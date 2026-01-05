Mundo

Rusia lanzó un ataque masivo contra la región de Kiev: al menos dos muertos y tres heridos

Los bombardeos ocurrieron en la antesala de una reunión de líderes europeos en París, convocada para buscar avances en un plan de paz que Ucrania consideró “90 por ciento” listo

Guardar
Bomberos trabajan en el lugar
Bomberos trabajan en el lugar donde se encuentra un hospital privado dañado durante los ataques con drones y misiles rusos, en medio del ataque de Rusia a Ucrania (REUTERs)

Rusia bombardeó Ucrania en la madrugada del lunes y causó al menos dos muertos en la región de Kiev, informaron autoridades locales, en la víspera de una cumbre diplomática en Francia para impulsar un plan de paz.

Las sirenas de alerta aérea sonaron en todo el país poco después de la medianoche, mientras el Ejército ucraniano indicó que las defensas antiaéreas operaron en varias zonas. En la capital, un centro médico privado se incendió tras los ataques rusos y dejó un muerto y tres heridos, según el Servicio Estatal de Emergencias de Kiev. El organismo difundió imágenes de rescatistas que evacuaron a personas en camillas desde un edificio devastado.

Otro ataque antes del amanecer alcanzó la ciudad vecina de Fastiv y causó la muerte de un hombre de unos 70 años, de acuerdo con el gobernador regional de Kiev, Mykola Kalashnyk. El funcionario señaló que los bombardeos provocaron cortes de electricidad en el área y que se activaron sistemas de respaldo para sostener el suministro de agua y calefacción, mientras las temperaturas descendieron hasta los -8°C.

Los ataques ocurrieron en la antesala de una reunión de líderes europeos en París, convocada para buscar avances en un plan de paz que Kiev consideró “90 por ciento” listo. Como paso previo, asesores de seguridad de 15 países, entre ellos Gran Bretaña, Francia y Alemania, además de representantes de la OTAN y la Unión Europea, se reunieron en Kiev durante el fin de semana.

El funcionario señaló que los
El funcionario señaló que los bombardeos provocaron cortes de electricidad en el área y que se activaron sistemas de respaldo para sostener el suministro de agua y calefacción, mientras las temperaturas descendieron hasta los -8°C (REUTERS)

Los esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto más mortífero de Europa desde la Segunda Guerra Mundial cobraron impulso en las últimas semanas, aunque Moscú y Kiev mantuvieron posiciones opuestas sobre el tema central del territorio en un eventual acuerdo posterior a la guerra. Rusia, que ocupa cerca del 20% del territorio ucraniano, presiona para obtener el control total de la región oriental del Donbás como parte de un pacto.

Ucrania advirtió que cualquier cesión territorial fortalecería a Moscú y sostuvo que no firmará un acuerdo de paz que no disuada a Rusia de una nueva invasión. En paralelo, y bajo bombardeos diarios y retrocesos en el frente, Kiev respondió con ataques de drones contra territorio ruso, con foco en infraestructura energética vinculada al financiamiento del esfuerzo bélico.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que derribó drones ucranianos dirigidos contra la región de Moscú todos los días de 2026 y aseguró que abatió varios cientos durante el fin de semana, una cifra inusualmente alta.

El Kremlin difundió un video de un dron derribado que, según Moscú, Ucrania lanzó contra la vivienda del presidente Vladimir Putin en la región de Nóvgorod, y añadió que la propiedad no sufrió daños y que el mandatario no se encontraba allí. Kiev rechazó la acusación y aliados europeos expresaron escepticismo.

Trump negó que Ucrania atacara
Trump negó que Ucrania atacara con drones la residencia de Vladimir Putin: “No creemos que eso haya sucedido” (EP)

Consultado el domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que “algo” ocurrió cerca de la residencia de Putin, pero tras revisar la evidencia, funcionarios estadounidenses no creyeron que Ucrania la hubiera atacado. “No creo que ese ataque haya ocurrido”, dijo Trump ante una pregunta de un periodista a bordo del Air Force One.

