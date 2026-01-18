EN VIVO | A tres semanas del inicio de las protestas, aún investigan más de 4.300 muertes a manos del régimen iraní

El sábado se registraron marchas en París, Londres, Madrid y Lisboa, entre otras urbes, en contra de la república islámica que mantiene la represión en las movilizaciones. Frente a este panorama, el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, llamó “delincuentes” a los manifestantes y expresó: "La nación iraní no permitirá que los criminales nacionales e internacionales estén detrás de estos disturbios“.
Desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump, pidió un cambio de “liderazgo” en Irán y calificó Khamenei como “un enfermo que mata a su pueblo”. En diálogo con Politico, acusó al líder del régimen de “la completa destrucción del país y del uso de la violencia a niveles jamás vistos hasta ahora”. “Gobernar va de respeto, no de miedo y muerte (...) Es hora de buscar un nuevo liderazgo”, agregó, e instó al líder supremo a dejar de reprimir a la población y a dirigir el país de manera adecuada.
La organización de derechos humanos HRANA, con sede en el país norteamericano, informó que ya son más de 3.308 personas asesinadas en manos de las fuerzas del régimen y aún faltan por confirmar otras 4.382. Entre las víctimas, hay 22 menores de 18 años, según constató la institución.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
El 10 de enero, Kiarash vio cómo un tirador cubierto con un gran chador disparaba a manifestantes en Teherán. Él se salvó de milagro; si hubiera girado la cabeza hacia el lado equivocado, habría muerto.
Al cierre de la jornada y según datos verificados caso por caso por Human Rights Activists in Irán (HRANA), las cifras acumuladas son las siguientes:
El medio Irán International difundió un video donde se ve aparentemente a fuerzas de seguridad del régimen iraní en un operativo donde se encontraban manifestantes refugiados tras las protestas.
Los uniformados realizaron una redada en un edificio y las imágenes los muestran ingresando a la propiedad privada y rompiendo una cámara de seguridad. El incidente ocurrió en un contexto de creciente represión y bloqueos de comunicación a nivel nacional.
Un cruce fronterizo con Irán en la provincia oriental de Van, en Turquía, no registró una gran afluencia de iraníes solicitando asilo pese a los disturbios en el país vecino. Sin embargo, muchos ciudadanos realizan breves incursiones a través de la frontera para sortear los cortes de comunicaciones.
El servicio de internet en Irán fue bloqueado el 8 de enero en el contexto de las protestas masivas y la represión gubernamental. Este sábado, varios testigos informaron que los mensajes de texto y servicios de internet comenzaron a funcionar de manera muy limitada y solo por breves lapsos en algunas zonas del país.
Sami Ranjbar de Teherán, quien volvía a Irán desde Turquía el viernes, relató a Associated Press: “Mi trabajo depende de internet, así que me veo obligado a venir aquí para acceder a él y hacer mi trabajo, y luego regresar a Irán para ver cómo se desarrollan las condiciones. Si se restablece internet, nos quedaremos, si no, nos veremos obligados a salir nuevamente para usar internet, e ir a países vecinos u otros lugares”.