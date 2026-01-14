La hermana de Kim Jong-un exigió disculpas a Corea del Sur por la supuesta incursión de dron

La hermana del líder norcoreano Kim Jong Un, Kim Yo Jong.

La influyente hermana del líder norcoreano Kim Jong Un, Kim Yo Jong, exigió este martes un pedido de disculpas por parte de Corea del Sur por la supuesta incursión de un dron a través de la frontera.

Corea del Norte afirmó el fin de semana que derribó un dron cerca de la ciudad de Kaesong a principios de enero después de que cruzara desde el condado fronterizo surcoreano de Ganghwa.

“Las autoridades de Seúl deben admitir y disculparse por haber violado la soberanía de la RPDC y tomar medidas para evitar que se repita”, advirtió.

Seúl negó responsabilidad en el incidente, y afirmó que el dron mostrado en las fotos difundidas por Pyongyang no es un modelo que opere su ejército.

El presidente surcoreano Lee Jae Myung ordenó una investigación conjunta militar y policial sobre el caso del dron, señalando que cualquier implicación civil sería “un delito grave que amenaza la paz en la península de Corea”.

Un puesto de guardia militar norcoreano, arriba, y un puesto surcoreano, abajo, se ven desde Paju, Corea del Sur, cerca de la frontera con Corea del Norte. (Foto AP/Ahn Young-joon, archivo)

Seúl ha negado cualquier implicación, pero ha dejado abierta la posibilidad de que civiles hayan volado el dron, una postura reiterada el miércoles por el asesor de seguridad nacional, Wi Sung-lac.

“Hasta ahora tenemos entendido que ni los militares ni el gobierno llevaron a cabo tal operación”, dijo Wi a los periodistas en el marco de una cumbre entre los líderes de Corea del Sur y Japón en la ciudad japonesa de Nara.

“Si hay algo que merece un castigo, entonces debe haber castigo”.

Corea del Sur y Corea del Norte siguen técnicamente en guerra, ya que la Guerra de Corea de 1950-53 terminó con un armisticio en lugar de un tratado de paz.

Wi señaló que a pesar de las críticas de Pyongyang y su demanda de disculpas, Corea del Norte también ha enviado sus propios drones a Corea del Sur.

Presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung. Eugene Hoshiko/Pool vía REUTERS

“Hubo incidentes en los que sus drones cayeron cerca de la Casa Azul y otros que llegaron a Yongsan”, dijo, refiriéndose a las ubicaciones actuales y anteriores de las oficinas presidenciales.

“Éstas también son violaciones del Acuerdo de Armisticio”, dijo.



Los vuelos con drones son una fuente de animosidad entre las dos Coreas, y los rivales se acusan mutuamente de volar drones en sus respectivos territorios en los últimos años.

Corea del Norte acusó a Corea del Sur en octubre de 2024 de sobrevolar su capital, Pyongyang, con drones para lanzar panfletos de propaganda en tres ocasiones. El ejército surcoreano afirmó no poder confirmar la veracidad de la afirmación norcoreana.

El drone fue encontrado cerca de la frontera entre las dos Coreas (EFE)

Las tensiones aumentaron drásticamente en ese momento cuando Corea del Norte amenazó con responder con la fuerza, pero ninguna de las partes tomó medidas importantes y las tensiones disminuyeron gradualmente.

Corea del Sur también ha acusado a Corea del Norte de sobrevolar ocasionalmente drones. En diciembre de 2022, Corea del Sur anunció que realizó disparos de advertencia, desplegó aviones de combate y voló drones de vigilancia sobre Corea del Norte en respuesta a lo que denominó los primeros vuelos de drones norcoreanos a través de la frontera en cinco años.

