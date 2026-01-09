Mundo

Estados Unidos celebró el alto el fuego en Alepo tras días de enfrentamientos entre el Ejército sirio y las fuerzas Kurdas

El enviado estadounidense Tom Barrack sostuvo que Washington acoge con satisfacción la tregua temporal y expresó “gratitud a todas las partes por la moderación y la buena voluntad que hicieron posible esta pausa vital”

El enviado especial de Estados Unidos para Siria, Tom Barrack

El enviado estadounidense Tom Barrack dio la bienvenida este viernes a un alto el fuego en Alepo tras varios días de combates entre el ejército sirio y combatientes kurdos que provocaron la huida de miles de civiles, en los enfrentamientos más graves registrados en la segunda ciudad de Siria en los últimos años.

Estados Unidos acoge con satisfacción el alto el fuego temporal logrado anoche en los barrios de Ashrafiyeh y Sheikh Maqsoud de Alepo y expresa su profunda gratitud a todas las partes —el gobierno sirio, las Fuerzas Democráticas Sirias, las autoridades locales y los líderes comunitarios— por la moderación y la buena voluntad que hicieron posible esta pausa vital”, escribió Barrack en la red social X.

El Ministerio de Defensa de Siria anunció este viernes un cese del fuego con el objetivo de facilitar la salida de combatientes kurdos de varios barrios de Alepo, luego de días de enfrentamientos con el ejército que obligaron a miles de personas a abandonar sus hogares. Según un comunicado difundido por la cartera, la medida entró en vigor a las 03:00 hora local (medianoche GMT) en los barrios de Sheikh Maqsoud, Achrafieh y Bani Zeid.

Con el fin de evitar una nueva escalada militar en los barrios residenciales”, el ministerio ordenó el cese de hostilidades y precisó que los combatientes kurdos disponen de plazo hasta las 09:00 locales del viernes (06:00 GMT) para abandonar las zonas afectadas. El comunicado indicó que los combatientes pueden llevar únicamente sus “armas ligeras”.

El Ministerio de Defensa de Siria anunció este viernes un cese del fuego con el objetivo de facilitar la salida de combatientes kurdos de varios barrios de Alepo, luego de días de enfrentamientos con el ejército que obligaron a miles de personas a abandonar sus hogares

El Ministerio de Defensa señaló además, a través de un mensaje difundido en Telegram, que el ejército se compromete a escoltar a los combatientes kurdos y garantizarles un paso seguro hasta su llegada al noreste del país. El objetivo declarado por las autoridades es permitir que los habitantes desplazados por los enfrentamientos puedan “regresar y retomar el curso de una vida normal en un clima de seguridad y estabilidad”.

Los choques dejaron un saldo de al menos 21 muertos desde el martes, según cifras difundidas por fuentes oficiales. Se trata de los enfrentamientos más graves registrados en Alepo entre las fuerzas del gobierno central y los kurdos, una importante minoría étnica que controla amplias zonas del noreste de Siria y algunos barrios de la ciudad.

La violencia provocó el desplazamiento de miles de personas y generó inquietud por una posible ampliación regional del conflicto. Turquía expresó su disposición a intervenir junto a las autoridades sirias, mientras que Israel manifestó su apoyo a las fuerzas kurdas, según las declaraciones públicas de ambos países.

Los choques dejaron un saldo de al menos 21 muertos desde el martes, según cifras difundidas por fuentes oficiales

El gobernador de Alepo, Azzam Algharib, informó a la agencia estatal Sana que, junto a otros funcionarios, realizó “una visita de inspección a las fuerzas de seguridad interior en el barrio de Achrafieh”, tras la entrada en vigor del alto el fuego.

Hasta el momento, las fuerzas kurdas no emitieron comentarios oficiales sobre el anuncio del cese del fuego. Ambas partes se responsabilizaron mutuamente por el inicio de los enfrentamientos, que comenzaron el martes.

(Con información de AFP)

