Mundo

Siria restringió el acceso civil y reforzó posiciones tras los choques con fuerzas kurdas al este de Alepo

Las autoridades declararon la zona como “militar cerrada” y movilizaron refuerzos desde otras regiones

Guardar
El Ejército sirio bloqueó varias
El Ejército sirio bloqueó varias carreteras en la provincia oriental de Alepo por razones de seguridad (Reuters)

El Ejército de Siria prohibió a la población civil acercarse a las posiciones militares kurdas al este de Alepo, tras desplegar refuerzos en la zona debido a recientes enfrentamientos mortales. La medida incluyó la declaración de una zona militar cerrada y la apertura de un corredor humanitario.

Las fuerzas armadas sirias reclamaron la retirada de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) de las inmediaciones de Alepo y advirtieron sobre una posible ofensiva si los grupos armados no se replegaban hacia la orilla oriental del río Éufrates.

La agencia SANA reportó que las autoridades militares justificaron la restricción por la movilización de milicias relacionadas con las FDS y el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), y por el uso del área como base para drones kamikaze iraníes. Además, se suspendió el acceso a varias carreteras de la provincia oriental de Alepo por motivos de seguridad.

Las fuerzas armadas instalaron controles
Las fuerzas armadas instalaron controles militares en vías cercanas a posiciones kurdas (Reuters)

La disputa actual está vinculada al estancamiento de las negociaciones entre el gobierno central sirio y la administración autónoma kurda para unificar fuerzas armadas y estructuras civiles.

El acuerdo de marzo de 2025 preveía la reincorporación de las instituciones civiles y militares de los territorios autónomos bajo la jurisdicción del Estado central y el establecimiento de un alto el fuego nacional, pero las diferencias sobre el futuro de las autoridades semiautónomas han impedido avanzar.

El acuerdo de marzo de
El acuerdo de marzo de 2025 preveía la integración de instituciones civiles y militares kurdas al Estado sirio (Reuters)

Las FDS atribuyeron ataques a posiciones bajo su control a fuerzas vinculadas a Damasco, como el ocurrido en Abú Hamam, provincia de Deir Ezzor; SANA indicó que este incidente no dejó víctimas.

El gobierno sirio denunció la presencia reforzada de las FDS en Deir Hafer y anunció su propio despliegue en esa localidad y en Maskana, en respuesta a supuestas violaciones del cese al fuego.

El Ejército sirio desplegó refuerzos
El Ejército sirio desplegó refuerzos militares en Deir Hafer ante el incremento de tensiones con las fuerzas kurdas (Reuters)

Además, hoy publicaron un comunicado militar con un mapa que delimita la nueva zona restringida y exige la retirada de todos los grupos armados a la zona oriental del Éufrates.

Ante esto, miles de personas se manifestaron en Qamishli, principal ciudad kurda del noreste, protestando contra la violencia en Alepo.

En Qamishli, la población kurda
En Qamishli, la población kurda expresó su rechazo a las acciones militares sirias (Reuters)

Algunos participantes quemaron imágenes del presidente de transición Ahmed al Sharaa y del ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan.

Ankara considera a las FDS una extensión del PKK y una amenaza en su frontera sur. El PKK, tras anunciar el fin de su lucha armada contra el Estado turco y destruir sus armas, denunció que los recientes ataques a barrios kurdos en Alepo buscan sabotear los esfuerzos de paz, acusación que el partido gobernante turco replicó hacia los combatientes kurdos.

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en el Reino Unido, informó que los enfrentamientos en Alepo dejaron 105 muertos, de los cuales 45 eran civiles muertos y 60 soldados y combatientes de ambos bandos.

Faysal Mohammad, responsable local de defensa civil, declaró a AFP que se recuperaron 50 cuerpos de los barrios kurdos de la ciudad tras los combates.

(Con información de AFP y Europa Press)

Temas Relacionados

SiriaKurdosAlepoFuerzas Democráticas Sirias

Últimas Noticias

Bolivia declaró la “emergencia energética y social” ante la crisis económica y el desabastecimiento de combustibles

El Ejecutivo dispuso medidas excepcionales que autorizan a privados a importar y vender combustibles, suspenden controles sobre el diésel y buscan garantizar el abastecimiento y la producción

Bolivia declaró la “emergencia energética

EEUU anunció la segunda fase de su plan para Gaza: administración tecnocrática palestina y la desmilitarización del enclave

El enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, dijo que esta fase exigirá al grupo terrorista Hamas el cumplimiento total de sus obligaciones, incluida la entrega inmediata del último rehén fallecido

EEUU anunció la segunda fase

La cifra de muertos en Irán se elevó a más de 3.400 tras una semana de “matanza masiva” del régimen

La organización Iran Human Rights, con sede en Oslo, reporta un saldo devastador de fallecidos y miles de arrestos durante las protestas, mientras aumentan los testimonios sobre violencia estatal en distintas provincias iraníes

La cifra de muertos en

Francia registra más muertes que nacimientos por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial

El Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos (INSEE) confirmó que el número de fallecidos superó al de nacidos, una situación que no ocurría hacía más de 80 años

Francia registra más muertes que

Mercados globales en alerta: el petróleo sube por la crisis en Irán mientras el oro alcanza un nuevo máximo histórico

La inestabilidad política en el principal productor de crudo impulsó los precios y llevó al metal precioso a un nuevo récord como refugio seguro, en una jornada donde Wall Street caía pese a datos positivos de ventas minoristas en Estados Unidos

Mercados globales en alerta: el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El cumpleaños más agridulce de

El cumpleaños más agridulce de Rodolfo Sancho: su nuevo proyecto laboral y la situación judicial de su hijo, Daniel Sancho

Salió a caminar por la costa de Comodoro Rivadavia y la encontraron muerta: investigan un femicidio

Juan Daniel Oviedo advirtió que elevar el salario mínimo no erradica la pobreza, y pidió medidas estructurales: “Por qué no ponerlo en cuatro″

Misteriosa coincidencia en el tributo al cantante Yeison Jiménez desató teorías entre sus fanáticos

Ministro de Trabajo acusó a Fenalco de “egoísmo gremial” tras demanda por aumento del salario mínimo en 2026

INFOBAE AMÉRICA
Dos candidatos presidenciales rechazaron debatir

Dos candidatos presidenciales rechazaron debatir en canal de televisión

Albares se reúne con cuatro de los españoles liberados en Venezuela: "Este paso positivo tiene que continuar"

Albares comparece mañana en el Congreso para exponer la posición del Gobierno sobre Venezuela tras la captura de Maduro

Illa insta al resto de CCAA a "aprovechar" la reforma de la financiación y a hacer más propuestas ante las críticas

Un boceto atribuido a Rubens que se daba por perdido se exhibirá en la 71 edición de BRAFA (Bruselas)

ENTRETENIMIENTO

“Euphoria”: Zendaya está de vuelta

“Euphoria”: Zendaya está de vuelta en el primer tráiler de la tercera temporada

David Harbour y su lucha contra el estigma de la salud mental: “Buscar ayuda es lo más valiente que puedes hacer”

La fan brasileña detenida por acosar a Jungkook padece de un trastorno mental, según su familia

Barry Manilow comparte alentadora actualización de su lucha contra el cáncer de pulmón

Emilia Clarke confirmó su retiro del género fantástico: “Es muy poco probable que me veas de nuevo sobre un dragón”