Rusia también acusó a Ucrania de disparar drones contra un hotel y un café en la parte de la región de Kherson controlada por Moscú a primera hora del jueves, con un saldo de 28 muertos, según la versión rusa, durante celebraciones de Año Nuevo. Ucrania sostuvo que el objetivo fue una concentración militar.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

UcraniaRusiaVladimir PutinVolodimir ZelenskyKievEstados UnidosÚltimas noticias América

Últimas Noticias

El régimen de Corea del Norte aseguró que los lanzamientos del domingo fueron una prueba con misiles hipersónicos

“Con el ejercicio de lanzamiento de hoy, domingo, podemos confirmar que se cumplió una tarea tecnológica muy importante para la defensa nacional”, afirmó Kim Jong-un tras presenciar el ensayo militar, según informó la agencia estatal KCNA

El régimen de Corea del

Trump negó que Ucrania atacara con drones la residencia de Vladimir Putin: “No creemos que eso haya sucedido”

Trump realizó las declaraciones ante periodistas a bordo del Air Force One, durante su regreso a Washington tras pasar dos semanas en Florida. Agregó que, tras revisar la información disponible, su administración llegó a una conclusión distinta a la presentada por Moscú

Trump negó que Ucrania atacara

Trump declaró que Irán “recibirá un golpe muy duro” si se registran nuevas muertes durante las protestas contra el régimen de los ayatolás

“Lo estamos observando muy de cerca. Si comienzan a matar gente como lo hicieron en el pasado, creo que recibirán un golpe muy duro por parte de Estados Unidos”, afirmó el mandatario ante periodistas a bordo del Air Force One

Trump declaró que Irán “recibirá

Las autoridades suizas identificaron a las 40 víctimas del incendio en un bar de Crans-Montana

La policía del cantón de Valais confirmó las identidades y nacionalidades de los fallecidos tras el siniestro ocurrido en la madrugada de Año Nuevo; las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las causas

Las autoridades suizas identificaron a

Al menos 15 muertos y centenares de detenidos tras una semana de protestas en Irán contra el régimen de los ayatolás

El balance de fallecidos y arrestos sigue en aumento tras una semana de movilizaciones en respuesta al deterioro económico y la agudización de la crisis energética, según informes de organizaciones civiles y testimonios locales

Al menos 15 muertos y
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sheinbaum explica por qué Pemex

Sheinbaum explica por qué Pemex y la CFE ahora tienen el mismo Consejo de Administración

Día de Reyes 2026: Este es el horario especial del transporte público en la CDMX

La adaptación de ‘La asistenta’ reivindica el pitorreo sin vergüenza ajena: una película tan ridícula como retozona, tan tonta como divertida

Carlos Cenalmor, psiquiatra: “El estrés te quita años de vida. Lo normalizamos, pero tu cuerpo lo está pagando”

Ana Peleteiro revela el sexo de su bebé y desvela el nombre que tendrá: el significado y el motivo de la elección

INFOBAE AMÉRICA
Mueren dos personas en ataques

Mueren dos personas en ataques de Rusia contra la capital de Ucrania y una ciudad situada en sus alrededores

China recalca que "ningún país" debe actuar "como el policía mundial" o "autoproclamarse juez internacional"

Trump afirma que no cree que Ucrania atacase la residencia de Putin

Maduro comparecerá este lunes ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York

Trump insiste en reclamar Groenlandia para EEUU pese al rechazo de Dinamarca

ENTRETENIMIENTO

Jennifer Lopez revela los obstáculos

Jennifer Lopez revela los obstáculos que ha enfrentado en su nueva relación tras el divorcio de Ben Affleck

Estos son los ganadores de los Critic Choice Awards 2026: Timothée Chalamet se lleva el galardón de la noche

Mickey Rourke lanza campaña de GoFundMe para evitar ser desalojado de su casa en Los Ángeles: “La fama no te protege”

La razón por la que Michael B. Jordan necesitó terapia tras interpretar al villano de ‘Pantera Negra’

Lindsay Lohan comparte una foto poco común de su hijo Luai, de 2 años, después de celebrar las fiestas en Dubái