EN VIVO | A tres semanas del inicio de las protestas, aún investigan más de 4.300 muertes a manos del régimen iraní

Las cifras difundidas por la organización HRANA detallan además que 24.000 personas continúan bajo custodia de las fuerzas de la república islámica y miles de heridos graves desde el inicio de las manifestaciones

Miles de personas se concentraron
Miles de personas se concentraron este sábado en la plaza del Panteón, en el centro de París (AFP)

El sábado se registraron marchas en París, Londres, Madrid y Lisboa, entre otras urbes, en contra de la república islámica que mantiene la represión en las movilizaciones. Frente a este panorama, el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, llamó “delincuentes” a los manifestantes y expresó: "La nación iraní no permitirá que los criminales nacionales e internacionales estén detrás de estos disturbios“.

Desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump, pidió un cambio de “liderazgo” en Irán y calificó Khamenei como “un enfermo que mata a su pueblo”. En diálogo con Politico, acusó al líder del régimen de “la completa destrucción del país y del uso de la violencia a niveles jamás vistos hasta ahora”. “Gobernar va de respeto, no de miedo y muerte (...) Es hora de buscar un nuevo liderazgo”, agregó, e instó al líder supremo a dejar de reprimir a la población y a dirigir el país de manera adecuada.

La organización de derechos humanos HRANA, con sede en el país norteamericano, informó que ya son más de 3.308 personas asesinadas en manos de las fuerzas del régimen y aún faltan por confirmar otras 4.382. Entre las víctimas, hay 22 menores de 18 años, según constató la institución.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

06:32 hsHoy

El dramático relato de los sobrevivientes a la masacre del régimen iraní: “Teherán parecía una zona de guerra”

Los líderes de la república islámica impusieron un corte de internet para ocultar la magnitud de la represión y dificultar la organización de protestas

Se realizaron masivas protestas contra
Se realizaron masivas protestas contra el régimen de Irán (X)

El 10 de enero, Kiarash vio cómo un tirador cubierto con un gran chador disparaba a manifestantes en Teherán. Él se salvó de milagro; si hubiera girado la cabeza hacia el lado equivocado, habría muerto.

Leer la nota completa
05:29 hsHoy

La organización de derechos humanos HRANA detalló las trágicas cifras mortales del día 21 de protestas

Al cierre de la jornada y según datos verificados caso por caso por Human Rights Activists in Irán (HRANA), las cifras acumuladas son las siguientes:

  • Protestas registradas: 621
  • Muertes confirmadas: 3.308 personas
    • Manifestantes: 3.097
    • Niños menores de 18 años: 22
    • Fuerzas militares y gubernamentales: 166
    • Civiles no manifestantes: 23
  • Muertes bajo investigación: 4.382 casos
  • Heridos graves: 2.107 personas
  • Personas detenidas: 24.266
  • Confesiones forzadas difundidas: 132 casos
04:43 hsHoy

Las fuerzas de seguridad del régimen iraní allanaron el edificio donde se refugiaron manifestantes

El medio Irán International difundió un video donde se ve aparentemente a fuerzas de seguridad del régimen iraní en un operativo donde se encontraban manifestantes refugiados tras las protestas.

Los uniformados realizaron una redada en un edificio y las imágenes los muestran ingresando a la propiedad privada y rompiendo una cámara de seguridad. El incidente ocurrió en un contexto de creciente represión y bloqueos de comunicación a nivel nacional.

03:26 hsHoy

Los iraníes viajan a la frontera con Turquía para tener acceso a internet

Un cruce fronterizo con Irán en la provincia oriental de Van, en Turquía, no registró una gran afluencia de iraníes solicitando asilo pese a los disturbios en el país vecino. Sin embargo, muchos ciudadanos realizan breves incursiones a través de la frontera para sortear los cortes de comunicaciones.

El servicio de internet en Irán fue bloqueado el 8 de enero en el contexto de las protestas masivas y la represión gubernamental. Este sábado, varios testigos informaron que los mensajes de texto y servicios de internet comenzaron a funcionar de manera muy limitada y solo por breves lapsos en algunas zonas del país.

Sami Ranjbar de Teherán, quien volvía a Irán desde Turquía el viernes, relató a Associated Press: “Mi trabajo depende de internet, así que me veo obligado a venir aquí para acceder a él y hacer mi trabajo, y luego regresar a Irán para ver cómo se desarrollan las condiciones. Si se restablece internet, nos quedaremos, si no, nos veremos obligados a salir nuevamente para usar internet, e ir a países vecinos u otros lugares”.

El dramático relato de los

En medio de la ofensiva

El Ejército de Siria intensificó

Estados Unidos bombardeó nuevas posiciones

Dos adolescentes de Nueva Delhi

"Muñecas de la mafia": el

Javier Frana y los problemas

