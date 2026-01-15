El ex príncipe heredero de Irán sostuvo que bajo el régimen ayatolá el país quedó ligado al “terrorismo, el extremismo y la pobreza”

El nuevo comunicado de Pahlavi Reza

El príncipe exiliado Reza Pahlavi afirmó que la imagen internacional de Irán quedó asociada a “el terrorismo, el extremismo y la pobreza” bajo el régimen ayatolá, y sostuvo que un eventual cambio de gobierno permitirá revertir esa percepción mediante un giro profundo en política exterior, seguridad, economía y gobernanza, según un mensaje difundido el miércoles en la red social X.

“A todos nuestros amigos del mundo: Bajo el yugo de la República Islámica, Irán se identifica en sus mentes con el terrorismo, el extremismo y la pobreza”, expresó Pahlavi al inicio de su comunicado. En ese marco, señaló que “el verdadero Irán es un Irán diferente. Un Irán hermoso, pacífico y floreciente”, y afirmó que ese país “existía antes de la República Islámica” y “resurgirá de sus cenizas el día en que esta caiga”.

Pahlavi vinculó de manera directa la actual imagen internacional de Irán con las políticas del sistema vigente y planteó que un Irán libre adoptará una conducta opuesta en el escenario global. Según su mensaje, el país “actuará como amigo y fuerza estabilizadora en la región” y se convertirá en “un socio responsable en la seguridad global”.

En materia de seguridad y política exterior, el príncipe exiliado afirmó que “el programa militar nuclear de Irán cesará” y que “el apoyo a grupos terroristas cesará de inmediato”. Añadió que un Irán libre trabajará con “socios regionales y globales para enfrentar el terrorismo, el crimen organizado, el narcotráfico y el islamismo extremista”. Estas definiciones, según el comunicado, buscan romper con la asociación entre Irán y las amenazas a la seguridad internacional que, de acuerdo con Pahlavi, domina la percepción global del país.

El mensaje también incluyó definiciones diplomáticas orientadas a modificar el lugar de Irán en el sistema internacional. Pahlavi afirmó que “se normalizarán las relaciones con Estados Unidos” y que se restaurará “nuestra amistad con Washington y su pueblo”. En la misma línea, señaló que “el Estado de Israel será reconocido de inmediato” y anunció la intención de promover “la expansión de los Acuerdos de Abraham hacia los Acuerdos de Ciro, uniendo a un Irán, Israel y el mundo árabe libres”.

El príncipe exiliado afirmó que “el programa militar nuclear de Irán cesará” y que “el apoyo a grupos terroristas cesará de inmediato” (AP)

Según Pahlavi, este proceso abrirá “un nuevo capítulo, basado en el reconocimiento mutuo, la soberanía y el interés nacional”.

En el plano energético, el príncipe exiliado sostuvo que Irán posee “algunas de las mayores reservas de petróleo y gas del mundo” y afirmó que “un Irán libre se convertirá en un proveedor confiable de energía para el mundo libre”. Indicó que este objetivo se apoyará en reglas claras y previsibles, al señalar que “la formulación de políticas será transparente”, que “las acciones de Irán serán responsables” y que “los precios serán predecibles”.

La cuestión de la transparencia y la gobernanza ocupó un lugar central en el comunicado. Pahlavi afirmó que Irán adoptará y aplicará “estándares internacionales” y detalló que “se combatirá el lavado de dinero”, que “se desmantelará la corrupción organizada” y que “las instituciones públicas responderán ante el pueblo”. Estas medidas, según su mensaje, apuntan a revertir prácticas que contribuyeron al aislamiento del país y a su asociación con la falta de reglas claras en la escena internacional.

En términos económicos, Pahlavi describió a Irán como “uno de los últimos grandes mercados sin explotar del mundo”. Destacó que la población iraní es “educada, moderna, con una diáspora que la conecta con los cuatro puntos cardinales del mundo”, y afirmó que “un Irán democrático abrirá su economía al comercio, la inversión y la innovación”. También señaló que el país buscará “invertir en el mundo” y sostuvo que, en este escenario, “la oportunidad reemplazará al aislamiento”.

El príncipe exiliado sostuvo que Irán posee “algunas de las mayores reservas de petróleo y gas del mundo” y afirmó que “un Irán libre se convertirá en un proveedor confiable de energía para el mundo libre” (REUTERS)

El príncipe exiliado subrayó que su planteo no responde a una formulación teórica. “Esta no es una visión abstracta. Es una visión práctica, basada en el interés nacional, la estabilidad y la cooperación”, afirmó. En el tramo final del mensaje, instó al apoyo internacional y sostuvo que “ahora es el momento de apoyar al pueblo iraní”.

Pahlavi concluyó que la caída de la República Islámica y el establecimiento de “un gobierno laico y democrático” permitirán devolver “la dignidad” a la población iraní y modificar de forma sustancial la imagen del país en el exterior. “Un Irán libre será una fuerza para la paz. Para la prosperidad. Y para la colaboración”, afirmó.