Mundo

Francia ratificó su oposición al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

Emmanuel Macron advirtió que la firma no será definitiva sin garantías estrictas para el sector agrícola, incluyendo cláusulas sanitarias y mecanismos de salvaguarda

Guardar
Emmanuel Macron anunció que Francia
Emmanuel Macron anunció que Francia votará en contra del acuerdo UE-Mercosur (Reuters)

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que su país votará en contra del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur durante la reunión prevista en Bruselas.

El anuncio se realizó el jueves, en respuesta a un rechazo político unánime registrado en territorio francés ante el avance de un tratado que busca crear una de las áreas comerciales más extensas del mundo.

La decisión fue confirmada por Macron mediante un mensaje publicado en la red social X, en el que afirmó: “La firma del acuerdo no significa el final del proceso” y reiteró que continuará exigiendo el cumplimiento total de los compromisos asumidos por la Comisión Europea (CE) para proteger a los agricultores franceses.

El jefe de Estado subrayó que la postura francesa cuenta con respaldo transversal tras los debates recientes en la Asamblea Nacional y el Senado.

Macron exigió garantías estrictas para
Macron exigió garantías estrictas para proteger a los agricultores franceses (Europa Press)

El contexto de esta decisión está marcado por protestas del sector agrícola. Ese mismo jueves, productores rurales bloquearon vías principales de París y puntos emblemáticos como el Arco del Triunfo, con alrededor de 100 tractores movilizados en la región.

Agricultores franceses bloquearon vías en
Agricultores franceses bloquearon vías en París para rechazar el acuerdo UE-Mercosur (AP Foto/Emma Da Silva)

Los manifestantes manifestaron su preocupación por la competencia con productos agropecuarios originarios de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, países miembros de Mercosur incluidos en el tratado.

En declaraciones recogidas por AFP, el agricultor Damien Cornier señaló: “Solo queremos trabajar y vivir de nuestra profesión”. El malestar del sector aumentó tras la reciente decisión del gobierno de sacrificar ganado para contener la propagación de la dermatitis nodular, una enfermedad bovina.

Macron destacó que la CE logró avances en cuestiones reclamadas por Francia, como la inclusión de las denominadas “cláusulas espejo”, orientadas a garantizar que la carne exportada por Brasil y Argentina cumpla con las mismas normas sanitarias y ambientales aplicadas en la Unión Europea.

El acuerdo incluye “cláusulas espejo”
El acuerdo incluye “cláusulas espejo” para controlar la calidad de la carne de Brasil y Argentina (Reuters)

Además, el mandatario insistió en la necesidad de establecer mecanismos de salvaguardia para frenar las importaciones en caso de caída de precios en el mercado francés.

Macron condicionó la firma definitiva
Macron condicionó la firma definitiva del tratado al cumplimiento de compromisos europeos (Reuters)

La posibilidad de bloquear la ratificación del acuerdo depende de conseguir una minoría de bloqueo en el Consejo Europeo, lo que exige el apoyo de al menos cuatro países que representen más del 35% de la población del bloque.

La Comisión Europea negoció mecanismos
La Comisión Europea negoció mecanismos de salvaguarda para proteger el mercado agrícola (Europa Press)

El respaldo de Italia a la iniciativa, confirmado por su ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, dificulta la estrategia de Francia para frenar la aprobación del pacto.

El ministro italiano Antonio Tajani
El ministro italiano Antonio Tajani confirmó el apoyo de Italia al acuerdo UE-Mercosur (Reuters)

El viceprimer ministro de Irlanda, Simon Harris, anunció que su país también votará en contra del tratado.

El viceprimer ministro irlandés, Simon
El viceprimer ministro irlandés, Simon Harris, anunció el voto en contra de Irlanda (Reuters)

Sin embargo, tanto Alemania como España mantienen su apoyo al acuerdo comercial, considerando que impulsará sus industrias frente a la competencia de China y los aranceles de Estados Unidos.

(Con información de AFP, Reuters y EFE)

Temas Relacionados

Unión EuropeaMercosurUE-MercosurFrancia

Últimas Noticias

Sudáfrica acoge ejercicios navales con China e Irán mientras se prevé la participación de Rusia

Las maniobras, organizadas frente a Ciudad del Cabo bajo liderazgo chino y en el marco del grupo BRICS, reavivan las tensiones con Washington y generan críticas internas por falta de transparencia parlamentaria

Sudáfrica acoge ejercicios navales con

Geoingeniería solar: un reto ético y político para la justicia climática internacional

El desarrollo de tecnologías para manipular la radiación solar enfrenta cuestionamientos sobre sus riesgos, su potencial para profundizar desigualdades y la necesidad de una gobernanza global transparente e inclusiva, según especialistas

Geoingeniería solar: un reto ético

Trump advirtió al régimen de Irán con represalias si las autoridades reprimen las masivas protestas

El presidente de Estados Unidos advirtió que su país “golpearía muy duro” al régimen iraní si las fuerzas de seguridad matan manifestantes, en medio de disturbios que ya dejaron al menos 21 muertos y se extendieron por casi todo el país

Trump advirtió al régimen de

Ekrem Imamoglu, exalcalde de Estambul, anunció desde prisión que buscará vencer al presidente Erdogan en las elecciones de 2028

La denuncia contra el político lo acusa de corrupción y de encabezar una organización criminal durante su gestión en el gobierno local

Ekrem Imamoglu, exalcalde de Estambul,

Francia y Rusia intercambiaron prisioneros tras semanas de negociaciones en un contexto de alta tensión internacional

Las autoridades de ambos gobiernos confirmaron la operación, realizada en medio de relaciones tensas por la guerra en Ucrania

Francia y Rusia intercambiaron prisioneros
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Isabel Zuleta lanzó sablazo a

Isabel Zuleta lanzó sablazo a Lina María Garrido por asegurar que el Gobierno se arrodilló ante Donald Trump: “Pobrecita”

Juan David Correa, exministro que renunció tras la llegada de Armando Benedetti, regresó al Gobierno Petro con esta misión

Estado del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este jueves

Tragedia en el río Magdalena: un niño de 6 años y un joven murieron en hechos aislados

Oaxaca registra sismo de magnitud 4.1

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Uruguay espera un ciclón extratropical en plena temporada estival

La tasa de gripe continúa su descenso hasta los 84,1 casos por cada 100.000 habitantes en la semana de Año Nuevo

Jaime de Marichalar estalla tras coincidir con la Reina Letizia en unos premios

Casos acumulados de gusano barrenador en México aumentaron a 118 en una semana

Cesado el ministro de Defensa yemení en medio de las tensiones con facciones separatistas apoyadas por EAU

ENTRETENIMIENTO

La mente detrás del vestuario

La mente detrás del vestuario en Frankenstein: Kate Hawley y el arte de vestir monstruos

Khloé Kardashian expresa su deseo de “congelar” su cuerpo para desafiar el envejecimiento

Estas son las más de 200 cintas elegibles para la carrera al Oscar a “Mejor Película”

Doble brasileño de “Harry Potter” tendrá que cambiar de nombre artístico tras advertencia de Warner Bros

Jennette McCurdy tuvo una relación con un hombre mayor cuando tenía 18 años: “Red flags por todos lados”