Mundo

La agencia atómica de la ONU alertó que la planta nuclear ucraniana de Chernóbil se quedó sin electricidad

El corte en el flujo de energía afecta la protección y control de los residuos tóxicos, mientras la comunidad internacional vigila de cerca la situación ante el riesgo de seguridad reportado por el OIEA

Guardar
El director general del Organismo
El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi.

La actividad militar en las cercanías de la central nuclear de Chernóbil (Ucrania), fuera de servicio, han causado la interrupción del suministro eléctrico externo necesario para la custodia de los residuos radiactivos del grave accidente que dañó la instalación en 1986, informó este martes el OIEA.

“Varias subestaciones eléctricas ucranianas vitales para la seguridad nuclear se vieron afectadas por la actividad militar generalizada esta mañana”, denunció el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, en un comunicado en redes sociales.

La central de Chernóbil, protegida por un sarcófago que protege los restos del reactor número 4, “perdió toda la energía externa”, añadió el diplomático argentino, que no especificó el origen de esa “actividad militar”.

Situada en el norte de Ucrania, la planta de Chernóbil sufrió en 1986 el peor accidente nuclear de la historia.

Según el OIEA, además de las conexiones con las siniestradas instalaciones atómicas, esa actividad militar ha dañado otras líneas eléctricas que suministran energía a otras plantas atómicas del país invadido por Rusia hace cuatro años.

Un ataque con un dron
Un ataque con un dron ruso impactó el sarcófago o refugio radioactivo que cubría el reactor dañado de la central nuclear de Chernóbil el viernes (14 de febrero de 2025). Europa Press/Contacto/Cover Images

“El OIEA está siguiendo activamente los acontecimientos para evaluar su impacto en la seguridad nuclear”, subrayó Grossi, quien lleva desde que comenzó el ataque ruso a Ucrania pidiendo crear zonas libres de combates y bombardeos en torno a las instalaciones atómicas ucranianas.

Rusia atacó esta madrugada a Ucrania con más de 30 misiles y cerca de 440 drones y las subestaciones eléctricas conectadas a las centrales nucleares fueron parte de los objetivos golpeados.

Se prolonga así la ola de ataques rusos al sistema energético ucraniano que ha provocado amplios apagones y largas interrupciones en el funcionamiento de la calefacción en pleno invierno, con temperaturas gélidas que este martes cayeron a un mínimo de 11 grados bajo cero.

‘Amenaza principal’

El ejército ruso capturó la planta el primer día de su invasión de 2022, antes de retirarse unas semanas después.

Ucrania ha acusado repetidamente a Moscú de atacar Chernóbil y sus otras centrales nucleares, afirmando que los ataques de Moscú corren el riesgo de desencadenar un desastre potencialmente catastrófico.

Imagen de un soldado ucraniano
Imagen de un soldado ucraniano cavando una defensa antitanque cerca de la frontera bielorrusa, en la zona de exclusión de Chernobil, Ucrania. 14 diciembre 2023. REUTERS/Gleb Garanich

Ucrania reduce regularmente la energía en sus centrales nucleares tras los ataques rusos a su red eléctrica.

En octubre, un ataque ruso a una subestación cerca de Chernóbil cortó el suministro eléctrico hacia la estructura de confinamiento.

El director de la planta, Sergiy Tarakanov dijo a AFP que los niveles de radiación en el lugar se habían mantenido “estables y dentro de los límites normales”.

En una sala de control moderna, el ingeniero Ivan Tykhonenko controlaba 19 sensores y unidades de detección, monitorizando constantemente el estado del lugar.

Parte de las 190 toneladas de uranio que había en el lugar en 1986 “se fundieron, se hundieron en la unidad del reactor, la sala del subreactor, y aún existen”, dijo a AFP.

En octubre, un ataque ruso
En octubre, un ataque ruso a una subestación cerca de Chernóbil cortó el suministro eléctrico hacia la estructura de confinamiento. REUTERS/Oleksandr Ratushniak

Las preocupaciones sobre el destino del lugar —y lo que podría ocurrir— son muy altas.

