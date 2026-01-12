Entre prejuicios, cartas y premios esquivos: el recorrido de 6 mujeres que cambiaron la ciencia desde las sombras

Seis científicas pioneras desafiaron la exclusión de la mujer en la ciencia y lograron ampliar los horizontes del conocimiento - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante gran parte de la historia, la ciencia se construyó sobre relatos y estructuras que marginaron la presencia femenina. Las mujeres accedieron a laboratorios y universidades con dificultades, recibieron obstáculos para publicar sus hallazgos y, en muchas ocasiones, sus nombres desaparecieron de los libros que narran los avances del conocimiento. A pesar de las restricciones sociales, culturales y académicas, su impulso desafió límites y permitió que nuevas generaciones encuentren referentes en la investigación.

La invisibilización de las científicas no solo afectó su reconocimiento personal, sino que también contribuyó a perpetuar la idea de que la ciencia es territorio masculino. Esta exclusión repercutió en la falta de modelos a seguir para niñas y jóvenes interesadas en la investigación, cerrando puertas y reforzando estereotipos que aún persisten. Sin embargo, a lo largo de los siglos, hubo mujeres que, enfrentando prejuicios y normas restrictivas, lograron abrir caminos y demostrar que el talento y la pasión por el saber no tienen género.

Seis científicas pioneras enfrentaron los prejuicios de su época y ampliaron los márgenes del conocimiento. Sus nombres suelen aparecer ausentes de los relatos tradicionales, pero sus trayectorias representan hitos en la lucha por la igualdad de género en la investigación científica. Sus historias, recopiladas por BBC History Magazine, ilustran cómo rompieron barreras y abrieron caminos en sus disciplinas.

Caroline Kennard confrontó los prejuicios científicos de Darwin y defendió la igualdad de oportunidades para mujeres en la investigación - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Caroline Kennard

Caroline Kennard, nacida en 1827, defendió el movimiento feminista en Boston. Cuando algunos sectores utilizaron la teoría evolutiva de Charles Darwin para sostener la “inferioridad intelectual” de las mujeres, Kennard le escribió en 1881 para pedirle una aclaración.

Darwin respondió que las mujeres eran moralmente superiores, pero intelectualmente inferiores y menos evolucionadas. Kennard rechazó esa afirmación y exigió igualdad de oportunidades y de entorno.

“Que el ‘entorno’ de las mujeres sea similar al de los hombres… antes de que ella sea juzgada con justicia, intelectualmente inferior a él, por favor”, sostuvo en su carta. De este modo, subrayó que las restricciones sociales, y no las biológicas, perpetuaban la desigualdad.

Eliza Burt Gamble refutó la idea de inferioridad biológica femenina y destacó el rol esencial de la cooperación y el altruismo en la humanidad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Eliza Burt Gamble

La vida de Eliza Burt Gamble (1841–1920), nacida en Michigan, estuvo marcada por la autodisciplina y la adversidad. Después de organizar la primera conferencia sobre sufragio femenino en 1876, dedicó su carrera a refutar la idea de una inferioridad biológica femenina.

En su libro “La evolución de la mujer”, publicado en 1894, criticó los argumentos de Darwin y otros evolucionistas. Sostuvo que la cooperación, el cuidado y el altruismo, atributos frecuentemente asociados a las mujeres, resultaron esenciales para el progreso humano.

Gamble sostuvo que extraer conclusiones sobre las capacidades femeninas a partir de contextos sociales injustos resultaba erróneo y peligroso. Señaló que la aparente desigualdad respondía a la falta de oportunidades para desarrollar talentos y no a una inferioridad innata.

Helen Hamilton Gardener desmanteló mitos sobre el tamaño cerebral y aportó argumentos que la neurociencia actual reconoce como válidos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Helen Hamilton Gardener

Helen Hamilton Gardener, profesora y escritora estadounidense nacida en 1853, cuestionó uno de los argumentos científicos más influyentes de su tiempo: la relación entre peso cerebral e inteligencia.

En 1888, presentó sus planteos en una convención en Washington D. C. y refutó la creencia de que un cerebro más ligero indicara menor capacidad intelectual. Gardener dedicó catorce meses a analizar datos y consultar a una veintena de expertos. Concluyó que los cerebros masculinos y femeninos no presentan diferencias al nacer.

“Si el tamaño absoluto del cerebro fuera un indicador de mayor inteligencia, entonces las ballenas serían la especie más inteligente”, razonó. Estableció que el tamaño relativo al cuerpo, y no el peso bruto, resulta relevante, introduciendo argumentos que la neurociencia reconoce en la actualidad.

Nettie Maria Stevens identificó los cromosomas X e Y como determinantes del sexo, pero su mérito fue marginado en favor de científicos masculinos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nettie Maria Stevens

El aporte de Nettie Maria Stevens (1861–1912), bióloga estadounidense, resultó esencial para la genética moderna. Stevens identificó los cromosomas X e Y como determinantes del sexo, aunque el reconocimiento principal recayó en Edmund Beecher Wilson, quien investigaba el tema de manera independiente.

A lo largo de una carrera académica rigurosa, Stevens amplió los estudios en embriología y obtuvo un doctorado en Pensilvania en 1903. Su historia refleja la persistencia de científicas que, pese a sus descubrimientos, enfrentaron dificultades para recibir crédito por su labor.

Lise Meitner interpretó la fisión nuclear del uranio y fue excluida del Premio Nobel pese a su aporte clave en el hallazgo - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lise Meitner

Lise Meitner (1878–1968), física austriaca, superó múltiples obstáculos en la academia. Nació en una familia de clase media, recibió formación privada para ingresar a la Universidad de Viena y se especializó en física.

Cuando llegó a la Universidad de Berlín en 1926, solo accedió a un espacio apartado y sin salario, ya que las instalaciones principales estaban destinadas a los hombres. En 1938, Meitner debió abandonar Berlín debido a su ascendencia judía y la persecución del régimen nazi.

Desde el exilio en Suecia, interpretó correctamente los experimentos que su colega Otto Hahn realizó en Berlín y reconoció la posibilidad de la fisión nuclear del uranio. Aunque fue una figura clave en este hallazgo, el Premio Nobel de 1944 se otorgó únicamente a Hahn.

Sarah Blaffer Hrdy revolucionó la visión del comportamiento reproductivo en primates, desmontando estereotipos sobre la evolución humana - (Ari Hoover)

Sarah Blaffer Hrdy

La primatóloga y antropóloga Sarah Blaffer Hrdy, nacida en 1946, revolucionó el estudio del comportamiento reproductivo en los primates y su impacto en la evolución humana. Al iniciar su carrera, dominaba la visión de una evolución moldeada solo por el comportamiento masculino.

Durante sus investigaciones, Hrdy demostró que las hembras de primates podían actuar de forma cooperativa y agresiva para proteger a sus crías, refutando estereotipos ampliamente aceptados.

Los aportes de estas seis científicas, junto al de muchas otras cuyos nombres lograron reconocimiento tras años de luchas, cuestionan la narrativa predominante sobre las capacidades de las mujeres y el desarrollo humano. Al recuperar sus historias, surge la posibilidad de sociedades más inclusivas y de nuevas generaciones que encuentran referentes donde antes predominaba el silencio.

El impulso de figuras como Hrdy simboliza la transformación de los paradigmas científicos y ofrece una nueva perspectiva para futuras investigadoras en la ciencia.