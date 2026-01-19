EN VIVO | A tres semanas del inicio de las protestas en Irán, reportan que el número de muertos por la represión ascendió a casi 4.000

Mundo

Video publicado por el bloguero iraní Vahid Online

Iraníes y simpatizantes en Nueva Zelanda, Australia y Japón se manifestaron el domingo en solidaridad con las protestas en Irán. Las movilizaciones de la diáspora continuaron durante el fin de semana en ciudades de Alemania, Francia, Gran Bretaña y Canadá, según reportes desde esos países.

Frente a este panorama, el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, llamó “delincuentes” a los manifestantes y expresó: "La nación iraní no permitirá que los criminales nacionales e internacionales estén detrás de estos disturbios“.

Desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump pidió un cambio de “liderazgo” en Irán y calificó a Khamenei como “un enfermo que mata a su pueblo”. En diálogo con Politico, acusó al líder del régimen de “la completa destrucción del país y del uso de la violencia a niveles jamás vistos hasta ahora”.

“Gobernar va de respeto, no de miedo y muerte (...) Es hora de buscar un nuevo liderazgo”, agregó, e instó al líder supremo a dejar de reprimir a la población y a dirigir el país de manera adecuada.

La organización de derechos humanos HRANA, con sede en el país norteamericano, informó que ya son casi 4000 personas asesinadas a manos de las fuerzas del régimen y aún faltan por confirmar otras 8.949.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

07:16 hsHoy

Video publicado por el bloguero iraní Vahid Online

Al menos 3.919 personas murieron en Irán durante las protestas contra el régimen iniciadas a finales de diciembre en las principales ciudades del país, según el último balance difundido el domingo por la organización no gubernamental Human Rights Activists (HRANA), con sede en Estados Unidos, que precisó que se trata de “casos confirmados”.

07:15 hsHoy

María Corina Machado destacó la lucha de Narges Mohammadi por la libertad de Irán

La líder opositora venezolana publicó este domingo un mensaje en sus redes sociales, en el que recuerda que la también Premio Nobel de la Paz y activista iraní cumple 37 días en prisión luego de haber sido arrestada el pasado 12 de diciembre.

Machado destacó que Mohammadi “ha dedicado su vida a la defensa de la igualdad, la justicia y los derechos de las mujeres, y ha pagado un altísimo precio por su compromiso con la libertad”. “Su voz se ha convertido en un símbolo de fortaleza para quienes en Irán y en todo el mundo resisten la represión y el silencio impuesto por regímenes totalitarios”, afirmó.

En esa línea, la líder venezolana transmitió su “solidaridad y respeto” a Mohammadi y todos los presos políticos que son perseguidos “por alzar su voz”: “Abogo por su liberación inmediata e incondicional, el respeto a su integridad física y moral, y el pleno reconocimiento de sus derechos fundamentales”.

“Las causas justas trascienden fronteras y unen a quienes creemos en la dignidad humana. Desde Venezuela, y desde cada rincón del mundo libre, reafirmamos que la lucha por los derechos humanos es una sola y que ninguna dictadura logrará apagarla. Narges, no estás sola. Tu coraje inspira a millones en todo el mundo. La justicia y la libertad triunfarán en Irán y en Venezuela”, concluyó.

07:08 hsHoy

El director de una operadora de telecomunicaciones fue despedido por no bloquear Internet

El director ejecutivo de Irancell, el segundo mayor operador de telefonía móvil de Irán, fue destituido por no acatar la orden gubernamental de bloquear el acceso a internet, según informó este domingo la agencia Fars.

El pasado 8 de enero, Irán suspendió todas las comunicaciones sin previo aviso, en medio de crecientes llamados a protestas antigubernamentales vinculadas a la crisis económica. Desde entonces, el acceso a internet ha sido prácticamente imposible, aunque este domingo comenzaron a levantarse parcialmente las restricciones para algunos sitios extranjeros, como Google.

Fars precisó: “Alireza Rafiei fue removido del cargo de director ejecutivo de la empresa tras aproximadamente un año de gestión”. La agencia añadió que Irancell “desobedeció las órdenes de las instituciones decisorias al implementar las políticas anunciadas sobre la restricción del acceso a internet en situaciones de crisis”.

Las autoridades iraníes anunciaron que planean restablecer el acceso a internet de manera progresiva. Durante la mañana del domingo en Teherán, periodistas de AFP lograron conectarse a la red global, aunque la mayoría de los proveedores de servicios de internet seguían bloqueados.

Según la televisión estatal, el acceso a Google fue restablecido este domingo “a través de todas las líneas móviles y proveedores de internet”. Fundada en 2005, Irancell afirma contar con setenta millones de suscriptores.

07:06 hsHoy

Hackearon los canales de televisión estatales iraníes y transmitieron un mensaje del ex príncipe heredero Reza Pahlavi

La inédita irrupción televisiva expuso la vulnerabilidad del aparato mediático del régimen en medio del bloqueo informativo y una crisis social marcada por miles de muertos

Hackearon los canales estatales de TV en Irán

El aparato de propaganda estatal en Irán sufrió este domingo uno de sus mayores golpes. Un grupo de hackers logró vulnerar simultáneamente todos los canales de la televisión pública y difundió a escala nacional un mensaje del príncipe heredero Reza Pahlavi, quien desde el exilio llamó a la población a rebelarse contra el régimen islámico.

