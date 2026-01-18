La Fundación Nobel aclaró que el premio de la Paz es intransferible, aunque la medalla cambie de manos

El presidente Donald J. Trump se reunió con María Corina Machado de Venezuela en la Oficina Oval (X: @WhiteHouse)

La Academia del Premio Nobel y el Comité Noruego del Nobel han reiterado que el Premio Nobel de la Paz no es transferible bajo ninguna circunstancia, ni siquiera de forma simbólica, y han subrayado que tanto la medalla como el diploma y el dinero del premio están asociados de manera permanente al galardonado original. Según la institución, independientemente del destino de estos símbolos materiales, el registro oficial siempre reconoce únicamente al premiado como ganador histórico del galardón. Esta posición se mantiene incluso si la medalla o el diploma cambian de manos, lo que no afecta la identidad del laureado.

La aclaratoria del Comité llegó después de que la líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, entregó su medalla al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un encuentro celebrado la semana pasada. El gesto, enmarcado como un acto de acercamiento político, fue presentado como un reconocimiento “por el impulso de la diplomacia y la defensa de la libertad y la prosperidad” tras la captura del ex dictador venezolano Nicolás Maduro.

María Corina Machado fue designada como Premio Nobel de la Paz 2025 gracias a su lucha por la restitución de la democracia venezolana (REUTERS/ARCHIVO)

La Academia del Premio Nobel destacó que una vez anunciado el ganador, este no puede compartir ni transferir el premio y que la decisión es definitiva e irrevocable. Además, aclaró que no es función del Comité Noruego del Nobel pronunciarse sobre la actividad diaria de los laureados ni sobre su participación en procesos políticos posteriores, ya que el reconocimiento se otorga en función de las contribuciones realizadas hasta el momento de la decisión. Las acciones o declaraciones posteriores de los premiados son consideradas responsabilidad exclusiva de cada uno.

Los estatutos de la Fundación Nobel no imponen restricciones sobre el uso de la medalla, diploma o dinero, permitiendo a los laureados conservar, regalar, vender o donar estos objetos. Como ejemplos, la Fundación cita el caso de Kofi Annan, cuyo reconocimiento fue donado por su viuda a la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra; Christian Lous Lange, cuya familia cedió la medalla al Centro Nobel de la Paz en Oslo; y Dmitry Muratov, quien vendió su medalla por USD103,5 millones para beneficiar a niños refugiados ucranianos a través de UNICEF. Otros casos incluyen la venta o donación de medallas por parte de David Thouless, James Watson, Leon Lederman y el regalo de la medalla de Knut Hamsun al ministro nazi Joseph Goebbels.

La medalla del Premio Nobel de la Paz, diseñada por Gustav Vigeland, está hecha de oro de 18 quilates y simboliza fraternidad (REUTERS/ARCHIVO)

La medalla del Premio Nobel de la Paz, diseñada por el escultor Gustav Vigeland en 1901, está hecha de oro de 18 quilates, pesa 196 gramos y mide 6,6 centímetros de diámetro. En el anverso lleva el retrato de Alfred Nobel y en el reverso figura la inscripción en latín “pro pace et fraternitate gentium” junto a la imagen de tres hombres abrazados, símbolo de la fraternidad.

Después de recibir la placa, Donald Trump, a través de su red social Truth Social, calificó el encuentro como un “gran honor” y resaltó la trayectoria personal y política de Machado. En su mensaje, el mandatario estadounidense afirmó: “María me regaló su Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he hecho. Un gesto tan maravilloso, de respeto mutuo”. El mensaje concluyó con un agradecimiento directo a la dirigente venezolana, sin ofrecer más detalles sobre el momento de la entrega.

La entrega de la medalla formó parte de un mensaje de “gratitud” del pueblo venezolano a Trump por sus acciones para lograr, según Machado, “su libertad”.