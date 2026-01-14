Siria restringió el acceso civil y reforzó posiciones tras los choques con fuerzas kurdas al este de Alepo

El Ejército sirio bloqueó varias carreteras en la provincia oriental de Alepo por razones de seguridad (Reuters)

El Ejército de Siria prohibió a la población civil acercarse a las posiciones militares kurdas al este de Alepo, tras desplegar refuerzos en la zona debido a recientes enfrentamientos mortales. La medida incluyó la declaración de una zona militar cerrada y la apertura de un corredor humanitario.

Las fuerzas armadas sirias reclamaron la retirada de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) de las inmediaciones de Alepo y advirtieron sobre una posible ofensiva si los grupos armados no se replegaban hacia la orilla oriental del río Éufrates.

La agencia SANA reportó que las autoridades militares justificaron la restricción por la movilización de milicias relacionadas con las FDS y el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), y por el uso del área como base para drones kamikaze iraníes. Además, se suspendió el acceso a varias carreteras de la provincia oriental de Alepo por motivos de seguridad.

Las fuerzas armadas instalaron controles militares en vías cercanas a posiciones kurdas (Reuters)

La disputa actual está vinculada al estancamiento de las negociaciones entre el gobierno central sirio y la administración autónoma kurda para unificar fuerzas armadas y estructuras civiles.

El acuerdo de marzo de 2025 preveía la reincorporación de las instituciones civiles y militares de los territorios autónomos bajo la jurisdicción del Estado central y el establecimiento de un alto el fuego nacional, pero las diferencias sobre el futuro de las autoridades semiautónomas han impedido avanzar.

El acuerdo de marzo de 2025 preveía la integración de instituciones civiles y militares kurdas al Estado sirio (Reuters)

Las FDS atribuyeron ataques a posiciones bajo su control a fuerzas vinculadas a Damasco, como el ocurrido en Abú Hamam, provincia de Deir Ezzor; SANA indicó que este incidente no dejó víctimas.

El gobierno sirio denunció la presencia reforzada de las FDS en Deir Hafer y anunció su propio despliegue en esa localidad y en Maskana, en respuesta a supuestas violaciones del cese al fuego.

El Ejército sirio desplegó refuerzos militares en Deir Hafer ante el incremento de tensiones con las fuerzas kurdas (Reuters)

Además, hoy publicaron un comunicado militar con un mapa que delimita la nueva zona restringida y exige la retirada de todos los grupos armados a la zona oriental del Éufrates.

Ante esto, miles de personas se manifestaron en Qamishli, principal ciudad kurda del noreste, protestando contra la violencia en Alepo.

En Qamishli, la población kurda expresó su rechazo a las acciones militares sirias (Reuters)

Algunos participantes quemaron imágenes del presidente de transición Ahmed al Sharaa y del ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan.

Ankara considera a las FDS una extensión del PKK y una amenaza en su frontera sur. El PKK, tras anunciar el fin de su lucha armada contra el Estado turco y destruir sus armas, denunció que los recientes ataques a barrios kurdos en Alepo buscan sabotear los esfuerzos de paz, acusación que el partido gobernante turco replicó hacia los combatientes kurdos.

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en el Reino Unido, informó que los enfrentamientos en Alepo dejaron 105 muertos, de los cuales 45 eran civiles muertos y 60 soldados y combatientes de ambos bandos.

Faysal Mohammad, responsable local de defensa civil, declaró a AFP que se recuperaron 50 cuerpos de los barrios kurdos de la ciudad tras los combates.

(Con información de AFP y Europa Press)