Otro impacto ruso —o incluso un potente ataque cercano— podría hacer que la capa interna de radiación colapse, dijo el director Tarakanov a AFP.

“Si un misil o dron lo impacta directamente, o incluso cae en algún lugar cercano ... provocará un mini terremoto en la zona”, dijo.

(con información de EFE y AFP)

Temas Relacionados

OIEAChernóbilplanta nuclearGuerra Rusia Ucrania

Últimas Noticias

Los tractores franceses volvieron a bloquear la Eurocámara para protestar contra el acuerdo comercial con el Mercosur

La Federación Nacional de Sindicatos de Explotadores Agrícolas moviliza cientos de vehículos en otra manifestación contra el tratado firmado con el bloque sudamericano

Los tractores franceses volvieron a

Kim Jong Un destituyó al viceprimer ministro: lo hace responsable por fallas en la modernización industrial

El dictador norcoreano está insatisfecho con el avance de una fábrica, en vísperas de una reunión clave del partido oficialista que evaluará las políticas recientes y podría implicar cambios en la gestión interna

Kim Jong Un destituyó al

Los agricultores europeos rechazan el acuerdo con el Mercosur durante protestas en Estrasburgo

Un numeroso grupo de manifestantes rurales se concentró a poca distancia del Parlamento Europeo mientras los eurodiputados debatían la legalidad del reciente pacto comercial firmado entre la Unión Europea y el Mercosur

Los agricultores europeos rechazan el

Rusia se mete en la polémica por Groenlandia: “No es una parte natural de Dinamarca”

El canciller ruso calificó a la isla ártica como “una conquista colonial” y afirmó que el conflicto debe resolverse dentro de la OTAN. El Kremlin sostiene que Trump “pasará a la historia mundial” si logra anexionarla. Qué busca Moscú detrás de esta postura

Rusia se mete en la

Aviones militares llegarán a la base de Estados Unidos en Groenlandia para actividades planificadas

El Mando de Defensa Aeroespacial de América del Norte aseguró que esta actividad “ha sido coordinada con el Reino de Dinamarca” y que todas las fuerzas de apoyo operan con las autorizaciones diplomáticas correspondientes

Aviones militares llegarán a la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Por retirarle cargos al director

Por retirarle cargos al director de la UNP, Lina Garrido arremetió contra Petro por magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), en directo: recuperados dos de los tres cadáveres atrapados en el Alvia

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 20 de enero: cerrada la circulación por manifestantes en Calle Donceles, Centro Histórico

Cómo preparar mascarillas caseras de hueso de aguacate con maicena y avena para el cabello: fortalece y da brillo al instante

Extintas Farc habrían incumplido puntos del Acuerdo de Paz firmado hace 10 años: Contraloría reveló informe

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

México asegura que tiene vacunas suficientes contra sarampión para los próximos dos años

Milei participará en la reunión de la Junta de Paz de Gaza convocada por Trump en Davos

Paraguay prevé duplicar las exportaciones forestales con el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

La borrasca Harry mantiene en alerta máxima el sur de Italia

La Liga Árabe condena la demolición israelí de la sede de la UNRWA en Jerusalén ocupada

ENTRETENIMIENTO

Hilary Duff volvió a interpretar

Hilary Duff volvió a interpretar en vivo “What Dreams Are Made Of” tras más de una década

La postura de David Beckham tras los comentarios de su hijo Brooklyn: “Los niños deben poder equivocarse”

Brendan Fraser habló sobre su esperado regreso a La Momia: “Mis labios están sellados, pero tengo esperanzas”

Rebecca Loos apoya a Brooklyn Beckham en la ruptura familiar con David y Victoria: “La verdad siempre sale a la luz”

La historia detrás del icónico cameo de Valentino en ‘El diablo viste de Prada’