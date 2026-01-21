Mundo

Tensión entre Rusia y Japón: Moscú realizó una patrulla aérea con cazas y bombarderos nucleares

Las fuerzas armadas rusas llevaron a cabo una misión de más de once horas con bombarderos Tu-95MS y cazas escolta sobre aguas neutrales, generando preocupación en Tokio por la creciente tensión regional

Rusia realizó patrullas con los bombarderos estratégicos nucleares Tu-95MS sobre aguas neutrales del mar de Japón, informó este miércoles el Ministerio de Defensa. Crédito: Ministerio de Defensa de Rusia

Las fuerzas armadas de Rusia realizaron una patrulla aérea con bombarderos estratégicos nucleares Tu-95MS sobre aguas neutrales del mar de Japón (también conocido como mar del Este), informó el Ministerio de Defensa ruso. El vuelo, que se extendió por más de once horas, contó con la escolta de cazas Su-35S y Su-30SM pertenecientes a la denominada “aviación de largo alcance”. Según Defensa, las tripulaciones rusas efectúan este tipo de operaciones regularmente en el Ártico, Atlántico Norte, Océano Pacífico, mar Negro y mar Báltico, cumpliendo, según el comunicado, con la normativa internacional del espacio aéreo.

Dentro de la aviación de largo alcance también se encuentran los bombarderos Tu-160 y Tu-22M3, aeronaves que forman parte de la tríada nuclear rusa y que tienen la capacidad de portar misiles y bombas convencionales, incluyendo misiles de crucero. Además, Rusia lleva a cabo maniobras similares en la región de Asia-Pacífico, en ocasiones en colaboración con China, situación que ha generado preocupación en el gobierno japonés, que interpreta estas acciones como una demostración de fuerza en sus fronteras. En diciembre pasado, portamisiles Tu-95MS y bombarderos estratégicos Hong-6K participaron en una patrulla conjunta sobre el mar de Japón (mar del Este), el mar de China Oriental y el océano Pacífico.

El trasfondo de estas operaciones se enmarca en la persistente disputa territorial entre Rusia y Japón por cuatro de las islas Kuriles, ubicadas al norte del archipiélago japonés y reclamadas por Tokio desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Las recientes patrullas y ejercicios militares rusos se producen en un contexto de creciente inquietud en Moscú respecto a la evolución de la política de defensa japonesa. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, advirtió en una rueda de prensa esta semana sobre los resultados diplomáticos de Moscú en 2025 que la ambición de ciertos sectores políticos japoneses de avanzar hacia una remilitarización de la sociedad genera preocupación en el gobierno ruso. Lavrov subrayó que en Japón han cobrado fuerza los debates para modificar la Constitución, no solo con el objetivo de ampliar el potencial ofensivo militar, sino también en lo relativo a una posible revisión del estatus no nuclear del país.

Dos cazas MiG-31 de la
Dos cazas MiG-31 de la fuerza aérea rusa. (Servicio de prensa del Ministerio ruso de Defensa via AP)

Todo esto ocurre en las inmediaciones de nuestras fronteras y, considerando el carácter, en cierta medida, caótico de la evolución de los acontecimientos en la arena internacional, esto no puede sino preocuparnos”, agregó el canciller.

El ministro detalló que Rusia sigue de cerca los avances en la cooperación político-militar y estratégica entre Japón y Estados Unidos, así como el incremento de ejercicios conjuntos que han involucrado también a otros miembros de la OTAN.

En relación con el despliegue de capacidades militares en la región, Lavrov aludió a los ejercicios conjuntos realizados en septiembre entre Estados Unidos y Japón, durante los cuales fue desplegado el sistema estadounidense de misiles de alcance medio Typhon. El ministro aseguró que, aunque se informó oficialmente que la presencia de estas baterías sería temporal y limitada a los ejercicios, según los datos disponibles para Moscú, los sistemas Typhon, diseñados para lanzar misiles de crucero Tomahawk, no han sido retirados del territorio japonés.

(Con información de EFE)

