Una turista hacía esnórquel en Brasil y fue mordida por un tiburón: “Se me pegó en la pierna”

Un tiburón mordió a una turista en Brasil

Una inusual jornada de turismo en las aguas cristalinas del archipiélago Fernando de Noronha, una isla al norte de Brasil, terminó en un dramático episodio para una turista brasileña de 36 años. La mujer, que se encontraba practicando esnórquel junto a dos amigos y un guía turístico, fue sorprendida por un tiburón nodriza que la mordió en la pierna mientras disfrutaba de la inmersión.

El incidente ocurrió el viernes 9, frente a la Asociación de Pescadores, un lugar frecuentado por visitantes que buscan observar la vida marina de cerca. Según relató la propia viajera, la tranquilidad del entorno se desvaneció cuando el animal se abalanzó sobre ella y se aferró con fuerza a su pierna, provocándole fuertes heridas.

La rápida intervención del guía, conocido como Nego Noronha, resultó crucial. Tras golpear al tiburón, logró que soltara a la buceadora, quien fue asistida de inmediato tanto por su amiga, la dermatóloga Caroline Pereira, como por pescadores locales que se encontraban cerca de la escena.

La mordió un tiburón mientras practicaba esnórquel

Tayane Dalazen compartió en su cuenta de Instagram cómo le quedó la pierna tras el ataque del tiburón (Instagram / @taydalazen)

La turista herida fue identificada como Tayane Dalazen y relató cómo sufrió en el feroz ataque de tiburón que pudo terminar en tragedia. “Se me pegó a la pierna”, relató en un video recogido por el medio local Pernambuco. “Me quedé paralizada porque sabía que me había mordido un tiburón. Mi guía, Nego Noronha, golpeó al tiburón hasta que me soltó. Me salvó y le estoy agradecida”, agregó.

A pesar del susto y de las numerosas lesiones punzantes causadas por la mordedura, la mujer fue trasladada al hospital donde recibió atención médica y, tras unas horas, fue dada de alta. Las imágenes difundidas posteriormente dejaron en evidencia el impacto del ataque, aunque la propia víctima aseguró que se encuentra en buen estado y con ánimos de regresar al mar. En sus redes sociales, la abogada mostró el progreso, las heridas y cómo se siente apenas 72 horas después del susto.

Incluso, confirmó en Instagram que se encontraba bien y con un tono irónico, bromeó: “Al tiburón le debe faltar un diente”. Tayane Dalazen también se desempeña como surfista y aseguró que la cicatriz en su muslo le otorga un prestigio dentro del deporte acuático. Asimismo, aseguró que seguirá practicándolo y que eventualmente regresará a la isla de Fernando de Noronha.

La fuerte herida que compartió la surfer tras el ataque del tiburón (Instagram / @taydalazen)

Un ataque que no es aislado

Frente al incidente, el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) intervino e inició una investigación para esclarecer las circunstancias del ataque. Asimismo, la entidad recordó que está prohibido alimentar a los animales silvestres dentro del área de conservación, ya que la interacción inapropiada con la fauna marina puede aumentar los riesgos tanto para los visitantes como para los propios animales.

Expertos han señalado que la alimentación irregular de los tiburones por parte de turistas o pescadores altera el comportamiento de los animales, incrementando la posibilidad de incidentes de este tipo. Las autoridades insisten en que los turistas respeten las normas y eviten cualquier acción que pueda poner en peligro la vida silvestre del archipiélago.

Este ataque surge luego de la muerte de una mujer en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Arlene Lillis, de 56 años, también practicaba esnórquel cuando el animal le arrancó el brazo de una mordida y causó heridas fatales, según información revelada por el Departamento de Policía local. De este modo, autoridades y organizaciones ambientales internacionales intensifican sus advertencias a quienes visitan zonas conocidas por la presencia de tiburones. En este caso, resultó esencial el conocimiento del instructor de buceo para prevenir un accidente mayor o incluso la muerte.