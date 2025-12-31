Mundo

El mundo recibe el 2026: Kiribati inaugura las celebraciones globales de Año Nuevo

Las festividades comenzaron en el remoto atolón de Kiritimati y avanzarán por el planeta con fuegos artificiales, reflexión y homenajes a las víctimas de tragedias recientes

Espectadores aguardan en Mrs Macquaries
Espectadores aguardan en Mrs Macquaries Point los fuegos artificiales de Año Nuevo en Sídney. Las celebraciones incluirán un minuto de silencio por las 15 víctimas del tiroteo en Bondi Beach. Sídney, Australia, 31 de diciembre de 2025. REUTERS/Hollie Adams

Las celebraciones de Año Nuevo comenzaron a recorrer el planeta este miércoles cuando el remoto atolón de Kiritimati, en la nación insular de Kiribati, se convirtió en el primer lugar en dar la bienvenida al 2026 a las 10:00 GMT. Desde allí, las festividades avanzarán hacia el oeste mientras miles de millones de personas se preparan para despedir un 2025 marcado por conflictos geopolíticos, crisis climáticas y tensiones económicas.

En Sydney, la autoproclamada “capital mundial del Año Nuevo”, cientos de miles de espectadores comenzaron a congregarse junto al puerto para presenciar nueve toneladas de fuegos artificiales. Sin embargo, las festividades tendrán un tono sombrío: apenas dos semanas después del tiroteo masivo en Bondi Beach que dejó 15 muertos, las celebraciones incluirán un minuto de silencio mientras el icónico puente del puerto se iluminará de blanco en símbolo de paz. “La alegría que usualmente sentimos al inicio de un nuevo año está atenuada por la tristeza del viejo”, declaró el primer ministro Anthony Albanese.

Las celebraciones continuarán hacia el oeste: más de dos millones de personas se esperan en la playa de Copacabana en Brasil para lo que las autoridades llaman la fiesta de Año Nuevo más grande del mundo, mientras que Hong Kong canceló su tradicional espectáculo de fuegos artificiales en Victoria Harbour en homenaje a las 161 víctimas de un incendio en noviembre.

10:21 hsHoy

Kiribati inaugura las celebraciones mundiales de Año Nuevo

El remoto atolón de Kiritimati, en la nación insular del Pacífico de Kiribati, dio la bienvenida al 2026 a las 10:00 GMT, convirtiéndose en el primer territorio del planeta en cruzar a medianoche.

La nación, compuesta por 33 atolones dispersos en más de 3.5 millones de kilómetros cuadrados de océano, reorganizó su línea horaria en 1994 para que todo el archipiélago compartiera la misma fecha. El ajuste colocó a Kiritimati —parte del país pronunciado “Kiribás”— en la posición más adelantada del mundo respecto a la hora GMT.

Desde este punto de partida en el Pacífico, las celebraciones de medianoche avanzarán gradualmente hacia el oeste durante las próximas 26 horas, alcanzando finalmente la costa este de Estados Unidos.

10:20 hsHoy

Horarios de medianoche alrededor del mundo

Las celebraciones de Año Nuevo recorrerán el planeta durante 26 horas conforme cada zona horaria alcance la medianoche. Estos son los horarios clave en GMT:

  • Kiribati - 10:00
  • Nueva Zelanda – 11:00
  • Costa este de Australia – 13:00
  • Corea del Norte, Corea del Sur y Japón - 15:00
  • Taiwán, Hong Kong y China – 16:00
  • Tailandia – 17:00
  • India y Sri Lanka – 18:30
  • Rusia (Moscú) – 21:00
  • Ucrania – 22:00
  • Alemania, Francia, España, Suiza e Italia – 23:00
  • Reino Unido, Ghana y Portugal – 00:00
  • Brasil y Argentina – 03:00
  • Costa este de Estados Unidos – 05:00

Las festividades comenzaron en el Pacífico Sur y avanzarán hacia el oeste, culminando en territorio estadounidense en la madrugada del jueves.

