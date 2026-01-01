Mundo

Al menos dos civiles murieron en el quinto día de manifestaciones contra el régimen de Irán

La ola de reclamos se había iniciado de forma pacífica en distintos puntos del país en rechazo a la crisis económica

Protestas en Lordegan, en el interior de Irán

Manifestaciones masivas contra el encarecimiento de la vida en Irán derivaron este jueves en enfrentamientos violentos en varias ciudades, principalmente en el suroeste del país, pese a que el régimen advirtió sobre una respuesta contundente ante los disturbios. Los incidentes más graves se registraron en Lordegan, una ciudad de 40.000 habitantes situada a unos 650 kilómetros de Teherán, donde según la agencia de noticias Fars se registraron al menos dos muertos.

“El número de víctimas en Lordegan alcanza las dos”, apuntó Fars, que dio cuenta de enfrentamientos, pedradas y actos vandálicos en esa ciudad situada a 650 km de Teherán. Por la noche, un miembro de las fuerzas de seguridad también fue hallado muerto en el oeste del país, en otros enfrentamientos.

En la región, manifestantes arrojaron piedras contra edificios administrativos, entre ellos la gobernación, la mezquita, la Fundación de los Mártires, el ayuntamiento y varios bancos, para luego dirigirse hacia la sede del Gobierno regional. La policía empleó gases lacrimógenos para dispersar a la multitud, en un contexto de creciente tensión social impulsada por la depreciación del rial iraní, la inflación y la falta de perspectivas económicas.

Periodistas y medios especializados informaron que en Lordegan se han producido “graves enfrentamientos”, con manifestantes armados disparando contra fuerzas de seguridad y la quema de la oficina del gobernador, hechos similares a los reportados en otras localidades. Esas fuentes señalaron además que “se han tomado edificios judiciales y del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI)”, con saldo de varios manifestantes muertos y decenas de detenidos. En Marvdasht, los manifestantes incendiaron un coche patrulla y un agente de seguridad falleció, mientras los enfrentamientos continúan. Otras ciudades como Teherán, Qom, Arak, Hamedan y Bandar Ganaveh también registraron protestas.

Las fuerzas de seguridad emplearon
Las fuerzas de seguridad emplearon gases lacrimógenos y dispersaron a manifestantes en la ciudad de Lordegan, afectada por la crisis económica (X: @emilykschrader)

El régimen iraní amenazó esta misma semana con una respuesta “contundente” para frenar cualquier intento de transformar las protestas económicas en actos que generen inseguridad. Según la agencia Irna, las autoridades de Teherán expresaron su temor a que la caída histórica del valor del rial, la inflación y la incertidumbre económica provoquen un levantamiento popular, tras las movilizaciones de comerciantes y estudiantes que incluyeron el cierre de tiendas en el centro de la capital.

El fiscal general de Irán, Mohammad Movahedi-Azad, declaró a medios oficiales que “las protestas pacíficas por las condiciones de vida forman parte de la realidad social y son comprensibles”, pero advirtió que “cualquier intento de convertir las protestas económicas en una herramienta de inseguridad, destrucción de propiedad pública o implementación de escenarios diseñados externamente será inevitablemente respondido con una respuesta legal, proporcionada y contundente”.

Comerciantes y vendedores de Teherán
Comerciantes y vendedores de Teherán cierran sus tiendas en protesta por la devaluación del rial y la crisis económica (REUTERS)

El martes, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, solicitó a sus funcionarios atender “las demandas legítimas” de los comerciantes movilizados. Según la agencia oficial Irna, Pezeshkian pidió al ministro del Interior dialogar con representantes de los manifestantes, con el objetivo de que el gobierno actúe “con todas sus fuerzas para resolver los problemas y hacerlo de manera responsable”.

Las protestas comenzaron el domingo en el principal mercado de teléfonos móviles de Teherán y se expandieron el lunes, cuando numerosos comerciantes cerraron sus tiendas ante la depreciación acelerada de la moneda nacional. El rial iraní alcanzó un nuevo mínimo histórico frente al dólar estadounidense, situándose en más de 1,4 millones de riales por dólar (frente a los 820.000 de hace un año), y 1,7 millones por euro (comparado con los 855.000 del año anterior). La prolongada depreciación del rial ha generado hiperinflación y volatilidad, con aumentos notables en los precios de productos básicos. Según la AFP, la situación ha paralizado la venta de productos importados, ya que vendedores y compradores prefieren postergar transacciones ante la incertidumbre. Irna indicó que “muchos comerciantes han preferido suspender sus transacciones para evitar posibles pérdidas” y que los manifestantes corearon consignas durante las protestas.

