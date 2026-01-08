Francia ratificó su oposición al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

Emmanuel Macron anunció que Francia votará en contra del acuerdo UE-Mercosur (Reuters)

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que su país votará en contra del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur durante la reunión prevista en Bruselas.

El anuncio se realizó el jueves, en respuesta a un rechazo político unánime registrado en territorio francés ante el avance de un tratado que busca crear una de las áreas comerciales más extensas del mundo.

La decisión fue confirmada por Macron mediante un mensaje publicado en la red social X, en el que afirmó: “La firma del acuerdo no significa el final del proceso” y reiteró que continuará exigiendo el cumplimiento total de los compromisos asumidos por la Comisión Europea (CE) para proteger a los agricultores franceses.

El jefe de Estado subrayó que la postura francesa cuenta con respaldo transversal tras los debates recientes en la Asamblea Nacional y el Senado.

Macron exigió garantías estrictas para proteger a los agricultores franceses (Europa Press)

El contexto de esta decisión está marcado por protestas del sector agrícola. Ese mismo jueves, productores rurales bloquearon vías principales de París y puntos emblemáticos como el Arco del Triunfo, con alrededor de 100 tractores movilizados en la región.

Agricultores franceses bloquearon vías en París para rechazar el acuerdo UE-Mercosur (AP Foto/Emma Da Silva)

Los manifestantes manifestaron su preocupación por la competencia con productos agropecuarios originarios de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, países miembros de Mercosur incluidos en el tratado.

En declaraciones recogidas por AFP, el agricultor Damien Cornier señaló: “Solo queremos trabajar y vivir de nuestra profesión”. El malestar del sector aumentó tras la reciente decisión del gobierno de sacrificar ganado para contener la propagación de la dermatitis nodular, una enfermedad bovina.

Macron destacó que la CE logró avances en cuestiones reclamadas por Francia, como la inclusión de las denominadas “cláusulas espejo”, orientadas a garantizar que la carne exportada por Brasil y Argentina cumpla con las mismas normas sanitarias y ambientales aplicadas en la Unión Europea.

El acuerdo incluye “cláusulas espejo” para controlar la calidad de la carne de Brasil y Argentina (Reuters)

Además, el mandatario insistió en la necesidad de establecer mecanismos de salvaguardia para frenar las importaciones en caso de caída de precios en el mercado francés.

Macron condicionó la firma definitiva del tratado al cumplimiento de compromisos europeos (Reuters)

La posibilidad de bloquear la ratificación del acuerdo depende de conseguir una minoría de bloqueo en el Consejo Europeo, lo que exige el apoyo de al menos cuatro países que representen más del 35% de la población del bloque.

La Comisión Europea negoció mecanismos de salvaguarda para proteger el mercado agrícola (Europa Press)

El respaldo de Italia a la iniciativa, confirmado por su ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, dificulta la estrategia de Francia para frenar la aprobación del pacto.

El ministro italiano Antonio Tajani confirmó el apoyo de Italia al acuerdo UE-Mercosur (Reuters)

El viceprimer ministro de Irlanda, Simon Harris, anunció que su país también votará en contra del tratado.

El viceprimer ministro irlandés, Simon Harris, anunció el voto en contra de Irlanda (Reuters)

Sin embargo, tanto Alemania como España mantienen su apoyo al acuerdo comercial, considerando que impulsará sus industrias frente a la competencia de China y los aranceles de Estados Unidos.

(Con información de AFP, Reuters y EFE)