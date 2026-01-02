Mundo

Las acciones europeas cerraron en máximos históricos y el petróleo comienza el año con nuevas pérdidas

Las bolsas en Europa mantienen el impulso de 2025. El crudo viene de su peor año desde 2020

Gráfico del índice bursátil alemán
Gráfico del índice bursátil alemán DAX en la Bolsa de Fráncfort, Alemania. REUTERS

Las bolsas europeas iniciaron 2026 con máximos históricos, impulsadas por el buen desempeño de los sectores tecnológico y de defensa. El índice paneuropeo STOXX 600, que agrupa a las principales empresas del continente, avanzó un 0,7% hasta los 596,14 puntos, situándose a solo cuatro unidades de la marca clave de 600, tras el regreso de los operadores tras las celebraciones de Año Nuevo. El índice acumula su tercera semana consecutiva al alza y cerró 2025 con su mejor resultado desde 2021, favorecido por la disminución de las tasas de interés, las medidas de estímulo fiscal en Alemania y un cambio de preferencia de los inversores desde tecnológicas estadounidenses hacia compañías europeas.

El año pasado estuvo marcado por episodios de volatilidad. El mercado reaccionó a choques arancelarios y recuperó posiciones tras los mínimos de abril, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció aranceles generalizados a los socios comerciales, lo que afectó el apetito global por el riesgo, según explicó Reuters.

Entre los principales mercados, el índice de referencia británico FTSE 100 superó por primera vez el umbral simbólico de los 10.000 puntos. Nick Saunders, director ejecutivo de la plataforma de trading Webull UK, declaró a Reuters: “Desde un punto de vista lógico, el hito de los 10.000 no es importante, pero psicológicamente sí lo es, ya que estamos viendo que los inversores desean invertir en el mercado sin temor a los máximos históricos”.

Las bolsas de la región terminaron la semana en positivo. El índice DAX de Alemania subió un 0,2%, el CAC 40 de Francia sumó un 0,6% y el FTSE 100 cerró con un avance del 0,2%, según datos de Reuters.

En el STOXX 600, las acciones de ASML repuntaron un 7%, liderando las ganancias en el sector tecnológico. Las compañías de defensa registraron el mayor avance sectorial, con un 3,3%. También destacaron los recursos básicos, que subieron un 0,6%, y el sector energético, con un incremento del 1,4%, en línea con la fortaleza de los metales preciosos y los precios del crudo ese día.

Personas caminan por el vestíbulo
Personas caminan por el vestíbulo de la Bolsa de Londres, en Londres, Gran Bretaña. REUTERS/Suzanne Plunkett

Steve Sosnick, analista jefe de mercados de Interactive Brokers, indicó a Reuters: “Europa ha mantenido en gran medida sus ganancias. No hay muchas noticias individuales, pero en general nos muestra que el impulso y la positividad hacia las acciones europeas continúan y eso es una buena señal. Sin duda, es mucho mejor para comenzar el año”.

El petróleo sigue a la baja

09/10/2014 Pozo petrolífero. ECONOMIA ESPAÑA EUROPA DAVID
09/10/2014 Pozo petrolífero. ECONOMIA ESPAÑA EUROPA DAVID MCNEW

El precio del petróleo retrocedió el viernes en el primer día de negociación de 2026, tras haber registrado su mayor descenso anual desde 2020. Los inversores analizaron el impacto de un posible exceso de oferta frente a los riesgos geopolíticos, entre ellos la continuidad de la guerra en Ucrania y las restricciones a las exportaciones de Venezuela. A las 16:16 GMT, los contratos futuros del Brent caían 55 centavos, situándose en 60,29 dólares el barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) descendía 53 centavos, hasta los 56,89 dólares.

El conflicto entre Rusia y Ucrania se intensificó en la jornada de Año Nuevo, con ambas partes acusándose de ataques contra civiles, en un contexto donde se mantienen conversaciones bajo la supervisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el objetivo de alcanzar el fin de una guerra que se prolonga por cerca de cuatro años. En los meses recientes, Kiev aumentó sus ataques contra la infraestructura energética rusa, buscando limitar los recursos financieros de Moscú para sus operaciones militares.

Por su parte, Estados Unidos reforzó las sanciones contra el sector petrolero venezolano. El miércoles, el gobierno estadounidense aplicó medidas restrictivas a cuatro empresas y petroleros vinculados al sector, en un intento de incrementar la presión sobre el presidente Nicolás Maduro.

A pesar de la persistente preocupación geopolítica, el mercado del petróleo muestra estabilidad. Phil Flynn, analista sénior de Price Futures Group, señaló que “los precios del petróleo están bloqueados en este rango de negociación a largo plazo, y hay una sensación de que el mercado va a estar bien abastecido pase lo que pase”, según declaraciones recogidas por Price Futures Group.

En Oriente Medio, la crisis entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos —ambos miembros de la OPEP— se profundizó tras la suspensión de vuelos en el aeropuerto de Adén el jueves, en el contexto del conflicto en Yemen. Esta situación antecede a la reunión virtual del grupo OPEP+, que aglutina a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, programada para el 4 de enero.

Según June Goh, analista de Sparta Commodities, el consenso entre los operadores es que la OPEP+ mantendrá la pausa en el incremento de la producción durante el primer trimestre del año. Goh añadió que “2026 será un año importante para evaluar las decisiones de la OPEP+ sobre el equilibrio de la oferta”, y prevé que China continuará acumulando reservas de crudo en el primer semestre, lo que servirá de soporte para los precios.

(Con información de Reuters)

