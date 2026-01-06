Mundo

Tailandia acusó a Camboya de violar la tregua fronteriza y herir a un soldado

El episodio registrado en la provincia de Preah Vihear generó respuestas cruzadas de los ejércitos de ambos países, que discrepan sobre la causa y advierten posibles consecuencias ante nuevas acciones similares

Voluntarios de seguridad patrullan una
Voluntarios de seguridad patrullan una aldea en medio de enfrentamientos mortales entre Tailandia y Camboya en una zona fronteriza en disputa, en la provincia de Buriram, Tailandia. REUTERS/Athit Perawongmetha/Foto de archivo

Tailandia acusó el martes a Camboya de violar una tregua de 10 días al afirmar que disparos de mortero hirieron a un soldado, mientras Phnom Penyh aseguró que se trató de la explosión de “un montón de basura” que hirió a dos de sus militares.

El ejército tailandés dijo que advirtió a las fuerzas camboyanas actuar con precaución y que si se repetía un incidente similar, podría tomar represalias.

El 27 de diciembre, un alto el fuego puso fin a tres semanas de combates entre esos dos países del sudeste asiático, que causaron al menos 47 muertos y provocaron el desplazamiento de casi un millón de personas a ambos lados.

El conflicto tiene su origen en un antiguo pleito sobre la demarcación de su frontera de 800 km establecida en el periodo colonial francés, así como en una serie de templos antiguos situados a lo largo de la línea divisoria.

“Camboya ha violado el alto el fuego” al disparar “proyectiles de mortero en la zona de Chong Bok”, afirmó este martes el ejército tailandés en un comunicado.

Un niño con provisiones se
Un niño con provisiones se encuentra entre la gente que espera para recogerlas en el campo de refugiados de Batthkav, en medio de enfrentamientos entre Tailandia y Camboya en una zona fronteriza en disputa, en Chong Kal, provincia de Oddar Meanchey, Camboya. REUTERS/Kim Hong-Ji/Foto de archivo

“Un soldado resultó herido”, añadió, sin precisar la gravedad de sus lesiones.

Sin embargo, el ejército tailandés dijo en una nota posterior que la parte camboyana había contactado a una unidad militar de Tailandia y le aseguró que “el incidente fue causado por un error operativo del personal camboyano”.

La portavoz del Ministerio de Defensa de Camboya, Maly Socheata, indicó que dos soldados camboyanos resultaron heridos, uno de gravedad, la mañana del martes cuando ocurrió “una explosión en un montón de basura”.

El hecho ocurrió cuando las fuerzas camboyanas realizaban taras de “organización y orden” en la provincia de Preah Vihear, cerca de la frontera con Tailandia, agregó la portavoz en un comunicado.

No mencionó el soldado herido reportado por Tailandia, pero aseguró que los equipos de coordinación fronteriza de ambos países consultaron sobre el incidente.

Un soldado camboyano herido, trasladado
Un soldado camboyano herido, trasladado desde el frente, llega al hospital de referencia de Ou Chrov, en medio de enfrentamientos entre Tailandia y Camboya en una zona fronteriza en disputa, en el distrito de Ou Chrov, provincia de Banteay Meanchey, Camboya. REUTERS/Kim Hong-Ji/Foto de archivo

Los dos países habían registrado enfrentamientos en julio que se saldaron con 43 muertos en cinco días.

‘Un accidente’ -

El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, dijo que su gobierno había presentado una protesta en Phnom Penh, alegando que “se violó la tregua”.

“A nivel militar a militar, nos han informado que el incidente fue un accidente, pero buscamos aclaraciones sobre cómo se asumirá la responsabilidad”, dijo Anutin a los periodistas en Bangkok.

Añadió que Tailandia tenía la “capacidad de responder” a Camboya, que está ampliamente superada en armamento frente a su vecino.

El conflicto de larga duración entre las naciones surge de una disputa sobre la demarcación colonial de su frontera de 800 kilómetros (500 millas), donde ambos bandos reclaman territorio y ruinas de templos centenarios.

Soldados camboyanos repatriados desde Tailandia
Soldados camboyanos repatriados desde Tailandia tras ser capturados en julio abordan un helicóptero militar rumbo a Phnom Penh tras su liberación según los términos de un acuerdo de alto el fuego firmado el 27 de diciembre de 2025 en el aeropuerto de Battambang, provincia de Battambang, Camboya, el 31 de diciembre de 2025. REUTERS/Soveit Yarn

Bajo la tregua de diciembre, Camboya y Tailandia se comprometieron a cesar el fuego, congelar los movimientos de tropas y cooperar en los esfuerzos de desminado a lo largo de su frontera.

Estados Unidos, China y Malasia habían negociado una tregua para poner fin a los combates entre Camboya y Tailandia en julio, pero ese alto el fuego fue de corta duración.

(con información de AFP)

