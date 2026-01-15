El museo del Louvre aumentó el precio de la entrada para turistas no europeos

El Louvre aumenta un 45% el precio de la entrada para turistas no europeos a partir del 14 de enero (REUTERS/Abdul Saboor)

El museo de arte más visitado del planeta, el Louvre, ha dado un paso que marca un antes y un después en el acceso a sus galerías: desde este miércoles 14 de enero, el precio de la entrada para turistas fuera de Europa se ha disparado de manera inédita, generando un intenso debate en torno a la cultura y su valor. El costo del billete para no europeos casi se ha duplicado en apenas un año.

En enero de 2024, la entrada ya había subido de 17 a 22 euros para este grupo; ahora, el salto es mucho mayor: el importe se eleva un 45%, hasta los 32 euros, una cifra que impacta a millones de viajeros que cada año cruzan el umbral de este icono parisino.

Esta nueva política afecta a todos los ciudadanos que no pertenezcan a la Unión Europea ni a Islandia, Liechtenstein o Noruega. En la práctica, esto abarca a inmigrantes, turistas y expatriados de países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, China, Japón, Brasil y decenas más. Los estadounidenses representan la mayor proporción de visitantes internacionales del Louvre. Ahora, también los británicos —que tras el Brexit han quedado fuera del paraguas europeo— deberán pagar la tarifa más alta. La diferencia con el precio que abonan los europeos se amplía, consolidando el sistema de dos niveles.

Renovaciones, seguridad y un “Louvre Nuevo Renacimiento”

La subida de precios se justifica por proyectos de renovación y mayor seguridad, incluyendo una nueva sala para la Mona Lisa (REUTERS/Abdul Saboor)

¿Por qué este brusco aumento? Las razones que ofrece la dirección del Louvre son múltiples y de largo alcance. El museo planea una ambiciosa serie de renovaciones bajo el nombre de “Louvre Nuevo Renacimiento”, un proyecto emblemático que tiene el respaldo del presidente francés Emmanuel Macron. Entre las iniciativas más destacadas figura la creación de un nuevo hogar para la Mona Lisa, la obra más visitada y fotografiada del museo. La intención es mejorar la experiencia de quienes hacen largas colas para ver el cuadro y al mismo tiempo optimizar la circulación del público.

Además, se ha anunciado la construcción de una entrada completamente nueva al recinto, con el objetivo de gestionar de mejor manera los flujos de visitantes y, en consecuencia, aumentar la capacidad de acogida. Todo ello responde a la necesidad de adaptar el Louvre a los retos del turismo masivo y a la evolución de las expectativas de los viajeros internacionales.

Por otro lado, y según ha informado el medio británico The Independent, una parte sustancial del nuevo presupuesto irá destinada a reforzar la seguridad. El Louvre ha sufrido incidentes de alto perfil en los últimos meses, como el robo de las joyas de la corona francesa en octubre, lo que ha acentuado la percepción de vulnerabilidad y la urgencia de incrementar las medidas de protección.

Un sistema de dos niveles y sus implicaciones

El nuevo sistema de tarifas consolida una política de dos niveles para los visitantes del museo más visitado del mundo (AP foto/Thibault Camus)

El nuevo sistema de tarifas establece una diferenciación clara: una entrada para europeos y otra para no europeos. Los ciudadanos de la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y Noruega mantienen una tarifa inferior, mientras que el resto del mundo debe asumir el sobrecoste. Entre los afectados destacan los turistas provenientes de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Asia, que históricamente han representado una parte importante de la afluencia al museo.

Esta política implica que dos personas que visiten el Louvre el mismo día y disfruten de las mismas exposiciones pueden pagar precios muy distintos únicamente por su nacionalidad. El caso de los británicos es especialmente relevante: tras la salida del Reino Unido de la UE, los ciudadanos de este país pasan a integrar el grupo de no europeos, junto con estadounidenses y canadienses. Este sistema de doble tarifa se suma a una tendencia creciente en destinos turísticos globales, donde el origen del visitante condiciona el precio de la experiencia cultural.

Reacciones del sindicato CGT y el debate cultural

La decisión del Louvre ha generado críticas inmediatas desde diversos sectores. El sindicato de cultura CGT de Francia ha condenado públicamente el sistema de dos niveles, advirtiendo que transforma el acceso a la cultura en un “producto comercial”. La organización cuestiona la legitimidad de encarecer el ingreso en función del pasaporte, una medida que, a su juicio, erosiona la universalidad del arte y privilegia el aspecto económico sobre el derecho a la cultura.

El debate no se limita al ámbito francés: muchos expertos en gestión cultural y turismo han advertido que este tipo de prácticas puede sentar un precedente para otros museos y monumentos de renombre, modificando el significado del acceso democrático al patrimonio mundial. Para los viajeros no europeos, la noticia ha sido recibida con sorpresa y descontento, ya que el Louvre figuraba como una parada obligatoria y, hasta ahora, relativamente asequible dentro de la oferta cultural de París.

La oferta del Louvre: arte, historia y cifras

Pese al aumento, el Louvre mantiene su atractivo con 35.000 obras en exhibición, como la Mona Lisa y la Venus de Milo (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El Louvre alberga unas 500.000 piezas de arte, de las cuales unas 35.000 están en exhibición en todo momento. Entre sus tesoros se cuentan obras maestras como la Mona Lisa, la Venus de Milo y la Victoria de Samotracia, así como colecciones que abarcan desde la antigüedad egipcia hasta la pintura europea del siglo XIX.

El atractivo del Louvre reside no solo en la magnitud de sus fondos, sino en su capacidad para reinventarse y permanecer relevante. Las nuevas inversiones buscan no solo preservar el legado, sino adaptarlo a las exigencias de audiencias cada vez más diversas y exigentes. El reto está en lograr ese equilibrio sin dejar a nadie afuera.