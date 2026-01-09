Mundo

Irán enfrenta una nueva jornada de protestas en medio de un corte de Internet desde la noche del jueves

Las autoridades impusieron un bloqueo de Internet a nivel nacional para intentar suprimir las grandes manifestaciones mientras encubre información sobre la brutalidad del régimen

Guardar

El régimen de Irán enfrenta este viernes una nueva jornada de movilizaciones contra la crisis económica y el empeoramiento del nivel de vida sumido en un corte de Internet desde la noche del jueves y tras el llamamiento a las protestas por parte de Reza Pahlevi, hijo del derrocado sah de Irán durante la Revolución Islámica de 1979.

La organización NetBlocks, dedicada a dar seguimiento a la conectividad a nivel internacional, ha apuntado este viernes que la teocracia lleva doce horas de corte, con la conectividad “al uno por ciento de los niveles habituales”.

Las autoridades impusieron un bloqueo de Internet a nivel nacional para suprimir las grandes manifestaciones mientras encubre las informaciones sobre brutalidad por parte del régimen”, ha afirmado, antes de señalar que el objetivo es “dificultad el derecho de la población a comunicarse en un momento crítico”.

Por ahora no hay informaciones sobre el alcance de las nuevas manifestaciones, en parte debido precisamente al corte de los servicios de Internet, tras más de una semana de protestas antigubernamentales que habrían dejado hasta ahora más de 30 muertos y más de 2.000 detenidos, según organizaciones civiles.

Pahlevi hizo a última hora del jueves un llamamiento a la población a “salir a las calles y, como un frente unido, corear sus demandas”, al tiempo que criticó la decisión de Teherán de “cortar todas las líneas de comunicación”, incluido el bloqueo de Internet. “La represión contra la población no quedará sin respuesta”, dijo el hijo del derrocado sah.

ARCHIVO - Manifestantes marchan sobre
ARCHIVO - Manifestantes marchan sobre un puente en Teherán, Irán, el 29 de diciembre de 2025. (Agencia de Noticias Fars vía AP/Archivo)

Gran nación de Irán, los ojos del mundo están sobre vosotros”, apuntó en un mensaje en redes sociales, donde “advirtió” al líder supremo iraní, el ayatollah Alí Khamenei, que “el mundo y el presidente de Estados Unidos (Donald Trump) vigilan de cerca”. “Quiero dar las gracias al líder del mundo libre, Trump, por reiterar su promesa de hacer que el régimen rinda cuentas”, agregó.

Es hora de que otros, incluidos los líderes europeos, sigan su ritmo, rompan su silencio y actúen de forma más decisiva en apoyo al pueblo de Irán. Les pido que usen todos los recursos técnicos, financieros y diplomáticos para restaurar las comunicaciones del pueblo iraní para que su voz y su voluntad puedan ser escuchadas y vistas. No dejen que las voces de mis valientes compatriotas sean silenciadas”, zanjó.

Hasta ahora, las protestas de los últimos años no han estado marcadas por los llamamientos de Pahlevi desde el exilio, dado que hay dudas sobre si su figura cuenta realmente con una base importante de apoyos dentro del país centroasiático tras la caída del régimen de su padre en la Revolución Islámica.

Las últimas protestas

El derrumbe del nivel adquisitivo de millones de ciudadanos iraníes -con caídas históricas del valor de la moneda nacional, el rial-, está en el origen de las protestas, que se producen además en pleno aumento de las sanciones de Estados Unidos que, junto a Israel, ha vuelto a apuntar hacia su programa nuclear, con bombardeos incluidos como los del pasado junio, que mataron a más de 1.100 personas.

Brutal ataque de las fuerzas del régimen iraní a un hospital en llamas

Trump ha amenazado en varias ocasiones a Irán durante los últimos días en relación con la represión de las protestas y el jueves advirtió a Teherán con desatar el “infierno” si las fuerzas de seguridad “empiezan a matar gente”. “Les he hecho saber que si empiezan a matar gente, como suelen hacer durante los disturbios, porque tienen muchos disturbios, si lo hacen, les vamos a dar un golpe muy duro”, sostuvo.

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ordenó el miércoles a las fuerzas de seguridad que no actúen contra manifestantes pacíficos, si bien reclamó que se actúe contra los implicados en “disturbios”, tal y como desveló el vicepresidente iraní, Mohamad Yafar Gaempaná, quien apeló a que haya “distinción” entre los manifestantes y los implicados en actos de violencia.

