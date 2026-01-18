EN VIVO | A tres semanas del inicio de las protestas, aún investigan más de 4.300 muertes a manos del régimen iraní

Miles de personas se concentraron este sábado en la plaza del Panteón, en el centro de París (AFP)

El sábado se registraron marchas en París, Londres, Madrid y Lisboa, entre otras urbes, en contra de la república islámica que mantiene la represión en las movilizaciones. Frente a este panorama, el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, llamó “delincuentes” a los manifestantes y expresó: "La nación iraní no permitirá que los criminales nacionales e internacionales estén detrás de estos disturbios“.

Desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump, pidió un cambio de “liderazgo” en Irán y calificó Khamenei como “un enfermo que mata a su pueblo”. En diálogo con Politico, acusó al líder del régimen de “la completa destrucción del país y del uso de la violencia a niveles jamás vistos hasta ahora”. “Gobernar va de respeto, no de miedo y muerte (...) Es hora de buscar un nuevo liderazgo”, agregó, e instó al líder supremo a dejar de reprimir a la población y a dirigir el país de manera adecuada.

La organización de derechos humanos HRANA, con sede en el país norteamericano, informó que ya son más de 3.308 personas asesinadas en manos de las fuerzas del régimen y aún faltan por confirmar otras 4.382. Entre las víctimas, hay 22 menores de 18 años, según constató la institución.