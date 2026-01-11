Zelensky instó sus aliados a ejercer una mayor presión sobre Rusia: “Bloquear suministros y ampliar sanciones es clave”

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, pidió más sanciones internacionales contra Rusia (Petros Karadjias/REUTERS)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, destacó este sábado la “eficacia” de las operaciones del Servicio de Seguridad ucraniano, aunque marcó que los “ataques profundos y medidas especiales” no son suficientes en la guerra contra las tropas rusas en el frente.

Frente a este escenario, el mandatario instó a sus socios internacionales a aumentar la presión sobre Moscú para frenar la producción rusa de misiles y drones. Zelensky subrayó que, aunque el año pasado se estableció una nueva cooperación con numerosos aliados para coordinar sanciones, el ritmo debe acelerarse.

“La producción rusa de misiles y drones depende del suministro de componentes de otros países. Bloquear estos suministros y ampliar las sanciones debe ser una de nuestras prioridades clave. También debe ser una prioridad para nuestros socios”, afirmó en su mensaje diario, pidiendo mayor actividad de las instituciones ucranianas y extranjeras en este sentido.

El presidente ucraniano defendió la necesidad de reforzar los vínculos diplomáticos y recordó que “la colaboración con los socios siempre ha sido del más alto nivel”.

Además, insistió en que “Ucrania no ha sido ni será un obstáculo para la diplomacia” en busca del cierre del acuerdo por la paz en su país, y atribuyó a Rusia la responsabilidad exclusiva de la guerra, al mencionar que “merece todas las represalias y la presión” de la comunidad internacional.

Un miembro de servicio de una unidad móvil de defensa antiaérea de la 3ª Brigada de Asalto Separada carga cartuchos en una ametralladora M2 Browning durante un turno de combate en la línea del frente, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, el 15 de septiembre de 2025 (REUTERS)

Zelensky alertó sobre los intentos rusos de socavar las relaciones de Kiev con sus aliados y señaló que sus equipos documentan “cuidadosamente cada uno de estos intentos” para ofrecer una “respuesta tangible” mediante los servicios especiales, la cooperación política y, sobre todo, sanciones.

El mandatario explicó que existe un plan de acción tanto para el sector defensa como para la diplomacia, y que la prioridad dependerá de la determinación de los socios internacionales. “Hay que poner fin a la guerra. Esto requiere presionar a Rusia. Quienes dominan el lenguaje de la balística y los ‘shaheds’ (de fabricación iraní) solo entienden la fuerza. Estamos trabajando para garantizar que el mundo actúe con eficacia”, concluyó.

Sus declaraciones llegan en un contexto de recrudecimiento de la violencia en Ucrania, especialmente tras las últimas semanas de ataques rusos contra infraestructuras críticas y el reciente uso del misil balístico hipersónico ‘Oreshnik’, empleado por segunda vez desde 2022, el cual tiene una capacidad nuclear y puede llegar de viajar a más de 13.000 km/h.

El hombre que está frente a Ucrania desde el inicio de la guerra también publicó un discurso tras dichos bombardeos del ejército ruso y resaltó la necesidad de mantener en pie a las localidades de su país ante los ataques diarios del Kremlin: “La principal táctica rusa es intentar paralizar por completo las ciudades. Es importante que cada administración municipal comprenda este objetivo del enemigo y se prepare para contrarrestarlo por completo, para trabajar de verdad en beneficio de los ciudadanos".

El último ataque a Kiev dejó un saldo de cuatro muertos y más de 20 heridos (Europa Press)

“No debemos evadir los problemas, sino resolverlos, especialmente cuando existen recursos para ello, como en Kiev. Es la ciudad con mayor estabilidad financiera de Ucrania, y debería contar con todos los planes de reserva necesarios”.

El contexto de la escalada coincide con la decisión de Ucrania y sus aliados occidentales de avanzar en el acuerdo de paz para que Europa despliegue tropas en territorio ucraniano luego de un posible alto el fuego. La iniciativa busca garantizar la seguridad y la estabilidad en Ucrania tras casi cuatro años desde el inicio conflicto.

En ese sentido, Zelensky destacó la necesidad de una condena internacional y de reforzar la defensa aérea nacional, sin dejar de lado que “no se puede perder ni un solo día” en apoyar la capacidad defensiva ante nuevos ataques. Por otra parte, solicitó acciones firmes, especialmente de Estados Unidos.

(Con información de Europa Press)