar

Lo que pocos conocen sobre “Rata de dos patas”: a quién iba dirigida realmente la icónica canción

Quién es Steven Adler, uno de los fundadores de Guns N’ Roses que fue expulsado de la banda y terminó en un reality sobre adicciones

La historia detrás de BTS: así fue cómo se eligieron a los siete integrantes que hicieron historia en la industria musical

Rebeca Loos, exniñera de los Beckham, respalda a Brooklyn: “Ha sido muy valiente y sabe que pueden ir a por él”