Mundo

Diez países occidentales pidieron que aumente el ingreso de ayuda en Gaza ante las lluvias e inundaciones

Los Ministerios de Exteriores advierten que 1,3 millones de personas necesitan “apoyo urgente” en materia de vivienda mientras el colapso del saneamiento deja a 740.000 vulnerables

Guardar
ARCHIVO - Personas cargan sacos
ARCHIVO - Personas cargan sacos y cajas con alimentos y ayuda humanitaria descargados de un convoy del Programa Mundial de Alimentos que se dirigía a la Ciudad de Gaza, el 16 de junio de 2025, en el norte de la Franja de Gaza (AP Foto/Jehad Alshrafi, archivo)

Un total de diez países occidentales pidieron a Israel que incremente el flujo de ayuda a la Franja de Gaza ante las fuertes lluvias e inundaciones en el enclave, además de abrir nuevos cruces y garantizar que las organizaciones puedan operar de forma “sostenida” ante las nuevas normas de registro impuestas por las autoridades israelíes.

Los Ministerios de Exteriores de Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Islandia, Japón, Noruega, Suecia, Suiza y Reino Unido advirtieron en un comunicado conjunto que 1,3 millones de personas necesitan “apoyo urgente” en materia de vivienda.

“Más de la mitad de los centros de salud funcionan solo parcialmente y carecen de equipo y suministros médicos esenciales. El colapso total de la infraestructura de saneamiento ha dejado a 740.000 personas vulnerables a las inundaciones”, han resaltado.

Pese a que la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC) suspendió en diciembre su declaración de estado de hambruna en Gaza, la mayoría de la población todavía se enfrenta “a altos niveles de inseguridad alimentaria aguda”.

Palestinos reciben alimentos en Nuseirat,
Palestinos reciben alimentos en Nuseirat, Franja de Gaza, el 17 de diciembre del 2025. (AP foto/Abdel Kareem Hana)

“Si bien la cantidad de ayuda que llega a Gaza ha aumentado desde el alto el fuego, la respuesta sigue siendo muy limitada por los obstáculos persistentes al acceso humanitario”, han subrayado, agregando que es necesario levantar las restricciones a las importaciones consideradas “de doble uso”, que afectan a equipo médico y de refugio.

Si bien han celebrado la apertura parcial del paso fronterizo de Allenby/Rey Husein, que conecta Jordania con Cisjordania y que se encuentra bajo control de las tropas de Israel, han lamentado que “otros corredores sigan estando cerrados o restringidos”, incluyendo el cruce de Rafá, algo contemplado en el plan para poner fin a las hostilidades en Gaza.

Asimismo, advirtieron de que las nuevas normas de registro impuestas por las autoridades israelíes podrían provocar el cierre forzoso, a partir del 31 de diciembre, de las operaciones de muchas ONG tanto en Gaza como en Cisjordania, lo que tendría “graves repercusiones en el acceso a los servicios esenciales, incluida la asistencia sanitaria”.

“Cualquier intento de limitar su capacidad de operar es inaceptable. Sin ellas, será imposible satisfacer todas las necesidades urgentes en la escala requerida”, detallaron, agregando además que es fundamental que Naciones Unidas y sus asociados puedan continuar su “labor vital”.

23/08/2025 Militares israelíes en la
23/08/2025 Militares israelíes en la Franja de Gaza POLITICA ORIENTE PRÓXIMO ASIA ISRAEL FUERZAS ARMADAS DE ISRAEL

Por otro lado, instaron a los grupos terroristas palestinos a entregar el cuerpo del último rehén que permanece retenido en Gaza, además que Hamas se “desarme y renuncie a la violencia” de conformidad con el plan de paz formulado por el presidente estadounidense, Donald Trump.

En respuesta, el Ministerio de Exteriores israelí catalogó el comunicado conjunto de “falso” y aseguró que “refleja un patrón recurrente de críticas imparciales y exigencias unilaterales a Israel, ignorando deliberadamente el requisito esencial” del desarme de Hamas, algo que considera “indispensable para la seguridad de Israel y la región”.

“La declaración ignora abiertamente la mejora significativa de la situación humanitaria en la Franja de Gaza desde que entró en vigor el alto el fuego, una mejora lograda gracias a los amplios esfuerzos de Israel, junto con Estados Unidos, y a pesar de los incansables intentos de Hamás de desviar la ayuda humanitaria hacia fines terroristas a expensas de la población civil”, ha dicho.

