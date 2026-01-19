EN VIVO | A tres semanas del inicio de las protestas en Irán, reportan que el número de muertos por la represión ascendió a casi 4.000

Video publicado por el bloguero iraní Vahid Online

Iraníes y simpatizantes en Nueva Zelanda, Australia y Japón se manifestaron el domingo en solidaridad con las protestas en Irán. Las movilizaciones de la diáspora continuaron durante el fin de semana en ciudades de Alemania, Francia, Gran Bretaña y Canadá, según reportes desde esos países.

Frente a este panorama, el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, llamó “delincuentes” a los manifestantes y expresó: "La nación iraní no permitirá que los criminales nacionales e internacionales estén detrás de estos disturbios“.

Desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump pidió un cambio de “liderazgo” en Irán y calificó a Khamenei como “un enfermo que mata a su pueblo”. En diálogo con Politico, acusó al líder del régimen de “la completa destrucción del país y del uso de la violencia a niveles jamás vistos hasta ahora”.

“Gobernar va de respeto, no de miedo y muerte (...) Es hora de buscar un nuevo liderazgo”, agregó, e instó al líder supremo a dejar de reprimir a la población y a dirigir el país de manera adecuada.

La organización de derechos humanos HRANA, con sede en el país norteamericano, informó que ya son casi 4000 personas asesinadas a manos de las fuerzas del régimen y aún faltan por confirmar otras 8.949.