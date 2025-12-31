Mundo

El dictador chino Xi Jinping aseguró que buscará mantener un “contacto estrecho” con Vladimir Putin en 2026

En un mensaje difundido por la agencia Xinhua, el líder del régimen chino manifestó su disposición a profundizar la buena relación con el Kremlin y a seguir fortaleciendo la asociación estratégica integral entre ambos países, que, según afirmó, en 2025 dio “pasos firmes”

Xi Jinping saludando a su par ruso Vladimir Putin en Beijing (REUTERS)

En medio de la la escalada militar de Beijing contra Taiwán, los líderes de China y Rusia, Xi Jinping y Vladimir Putin, intercambiaron este miércoles mensajes de felicitación por el Año Nuevo, en los que destacaron el fortalecimiento de la relación bilateral.

En su mensaje, reproducido por la agencia Xinhua, el líder del régimen chino expresó su voluntad de mantener un “contacto estrecho” con Putin para seguir impulsando la asociación estratégica integral entre ambos países, que, según él, en 2025 dio “pasos firmes”.

Xi también subrayó el respaldo mutuo en foros multilaterales como Naciones Unidas y el aporte de ambos países a la reforma de la gobernanza global.

Por su parte, Putin afirmó que las relaciones con China mantuvieron un “buen impulso de desarrollo” y alcanzaron “abundantes resultados” durante este 2025, al destacar la expansión de la cooperación económica y los avances en proyectos conjuntos.

El líder ruso manifestó también su deseo de continuar el diálogo con Beijing sobre temas bilaterales e internacionales. “(El presidente ruso) expresó su deseo de seguir manteniendo un estrecho contacto con el presidente Xi sobre las relaciones bilaterales y las principales cuestiones internacionales”, destacó.

Desde la declaración de la “amistad sin límites” en 2022, ambos líderes profundizaron la cooperación y destacaron que sus lazos no constituyen una amenaza para terceros, sino a la multipolarización.

El presidente chino, Xi Jinping,
El presidente chino, Xi Jinping, y el presidente ruso, Vladimir Putin, caminan en la residencia personal del líder chino Zhongnanhai en Beijing, China (REUTERS/Alexander Kazakov)

En relación a la invasión de Rusia en Ucrania, China mantuvo una posición ambigua, pidiendo respeto a la integridad territorial, incluidas las preocupaciones de Rusia, y oponiéndose a las sanciones unilaterales de Estados Unidos y Europa contra Moscú.

El domingo pasado, el Kremlin envió un mensaje en materia internacional contra Taiwán y en apoyo a Beijing: el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó que Rusia reconoce la integridad territorial de China y está dispuesta a defenderla en caso de un conflicto relacionado con Taiwán.

Cabe mencionar que Rusia suministra material militar y tecnológico al régimen chino que podría emplearse en una eventual invasión aérea de Taiwán, según un análisis realizado por el Royal United Services Institute (RUSI) a partir de documentos rusos filtrados.

En declaraciones a la agencia TASS, Lavrov recordó: “En cuanto a una posible escalada de tensiones en el estrecho de Taiwán, el procedimiento de actuación en tales situaciones se describe en el Tratado de Buena Vecindad, Amistad y Cooperación con China del 16 de julio de 2001 (...), donde uno de los principios fundamentales consagrados en este documento es el apoyo mutuo en la protección de la unidad nacional y la integridad territorial”.

El ministro de Asuntos Exteriores
El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, habla durante una conferencia de prensa (Alexander Nemenov/REUTERS)

Lavrov reiteró que Rusia se opone a cualquier intento de independencia de Taiwán y considera la isla como parte de China. Además, acusó a Occidente de incrementar las tensiones en la región con fines estratégicos y económicos, utilizando a Taiwán como herramienta de contención militar frente a China y aprovechando su tecnología y recursos.

El canciller ruso afirmó que Estados Unidos suministra armas a Taiwán, vendiéndolas a precios de mercado.

(Con información de EFE)

