Eurostar suspendió todos los trenes entre París y Londres por “problemas técnicos” bajo el canal de La Mancha

Eurostar suspendió todos los trenes desde y hacia Londres por “problemas técnicos” (REUTERS/Stephanie Lecocq)

El servicio del Eurostar, que conecta Londres y París atravesando el canal de la Mancha, enfrenta este martes importantes interrupciones debido a un fallo en el suministro eléctrico. Según un comunicado publicado en su página web, la empresa recomienda “encarecidamente” a todos los pasajeros que posterguen su viaje a otra fecha, ante la previsión de retrasos significativos y cancelaciones de última hora.

Una portavoz de Eurostar explicó a la agencia AFP que el problema se originó por una falla en el suministro eléctrico dentro del túnel, seguida de la parada de un tren tipo ‘shuttle’. “Hubo un problema de alimentación eléctrica en el túnel bajo el canal de la Mancha, seguido de la parada de un ‘shuttle’ en el túnel, lo que hace que todos los trayectos con origen o destino en Londres estén suspendidos hasta nuevo aviso, a la espera de que se solucione la situación”, precisó la representante de la compañía al medio francés.

La compañía Eurostar pidió a sus pasajeros postergar viajes y no acudir a las estaciones sin boleto confirmado debido a retrasos e incertidumbre (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Como es habitual durante las celebraciones de fin de año, el Eurostar experimenta un elevado flujo de viajeros entre la estación de St. Pancras en la capital británica y París Norte. Ante la magnitud del incidente, la advertencia se extiende a quienes planeaban desplazarse en los próximos días.

La compañía National Rail, responsable de coordinar los servicios ferroviarios de pasajeros en Gran Bretaña, también instó a los usuarios a reconsiderar sus desplazamientos. En su mensaje, advirtió que el “problema con el suministro eléctrico aéreo en el Eurotúnel” podría derivar en “retrasos importantes y cancelaciones de última hora”, recomendando revisar el estado del servicio antes de viajar.

La avería en la catenaria eléctrica del Eurotúnel causó importantes retrasos y cancelaciones en los trayectos internacionales de alta velocidad (REUTERS/Maja Smiejkowska)

El operador explicó que los problemas responden a una avería en el suministro eléctrico de la catenaria y a una falla en un tren Le Shuttle, utilizado para transportar vehículos entre el Reino Unido y Francia. “Recomendamos encarecidamente a todos nuestros pasajeros que pospongan su viaje para otra fecha”, reiteró Eurostar en su comunicado, instando a los usuarios a consultar el estado de su trayecto antes de acudir a las estaciones.

La suspensión de trenes coincidió con el pico de demanda por el Año Nuevo, afectando miles de desplazamientos y la conexión internacional (REUTERS/Maja Smiejkowska)

El Eurostar constituye un servicio ferroviario internacional de alta velocidad que enlaza el Reino Unido con la Europa continental a través del Eurotúnel, el segundo túnel submarino más largo del mundo, con una sección de 39 km bajo el mar. Los trenes pueden alcanzar velocidades de hasta 300 km/h en tierra y circulan a unos 140-160 km/h dentro del túnel, utilizando modelos avanzados como el Siemens Velaro e320. El trayecto Londres-París dura aproximadamente 2 horas y 16 minutos y la oferta cubre también servicios a Bruselas y Ámsterdam.

En la web de Eurostar, numerosos trenes entre Londres y París figuran como cancelados, afectando a quienes tenían previsto utilizar este medio de transporte en fechas cercanas al Año Nuevo.