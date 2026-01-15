Mundo

La Embajada de EEUU en Kuwait ordenó una suspensión “temporal” de las visitas de su personal a bases militares por las tensiones con Irán

La legación argumenta que el paso tiene lugar ante las “tensiones regionales” por las protestas el país persa

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es entrevistado por el corresponsal de Reuters en la Casa Blanca, Steve Holland (no en la foto), durante una entrevista exclusiva en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, 14 de enero, 2026. REUTERS/Evelyn Hockstein

La Embajada de Estados Unidos en Kuwait ha ordenado una suspensión “temporal” de las visitas de su personal a varias bases militares en el país asiático a causa de las “tensiones regionales”, en medio de las advertencias del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre una posible intervención militar en Irán por la represión de las protestas de las últimas semanas.

Así, ha recalcado en un comunicado que “supervisa de cerca las tensiones regionales” y ha agregado que “en un exceso de cautela, la Embajada ha recomendado a su personal que aumente la vigilancia y ha ordenado al personal de la misión que suspenda temporalmente sus movimientos a instalaciones en Camp Arifjan, Camp Buehring, Camp Patriot y la base aérea Ali al Salem”.

“El acceso a estas instalaciones está limitado al personal esencial en estos momentos”, ha subrayado, al tiempo que ha incidido en que los ciudadanos estadounidenses en Kuwait deben “aumentar la vigilancia la seguridad personal” a causa de “el complejo y rápidamente cambiante contexto de seguridad” en Oriente Próximo.

Las instalaciones de Camp Arifjan acogen elementos de la Fuerza Aérea, la Armada, los Marines y la Guardia Costera de Estados Unidos, así como tropas de varios países europeos. Así, sirve de base logística de avanzada y está bajo control del Ejército Central de Estados Unidos bajo un acuerdo de cooperación firmado con las autoridades de Kuwait.

Un oficial de la
Un oficial de la Guardia Costera de Estados Unidos observa con binoculares el buque Marinera (Ex-Bella 1) vía REUTERS

La situación en Irán ha llevado además a India a recomendar a sus ciudadanos que abandonen el país, así como que aumenten la cautela y “eviten las zonas de protestas o movilizaciones”, según un comunicado publicado por la Embajada india a través de sus redes sociales.

Las protestas estallaron a finales de diciembre en protesta por la crisis económica y el empeoramiento de la calidad de vida en el país y se habrían saldado con cientos de muertos, si bien algunas organizaciones no gubernamentales han elevado a varios miles los fallecidos, algo descartado por Teherán.

Las autoridades iraníes han acusado a Estados Unidos e Israel de azuzar las protestas y respaldar los disturbios, asegurando que las manifestaciones derivaron en violencia para dar una “excusa” al presidente estadounidense, Donald Trump, para intervenir militarmente en el país centroasiático. Así, han apelado a Washington para mantener un proceso de diálogo para resolver las diferencias, si bien han afirmado que están “preparadas” para hacer frente a un conflicto bélico.

(Con información de Europa Press)