La gente se está manifestando contra los precios elevados y el Gobierno reconoce la validez de esta protesta. Estamos discutiendo e interactuando con mercados y empresarios para resolver estos problemas”, destacó Gaempaná, quien reseñó que las autoridades trabajan para activar “medidas serias contra los que causan escasez de bienes o aumentan los precios”.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, acusó a Israel de intentar “causar división” en el país centroasiático y sostuvo que tanto Israel como “funcionarios radicales” de Estados Unidos están “incitando a la violencia, el terrorismo y el asesinato”, unas críticas que han sido reiteradas por Teherán durante las últimas horas.

Temas Relacionados

IránProtestas en IránAli KhameneiEstados UnidosReza Pahlevi

Últimas Noticias

Rusia confirmó que atacó a Ucrania con un misil hipersónico Oreshnik en respuesta al supuesto ataque contra la residencia de Putin

Desde Kiev, las autoridades informaron que Moscú bombardeó el territorio ucraniano con 36 misiles y 242 drones durante la madrugada

Rusia confirmó que atacó a

El presidente de Corea del Sur viajará a Japón tras su encuentro con el líder chino Xi Jinping en medio de las tensiones regionales

La visita, confirmada por Seúl, tendrá lugar la próxima semana en Nara y se desarrolla en medio de la presión de los regímenes de Corea del Norte y China

El presidente de Corea del

Estados Unidos celebró el alto el fuego en Alepo tras días de enfrentamientos entre el Ejército sirio y las fuerzas Kurdas

El enviado estadounidense Tom Barrack sostuvo que Washington acoge con satisfacción la tregua temporal y expresó “gratitud a todas las partes por la moderación y la buena voluntad que hicieron posible esta pausa vital”

Estados Unidos celebró el alto

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con misiles contra Kiev: al menos cuatro muertos y 19 heridos

Un bombardeo reciente ocasionó incendios en viviendas y provocó víctimas mortales en la capital ucraniana, mientras las gestiones políticas para lograr un acuerdo de cese al fuego siguen sin avances concretos

Rusia lanzó un nuevo ataque

El Gobierno de Siria anunció un alto el fuego en Alepo tras los enfrentamientos con las fuerzas Kurdas

La medida adoptada por las autoridades busca detener el fuego cruzado entre el ejército sirio y combatientes kurdos, para sí permitir la evacuación de las zonas afectadas y evitar una escalada que agrave la crisis humanitaria local

El Gobierno de Siria anunció
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Resultados oficiales de la Kábala

Resultados oficiales de la Kábala hoy 8 de enero: revisa aquí la jugada ganadora

Motín en Maranguita termina en incendio: 72 internos quemaron colchones y agredieron a trabajador del INPE

Defensoría del Pueblo interviene en Maranguita tras motín e incendio por quema de colchones

Balacera en Barranco: atacan auto cerca de la estación Balta del Metropolitano y dejan dos heridos

Voraz incendio en Maranguita moviliza bomberos, ambulancias, brigada canina y se investiga presunto motín

INFOBAE AMÉRICA
El alcalde de Kiev pidió

El alcalde de Kiev pidió abandonar la ciudad temporalmente por falta de calefacción tras otro ataque masivo ruso

La UE busca de nuevo este viernes luz verde para firmar el acuerdo comercial con Mercosur

El Ibex 35 cierra con una subida del 0,33%, a medio camino de los 17.700 puntos

El presidente checo veta el nombramiento de un ministro ultra en el Ejecutivo de Babis

La ONU mejora sus pronósticos de crecimiento mundial en 2025 y 2026, al al 2,8 y al 2,7 %

ENTRETENIMIENTO

La serie deportiva Heated Rivalry

La serie deportiva Heated Rivalry llega a HBO Max Latinoamérica tras desatar furor en redes

“Me entusiasmaba volver a reunir a la familia”: Morena Baccarin explicó por qué regresó a la saga “Greenland”

Alec Baldwin reveló su transformación tras las consecuencias de Rust: “Me ha quitado al menos una década de vida”

Demi Moore habla sobre un ritual que compartió con su exmarido Bruce Willis: “Lo hice durante años”

La hermandad de El Señor de los Anillos sigue intacta y ya comienza a festejar los 25 años de su estreno