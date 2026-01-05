Rusia lanzó un ataque masivo contra la región de Kiev: al menos dos muertos y tres heridos

Bomberos trabajan en el lugar donde se encuentra un hospital privado dañado durante los ataques con drones y misiles rusos, en medio del ataque de Rusia a Ucrania (REUTERs)

Rusia bombardeó Ucrania en la madrugada del lunes y causó al menos dos muertos en la región de Kiev, informaron autoridades locales, en la víspera de una cumbre diplomática en Francia para impulsar un plan de paz.

Las sirenas de alerta aérea sonaron en todo el país poco después de la medianoche, mientras el Ejército ucraniano indicó que las defensas antiaéreas operaron en varias zonas. En la capital, un centro médico privado se incendió tras los ataques rusos y dejó un muerto y tres heridos, según el Servicio Estatal de Emergencias de Kiev. El organismo difundió imágenes de rescatistas que evacuaron a personas en camillas desde un edificio devastado.

Otro ataque antes del amanecer alcanzó la ciudad vecina de Fastiv y causó la muerte de un hombre de unos 70 años, de acuerdo con el gobernador regional de Kiev, Mykola Kalashnyk. El funcionario señaló que los bombardeos provocaron cortes de electricidad en el área y que se activaron sistemas de respaldo para sostener el suministro de agua y calefacción, mientras las temperaturas descendieron hasta los -8°C.

Los ataques ocurrieron en la antesala de una reunión de líderes europeos en París, convocada para buscar avances en un plan de paz que Kiev consideró “90 por ciento” listo. Como paso previo, asesores de seguridad de 15 países, entre ellos Gran Bretaña, Francia y Alemania, además de representantes de la OTAN y la Unión Europea, se reunieron en Kiev durante el fin de semana.

Los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto más mortífero de Europa desde la Segunda Guerra Mundial cobraron impulso en las últimas semanas, aunque Moscú y Kiev mantuvieron posiciones opuestas sobre el tema central del territorio en un eventual acuerdo posterior a la guerra. Rusia, que ocupa cerca del 20% del territorio ucraniano, presiona para obtener el control total de la región oriental del Donbás como parte de un pacto.

Ucrania advirtió que cualquier cesión territorial fortalecería a Moscú y sostuvo que no firmará un acuerdo de paz que no disuada a Rusia de una nueva invasión. En paralelo, y bajo bombardeos diarios y retrocesos en el frente, Kiev respondió con ataques de drones contra territorio ruso, con foco en infraestructura energética vinculada al financiamiento del esfuerzo bélico.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que derribó drones ucranianos dirigidos contra la región de Moscú todos los días de 2026 y aseguró que abatió varios cientos durante el fin de semana, una cifra inusualmente alta.

El Kremlin difundió un video de un dron derribado que, según Moscú, Ucrania lanzó contra la vivienda del presidente Vladimir Putin en la región de Nóvgorod, y añadió que la propiedad no sufrió daños y que el mandatario no se encontraba allí. Kiev rechazó la acusación y aliados europeos expresaron escepticismo.

Trump negó que Ucrania atacara con drones la residencia de Vladimir Putin: “No creemos que eso haya sucedido” (EP)

Consultado el domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que “algo” ocurrió cerca de la residencia de Putin, pero tras revisar la evidencia, funcionarios estadounidenses no creyeron que Ucrania la hubiera atacado. “No creo que ese ataque haya ocurrido”, dijo Trump ante una pregunta de un periodista a bordo del Air Force One.

Rusia también acusó a Ucrania de disparar drones contra un hotel y un café en la parte de la región de Kherson controlada por Moscú a primera hora del jueves, con un saldo de 28 muertos, según la versión rusa, durante celebraciones de Año Nuevo. Ucrania sostuvo que el objetivo fue una concentración militar.

(Con información de AFP)