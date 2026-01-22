El Parlamento Europeo solicitó la inclusión de la Guardia Revolucionaria Islámica en la lista de organizaciones terroristas

Un miembro de la Guardia Revolucionaria de Irán hace guardia en la plaza Enqelab-e-Eslami, o plaza de la Revolución Islámica, en el centro de Teherán, Irán, el 24 de junio de 2025. (AP Foto/Vahid Salemi, archivo)

El Parlamento Europeo reclamó este jueves a los países de la Unión Europea que lleguen a un acuerdo para incluir al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, incluidas la milicia Basij y la Fuerza Quds, en la lista de organizaciones terroristas de la UE por la represión violenta de las protestas en Irán.

En una resolución que salió adelante por 562 votos a favor, nueve en contra y 57 abstenciones, la Eurocámara condenó los asesinatos en masa perpetrados por el régimen iraní contra los manifestantes en las últimas protestas y exigió al régimen que ponga fin a la violencia contra los manifestantes pacíficos, a las ejecuciones y a la represión de civiles.

“El asesinato de miles de manifestantes muestra un cambio escalofriante en los métodos represivos del régimen iraní, de la disuasión a la eliminación estratégica”, alerta el Parlamento Europeo en un comunicado en el que se urge a imponer nuevas sanciones, como ha hecho Estados Unidos, y a que éstas se apliquen de forma estricta.

La resolución critica además la censura a las protestas con los cortes a la conexión a internet, que ya había denunciado también la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, y sugiere a la UE que incremente el “apoyo técnico y financiero a las herramientas de elusión de la censura”.

Pleno del Parlamento Europeo. PROEXPORT

Los eurodiputados piden además que se permita el acceso inmediatamente a la misión de investigación de Naciones Unidas para abordar los delitos graves perpetrados para silenciar a la disidencia y condenan las décadas de represión del régimen, “en particular contra las mujeres, los activistas de derechos humanos y los disidentes políticos”.

“Cualquier normalización de las relaciones con Irán solo puede producirse tras la liberación incondicional de los presos políticos y un auténtico progreso hacia la democracia y el Estado de Derecho”, apunta la Eurocámara en un comunicado.

Metsola, que ya decidió prohibir la entrada a la Eurocámara a los diplomáticos iraníes ante la escalada de la situación en su país, compartió un mensaje en redes sociales para transmitir a los iraníes que Europa está con ellos “incluso cuando se cortan los cables de internet y se provocan apagones”.

Los muertos en las protestas

Al menos 3.117 personas han muerto en las protestas que han sacudido Irán en las últimas semanas, según el primer balance oficial de víctimas y que organizaciones de derechos humanos en el exterior consideran que es muy superior.

El comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), el general Hossein Salami, revisa el equipo militar durante un ejercicio militar de las fuerzas terrestres del CGRI en el área de Aras, provincia de Azerbaiyán Oriental, Irán, el 17 de octubre de 2022. CGRI/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental)/Handout vía REUTERS/Foto de archivo

Del balance total de víctimas, 2.427 son civiles y efectivos de las fuerzas de seguridad, informó la Fundación de Veteranos y Mártires de Irán en un comunicado emitido anoche por el Gobierno iraní.

Este organismo no ofreció información acerca del resto de fallecidos, pero el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani, indicó que 690 de los muertos eran “terroristas, amotinados y aquellos que atacaron bases militares”.

La Fundación de Veteranos y Mártires de Irán, organismo estatal, afirmó que muchos de los muertos eran transeúntes que fueron asesinados a tiros, mientras que otros eran manifestantes “que fueron blanco de disparos de agentes terroristas organizados entre la multitud”, sin aportar más información.

Organismos de derechos humanos con sede en el exterior han denunciado que miles de manifestantes murieron a causa de la represión estatal y ofrecen cifras más altas del número de muertos.

Manifestantes iraníes se manifiestan en Teherán, Irán. Las protestas a nivel nacional comenzaron a finales de diciembre en el Gran Bazar de Teherán como respuesta al empeoramiento de la situación económica. Posteriormente, se extendieron a universidades y otras ciudades, con consignas que evolucionaron desde reclamos económicos hasta demandas políticas y antigubernamentales. Europa Press/Contacto/Redes Sociales

Iran Human Rights (IHR), con sede en Oslo, sitúa el número de muertos en 3.428 mientras que la ONG HRANA, situada en Estados Unidos, lo hace en 4.519.

(con información de EFE)