Zelensky anunció un encuentro con Rusia y Estados Unidos con el objetivo de avanzar en la negociación por el fin de la guerra

El anuncio de conversaciones trilaterales entre representantes de Ucrania, Estados Unidos y Rusia marca un nuevo intento diplomático para encontrar una solución negociada al conflicto que se prolonga desde febrero de 2022. Según informó Volodímir Zelensky, presidente ucraniano, desde el Foro Económico Mundial de Davos, las reuniones tendrán lugar en Emiratos Árabes Unidos el viernes y sábado de esta semana. Se trata del primer encuentro de este tipo en el país del Golfo y de la primera cita a tres bandas desde el inicio de las negociaciones de paz, en la que participarán delegaciones de los tres países con el objetivo de explorar vías para poner fin a la guerra.

Los equipos negociadores estarán encabezados, en el caso ucraniano, por Rustem Umerov, secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, y contarán con la presencia de altos cargos militares y políticos, como el jefe del Estado Mayor General, Andri Hnatov, el jefe de la oficina presidencial, Kirilo Budanov, el jefe adjunto de la oficina presidencial, Serhi Kislitsia, y el líder parlamentario del partido gobernante, David Arajamia. Zelensky subrayó la importancia de la presencia militar en las discusiones, señalando que “los militares deben estar presentes”.

Por parte estadounidense, el enviado especial Steve Witkoff confirmó que él y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, viajarán a Emiratos Árabes Unidos, donde se prevé la creación de grupos de trabajo centrados en cuestiones militares y de prosperidad. Hasta el momento, la participación rusa no ha sido confirmada oficialmente por Moscú, si bien Emiratos Árabes Unidos ha ejercido labores de mediación entre Kiev y Moscú durante la guerra, especialmente en lo relativo a intercambios de prisioneros.

Zelensky, tras entrevistarse con Trump en Davos, manifestó que “es mejor tener reuniones que no tener ningún tipo de diálogo”, y expresó su expectativa de que la parte rusa “esté lista para encontrar compromisos”, recalcando que tanto Kiev como Moscú atraviesan situaciones difíciles debido a la prolongación del conflicto. El mandatario ucraniano advirtió, no obstante, que si la cita sirve únicamente para maniobras políticas, “la guerra continuará”.

El contexto de las negociaciones está marcado por la continuación de los ataques rusos sobre infraestructuras civiles y energéticas en Ucrania, que han dejado a millones de personas sin calefacción ni luz durante uno de los inviernos más fríos de los últimos años. Pese a los esfuerzos diplomáticos, la guerra sigue causando víctimas y desplazados en el país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, se dan la mano durante una rueda de prensa tras su almuerzo de trabajo en el club Mar a Lago de Trump, en Palm Beach, Florida, Estados Unidos, 28 de diciembre de 2025. REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo

En paralelo a las conversaciones previstas en Emiratos Árabes Unidos, Zelensky anunció la finalización de un documento bilateral con Estados Unidos que ofrecería a Ucrania garantías de seguridad una vez termine la guerra, similares al Artículo 5 del Tratado de la OTAN, según explicó el presidente ucraniano ante los medios tras su intervención en Davos. Este acuerdo, pendiente de firma por los presidentes y la posterior aprobación en los Parlamentos nacionales, establecería un marco vinculante de asistencia militar en caso de agresión tras el conflicto.

Asimismo, Zelensky informó que las negociaciones sobre la reconstrucción de Ucrania, impulsadas por Estados Unidos y los socios europeos, avanzan hacia su fase final, con la intención de movilizar hasta 800.000 millones de dólares para la recuperación económica del país. Respecto a las condiciones para el fin de la guerra, el presidente ucraniano señaló que la única cuestión pendiente es la región de Donetsk, mayoritariamente controlada por Rusia, cuyo reparto es actualmente el principal punto de discordia entre ambos bandos, según las declaraciones recogidas por medios internacionales.

(Con información de AFP, EFE y Europa Press)