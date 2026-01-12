Mundo

Una turista hacía esnórquel en Brasil y fue mordida por un tiburón: “Se me pegó en la pierna”

Tayane Dalazen, una brasileña que vacacionaba en una isla al norte del país, fue sorprendida por una apnea que le causó una fuerte mordedura en el muslo. IMÁGENES SENSIBLES

Guardar
Un tiburón mordió a una turista en Brasil

Una inusual jornada de turismo en las aguas cristalinas del archipiélago Fernando de Noronha, una isla al norte de Brasil, terminó en un dramático episodio para una turista brasileña de 36 años. La mujer, que se encontraba practicando esnórquel junto a dos amigos y un guía turístico, fue sorprendida por un tiburón nodriza que la mordió en la pierna mientras disfrutaba de la inmersión.

El incidente ocurrió el viernes 9, frente a la Asociación de Pescadores, un lugar frecuentado por visitantes que buscan observar la vida marina de cerca. Según relató la propia viajera, la tranquilidad del entorno se desvaneció cuando el animal se abalanzó sobre ella y se aferró con fuerza a su pierna, provocándole fuertes heridas.

La rápida intervención del guía, conocido como Nego Noronha, resultó crucial. Tras golpear al tiburón, logró que soltara a la buceadora, quien fue asistida de inmediato tanto por su amiga, la dermatóloga Caroline Pereira, como por pescadores locales que se encontraban cerca de la escena.

La mordió un tiburón mientras practicaba esnórquel

Tayane Dalazen compartió en su
Tayane Dalazen compartió en su cuenta de Instagram cómo le quedó la pierna tras el ataque del tiburón (Instagram / @taydalazen)

La turista herida fue identificada como Tayane Dalazen y relató cómo sufrió en el feroz ataque de tiburón que pudo terminar en tragedia. “Se me pegó a la pierna”, relató en un video recogido por el medio local Pernambuco. “Me quedé paralizada porque sabía que me había mordido un tiburón. Mi guía, Nego Noronha, golpeó al tiburón hasta que me soltó. Me salvó y le estoy agradecida”, agregó.

A pesar del susto y de las numerosas lesiones punzantes causadas por la mordedura, la mujer fue trasladada al hospital donde recibió atención médica y, tras unas horas, fue dada de alta. Las imágenes difundidas posteriormente dejaron en evidencia el impacto del ataque, aunque la propia víctima aseguró que se encuentra en buen estado y con ánimos de regresar al mar. En sus redes sociales, la abogada mostró el progreso, las heridas y cómo se siente apenas 72 horas después del susto.

Incluso, confirmó en Instagram que se encontraba bien y con un tono irónico, bromeó: “Al tiburón le debe faltar un diente”. Tayane Dalazen también se desempeña como surfista y aseguró que la cicatriz en su muslo le otorga un prestigio dentro del deporte acuático. Asimismo, aseguró que seguirá practicándolo y que eventualmente regresará a la isla de Fernando de Noronha.

La fuerte herida que compartió
La fuerte herida que compartió la surfer tras el ataque del tiburón (Instagram / @taydalazen)

Un ataque que no es aislado

Frente al incidente, el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) intervino e inició una investigación para esclarecer las circunstancias del ataque. Asimismo, la entidad recordó que está prohibido alimentar a los animales silvestres dentro del área de conservación, ya que la interacción inapropiada con la fauna marina puede aumentar los riesgos tanto para los visitantes como para los propios animales.

Expertos han señalado que la alimentación irregular de los tiburones por parte de turistas o pescadores altera el comportamiento de los animales, incrementando la posibilidad de incidentes de este tipo. Las autoridades insisten en que los turistas respeten las normas y eviten cualquier acción que pueda poner en peligro la vida silvestre del archipiélago.

