Diez países occidentales pidieron que aumente el ingreso de ayuda en Gaza ante las lluvias e inundaciones

ARCHIVO - Personas cargan sacos y cajas con alimentos y ayuda humanitaria descargados de un convoy del Programa Mundial de Alimentos que se dirigía a la Ciudad de Gaza, el 16 de junio de 2025, en el norte de la Franja de Gaza (AP Foto/Jehad Alshrafi, archivo)

Un total de diez países occidentales pidieron a Israel que incremente el flujo de ayuda a la Franja de Gaza ante las fuertes lluvias e inundaciones en el enclave, además de abrir nuevos cruces y garantizar que las organizaciones puedan operar de forma “sostenida” ante las nuevas normas de registro impuestas por las autoridades israelíes.

Los Ministerios de Exteriores de Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Islandia, Japón, Noruega, Suecia, Suiza y Reino Unido advirtieron en un comunicado conjunto que 1,3 millones de personas necesitan “apoyo urgente” en materia de vivienda.

“Más de la mitad de los centros de salud funcionan solo parcialmente y carecen de equipo y suministros médicos esenciales. El colapso total de la infraestructura de saneamiento ha dejado a 740.000 personas vulnerables a las inundaciones”, han resaltado.

Pese a que la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC) suspendió en diciembre su declaración de estado de hambruna en Gaza, la mayoría de la población todavía se enfrenta “a altos niveles de inseguridad alimentaria aguda”.

Palestinos reciben alimentos en Nuseirat, Franja de Gaza, el 17 de diciembre del 2025. (AP foto/Abdel Kareem Hana)

“Si bien la cantidad de ayuda que llega a Gaza ha aumentado desde el alto el fuego, la respuesta sigue siendo muy limitada por los obstáculos persistentes al acceso humanitario”, han subrayado, agregando que es necesario levantar las restricciones a las importaciones consideradas “de doble uso”, que afectan a equipo médico y de refugio.

Si bien han celebrado la apertura parcial del paso fronterizo de Allenby/Rey Husein, que conecta Jordania con Cisjordania y que se encuentra bajo control de las tropas de Israel, han lamentado que “otros corredores sigan estando cerrados o restringidos”, incluyendo el cruce de Rafá, algo contemplado en el plan para poner fin a las hostilidades en Gaza.

Asimismo, advirtieron de que las nuevas normas de registro impuestas por las autoridades israelíes podrían provocar el cierre forzoso, a partir del 31 de diciembre, de las operaciones de muchas ONG tanto en Gaza como en Cisjordania, lo que tendría “graves repercusiones en el acceso a los servicios esenciales, incluida la asistencia sanitaria”.

“Cualquier intento de limitar su capacidad de operar es inaceptable. Sin ellas, será imposible satisfacer todas las necesidades urgentes en la escala requerida”, detallaron, agregando además que es fundamental que Naciones Unidas y sus asociados puedan continuar su “labor vital”.

23/08/2025 Militares israelíes en la Franja de Gaza POLITICA ORIENTE PRÓXIMO ASIA ISRAEL FUERZAS ARMADAS DE ISRAEL

Por otro lado, instaron a los grupos terroristas palestinos a entregar el cuerpo del último rehén que permanece retenido en Gaza, además que Hamas se “desarme y renuncie a la violencia” de conformidad con el plan de paz formulado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

En respuesta, el Ministerio de Exteriores israelí catalogó el comunicado conjunto de “falso” y aseguró que “refleja un patrón recurrente de críticas imparciales y exigencias unilaterales a Israel, ignorando deliberadamente el requisito esencial” del desarme de Hamas, algo que considera “indispensable para la seguridad de Israel y la región”.

“La declaración ignora abiertamente la mejora significativa de la situación humanitaria en la Franja de Gaza desde que entró en vigor el alto el fuego, una mejora lograda gracias a los amplios esfuerzos de Israel, junto con Estados Unidos, y a pesar de los incansables intentos de Hamás de desviar la ayuda humanitaria hacia fines terroristas a expensas de la población civil”, ha dicho.

Desde el pasado 10 de octubre rige un frágil alto el fuego en la Franja de Gaza, en medio de las acusaciones de Israel y Hamas de estar boicoteando la hoja de ruta acordada para poner fin a más de dos años de ataques sobre el enclave palestino, que han dejado ya más de 71.000 muertos y una severa crisis humanitaria.

Después de la entrega de los rehenes tal y como marcaba la primera fase del plan de paz, la segunda aborda, entre otras cuestiones, el desarme de Hamas y el despliegue de una fuerza internacional para evitar nuevos enfrentamientos, si bien la milicia palestina ha dado señales de no estar por la labor de dejar las armas.

(Con información de Europa Press)