Desde el pasado 10 de octubre rige un frágil alto el fuego en la Franja de Gaza, en medio de las acusaciones de Israel y Hamas de estar boicoteando la hoja de ruta acordada para poner fin a más de dos años de ataques sobre el enclave palestino, que han dejado ya más de 71.000 muertos y una severa crisis humanitaria.

Después de la entrega de los rehenes tal y como marcaba la primera fase del plan de paz, la segunda aborda, entre otras cuestiones, el desarme de Hamas y el despliegue de una fuerza internacional para evitar nuevos enfrentamientos, si bien la milicia palestina ha dado señales de no estar por la labor de dejar las armas.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

Franja de GazaGazaPalestinaIsraelMedio OrienteGuerra en Medio Oriente

Últimas Noticias

Tensión en Yemen: la fractura entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos redefine el equilibrio de poder en el Golfo de Adén

El reciente bombardeo saudí sobre Mukalla y la retirada emiratí subrayan la crisis en la coalición regional, abriendo un nuevo capítulo de competencia e incertidumbre para el futuro político y territorial de Yemen

Infobae

Canadá y la Unión Europea reafirmaron el apoyo a la paz en Ucrania en una cumbre marcada por nuevos ataques

La región de Odesa sufrió bombardeos rusos que dañaron cargueros y dejaron civiles heridos, según la Marina ucraniana

Canadá y la Unión Europea

Guacamayos y loros, ¿protagonistas inesperados en la historia sagrada del mayor complejo prehispánico del suroeste de Estados Unidos?

El estudio en el área de Pueblo Bonito y otros sitios relevantes identificó que aves exóticas originarias de regiones distantes tuvieron un papel ritual y simbólico central en las prácticas y la vida cotidiana de esta cultura

Guacamayos y loros, ¿protagonistas inesperados

Atraco millonario en Alemania: ladrones robaron la bóveda de un banco durante el receso navideño

La policía investiga el caso y busca pistas sobre los responsables, mientras la incertidumbre crece entre los damnificados

Atraco millonario en Alemania: ladrones

El Gobierno de Siria arrestó a 21 personas vinculadas al antiguo régimen de Bashar al-Assad en su costa mediterránea

Las detenciones se produjeron tras disturbios y un toque de queda nocturno decretados luego de ataques contra la minoría alauita y protestas por un reciente atentado en una mezquita

El Gobierno de Siria arrestó
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Piel radiante para fin de

Piel radiante para fin de año: experta recomendó no aplicar bótox o rellenos antes de las celebraciones

Choque de trenes rumbo a Machu Picchu: Autoridades trabajan en conjunto para atender heridos, orientar a turistas y liberar vías ferroviarias

Empresa gasificadora enfrenta multa millonaria tras reportar erróneamente sus contratos de gas entre 2022 y 2023

Córdoba: un hombre de 35 años murió ahogado en una de las cascadas de La Cumbrecita

Choque de trenes en la vía a Machu Picchu en Cusco: reportan un muerto y al menos 50 turistas heridos

INFOBAE AMÉRICA
Detenidos y juzgados varios militares

Detenidos y juzgados varios militares por vandalizar vehículos en una localidad palestina en Cisjordania

Crónica del Barça - AS Monaco: 74-90

Detenido en Países Bajos un hombre sirio acusado de planear un atentado en Europa durante las Navidades

Cristina Pedroche a 24 horas de las campanadas: "Si fuera una despedida, que sea mi mascletá"

Tensión en Yemen: la fractura entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos redefine el equilibrio de poder en el Golfo de Adén

ENTRETENIMIENTO

George Clooney recuerda la cinta

George Clooney recuerda la cinta que salvó su carrera después del desastre de ‘Batman & Robin’: “Me protegió el talento”

“Harry Potter”: Harry Melling reflexiona sobre estar atado a su personaje de Dudley Dursley

Poder, traición y violencia colonial: las claves de Taboo, la serie que busca desentrañar los secretos del imperio británico

Tras la muerte de Brigitte Bardot, solo quedan vivos tres personajes históricos de “We Didn’t Start the Fire”, el clásico de Billy Joel

Sufrió varios retrasos por la pandemia de COVID-19 y cuatro años después arrasa en Netflix: Todo sobre ‘Justicia Implacable’