Este ataque surge luego de la muerte de una mujer en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Arlene Lillis, de 56 años, también practicaba esnórquel cuando el animal le arrancó el brazo de una mordida y causó heridas fatales, según información revelada por el Departamento de Policía local. De este modo, autoridades y organizaciones ambientales internacionales intensifican sus advertencias a quienes visitan zonas conocidas por la presencia de tiburones. En este caso, resultó esencial el conocimiento del instructor de buceo para prevenir un accidente mayor o incluso la muerte.

Temas Relacionados

BrasilTiburónApneaAtaque de tiburónNewsroom BUE

Últimas Noticias

El número de muertos por la represión en Irán se elevó a 648 y advierten que la cifra real podría superar los 6.000

la ONG Iran Human Rights difundió datos de víctimas verificadas, aunque el bloqueo de internet impuesto por autoridades iraníes durante casi cuatro días dificulta “extremadamente” la verificación independiente de información sobre fallecidos

El número de muertos por

La fortaleza que desafía el paso de los siglos y es un emblema del Báltico

La Torre de Gediminas en Vilna, Lituania, pasó de ser un bastión medieval a convertirse en el símbolo de resistencia, unidad y modernidad

La fortaleza que desafía el

El presidente de Israel se solidarizó con los iraníes ante la represión que dejó más de 500 muertos: “Marcha valiente por su libertad”

Isaac Herzog manifestó su apoyo al pueblo iraní que está siendo “reprimido sin piedad por un régimen que es la raíz de tanto mal en el mundo”. Las protestas iniciadas el 28 de diciembre se extendieron a 280 localidades

El presidente de Israel se

La UE evalúa nuevas sanciones contra Irán por la represión de las protestas

Las autoridades del bloque comunitario analizan posibles medidas adicionales frente a la respuesta violenta hacia los manifestantes, sumándose al marco legal ya existente para abordar casos graves de vulneración de derechos humanos en el país

La UE evalúa nuevas sanciones

Vladimir Putin reapareció tras dos semanas de ausencia sin comentar las crisis en Venezuela e Irán

El presidente ruso se reunió en el Kremlin con el viceprimer ministro para abordar el sector industrial y militar. Sectores ultranacionalistas critican la falta de reacción ante la captura de Maduro y el apresamiento del petrolero ruso por EEUU

Vladimir Putin reapareció tras dos
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Qué se celebra el 12

Qué se celebra el 12 de enero en el Perú: una fecha atravesada por símbolos de soberanía, alianzas y construcción institucional

A la oposición “le gustaría la intervención de EEUU” en México, afirma Sheinbaum

Ofrecen millonaria recompensa por alias Naín, líder de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada: es señalado por la masacre en Maicao, La Guajira

El Real Madrid destituye a Xabi Alonso como entrenador

José Jerí sobre el paro de transportistas: “Si continúan [con la medida], yo voy a estar con ellos”

INFOBAE AMÉRICA
Somalía rescinde los acuerdos de

Somalía rescinde los acuerdos de seguridad firmados con Emiratos para "salvaguardar la unidad de la nación"

Revelan cómo la cooperación entre especies puede sostener ecosistemas más diversos y resistentes

Machado pide al Papa que interceda por "los más de mil presos políticos" y la democracia en Venezuela

Francia desmiente haber recibido una solicitud para aprobar la compra de Abivax por parte de Eli Lilly

Primera ministra danesa califica de encrucijada el "conflicto" con EE.UU sobre Groenlandia

ENTRETENIMIENTO

El homenaje a Rob Reiner

El homenaje a Rob Reiner en los Globos de Oro

El verdadero motivo por el que Michelle Williams no llegó a recibir su premio en los Globos de Oro

“Tengo 72 años, el tiempo avanza y lo noto”: la reflexión de Pierce Brosnan en el estreno de Giant

“Admitirlo fue el primer paso para cambiar”: Tim Allen confesó su lucha contra el alcohol y la búsqueda de sobriedad

Las especulaciones sobre ruptura entre Timothée Chalamet y Kylie Jenner resurgen tras episodio incómodo en los Globos de Oro