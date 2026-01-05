Zelensky reemplazó al jefe de seguridad de Ucrania y sumó una asesora económica canadiense

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, y el jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, Vasyl Maliuk, asisten a una reunión, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania, en esta imagen de archivo difundida el 1 de junio de 2025 (Servicio de Prensa de la Presidencia de Ucrania/vía REUTERS)

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, anunció este lunes el reemplazo del jefe del Servicio de Seguridad del Estado (SBU), Vasyl Maliuk, en un movimiento clave dentro de la cúpula del poder en plena guerra con Rusia. La decisión se produce cuando el conflicto se acerca a su cuarto año y mientras Kiev mantiene abiertas negociaciones diplomáticas para definir eventuales garantías de seguridad en un escenario de posguerra.

Maliuk, de 42 años, confirmó su salida del cargo y aseguró que continuará dentro de la estructura del SBU, concentrado en la planificación y ejecución de “operaciones especiales asimétricas”. Zelensky señaló que ambos conversaron sobre el relevo y sobre posibles candidatos para dirigir el organismo, y subrayó la necesidad de reforzar este tipo de acciones contra Rusia.

El presidente ucraniano sostuvo que el país necesita “más operaciones asimétricas” y resultados “más sólidos” en la eliminación de objetivos enemigos. Según explicó, el cambio no implica una sanción ni una pérdida de confianza, sino una redistribución de funciones en un momento en el que Kiev busca compensar la superioridad numérica rusa con tecnología, inteligencia y ataques selectivos.

Maliuk estaba al frente del SBU desde 2023 y durante su gestión el organismo se adjudicó algunas de las operaciones más sensibles dentro del territorio ruso. Entre ellas, ataques con drones contra bases aéreas estratégicas, acciones contra infraestructura militar clave y operaciones encubiertas que, según autoridades ucranianas, afectaron seriamente la capacidad logística de Moscú.

Imagen de archivo del jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, Vasyl Maliuk, durante una conferencia de prensa en Kiev, Ucrania. 31 octubre 2025 (REUTERS/Alina Smutko)

Como jefe interino del SBU fue designado Ievhen Khmara, actual responsable del Centro de Operaciones Especiales “A” del propio servicio de seguridad. Su nombramiento apunta a garantizar continuidad operativa en un área considerada central para la estrategia defensiva de Ucrania.

El relevo en el SBU se inscribe en una reconfiguración más amplia del equipo presidencial. En los últimos días, Zelensky también nombró al jefe de la inteligencia militar, Kyrylo Budanov, como nuevo jefe de su oficina presidencial, con el objetivo de reforzar la coordinación entre inteligencia, defensa y conducción política.

En paralelo a los cambios en el área de seguridad, el mandatario anunció la incorporación de la ex viceprimera ministra canadiense Chrystia Freeland como asesora en desarrollo económico. Zelensky la describió como una experta con “amplia experiencia en atraer inversiones y llevar adelante transformaciones económicas”, en un momento en el que Ucrania busca sostener su economía bajo condiciones de guerra y sentar bases para la reconstrucción futura.

Freeland, de origen ucraniano, es una figura de peso en la política canadiense y fue ministra de Finanzas, de Relaciones Exteriores y de Comercio Internacional. También se desempeñó como representante especial de Canadá para la reconstrucción de Ucrania, un rol que reforzó su vínculo con Kiev desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.

La ministra de Transporte y Comercio Interior de Canadá, Chrystia Freeland, llega a la reunión de Primeros Ministros para discutir diversos temas comerciales y de políticas en TCU Place en Saskatoon, Saskatchewan, Canadá, el 2 de junio de 2025 (REUTERS/Nayan Sthankiya)

Su nombramiento tiene además una dimensión política internacional. Freeland ha sido una crítica constante del presidente ruso, Vladímir Putin, y mantuvo una relación tensa con el expresidente estadounidense Donald Trump durante su primer mandato, cuando participó en la renegociación del acuerdo comercial de América del Norte. Esa historia ha generado reparos en sectores de la oposición canadiense, que cuestionaron la compatibilidad entre su rol como parlamentaria y su función como asesora de un gobierno extranjero.

Los movimientos en la cúpula del poder se producen mientras los combates continúan a lo largo de un frente de unos 1.000 kilómetros en el este y el sur de Ucrania. En las últimas horas, ataques rusos con drones y misiles volvieron a golpear infraestructura energética y zonas urbanas, según informaron autoridades ucranianas, mientras Kiev respondió con operaciones aéreas sobre regiones del oeste de Rusia.

Con estos cambios, Zelensky busca ajustar tanto el aparato de seguridad como el frente económico para una etapa prolongada e incierta del conflicto. El relevo en el SBU y la llegada de una asesora económica de perfil internacional reflejan el intento de Ucrania por sostener la presión militar, asegurar respaldo externo y preparar el terreno para una eventual negociación sin reducir su capacidad de disuasión.