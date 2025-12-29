Mundo

Taiwán condenó las maniobras militares del régimen chino alrededor de la isla y desplegó fuerzas para un “ejercicio de respuesta rápida”

“En respuesta al desprecio de las autoridades chinas por las normas internacionales y al uso de la intimidación militar para amenazar a los países vecinos, Taiwán expresa su enérgica condena”, afirmó la portavoz de la Oficina Presidencial

El presidente taiwanés, William Lai,
El presidente taiwanés, William Lai, durante una alocución, en Taipéi (EFE/Oficina Presidencial de Taiwán)

Las autoridades de Taiwán condenaron este lunes las maniobras militares con fuego real iniciadas por el régimen de China alrededor de la isla y denunciaron una campaña de “intimidación militar” que, según Taipéi, “desafía el orden internacional”, en un contexto de creciente tensión en el Indopacífico.

En paralelo, el ejército de Taiwán informó el despliegue de “fuerzas apropiadas” en respuesta a los ejercicios militares chinos alrededor de la isla democrática. “Se ha establecido un centro de respuesta y se han desplegado fuerzas apropiadas”, señaló la institución en un comunicado, en el que precisó que sus fuerzas armadas “llevaron a cabo un ejercicio de respuesta rápida”.

“En respuesta al desprecio de las autoridades chinas por las normas internacionales y al uso de la intimidación militar para amenazar a los países vecinos, Taiwán expresa su enérgica condena”, afirmó la portavoz de la Oficina Presidencial, Karen Kuo, en un comunicado difundido este lunes. En el mismo texto, sostuvo que la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán y en el Indopacífico constituyen un “amplio consenso” de la comunidad internacional.

Kuo señaló que los ejercicios militares anunciados por Beijing “socavan de forma flagrante la seguridad y la estabilidad regionales” y representan un “claro desafío” al derecho y al orden internacionales. Las maniobras chinas incluyen fuego real y se desarrollan en varias zonas alrededor de la isla hasta este martes, según los anuncios oficiales.

El régimen de China anunció
El régimen de China anunció maniobras militares alrededor de Taiwán (REUTERS)

La portavoz indicó que las fuerzas isleñas “están plenamente preparadas para garantizar la seguridad de la nación” y expresó su “firme repudio” a las acciones del Ejército chino. Subrayó que, frente a las “provocaciones unilaterales” de Beijing, las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad nacional mantienen un seguimiento “anticipado y exhaustivo” de la situación.

Según Kuo, las autoridades adoptaron “todas las medidas necesarias” para garantizar la seguridad del territorio. “La ciudadanía puede estar tranquila”, afirmó, al referirse a los dispositivos de vigilancia y respuesta dispuestos por el Gobierno en el entorno marítimo y aéreo de la isla.

La portavoz indicó además que, en los últimos meses, la comunidad internacional manifestó una “gran preocupación” por lo que describió como la “expansión autoritaria” y la “presión militar” del régimen de China en la región. En ese contexto, citó episodios recientes de “hostigamiento e intimidación” en áreas cercanas a Japón y Filipinas, así como en otros puntos del Indopacífico.

A su juicio, esos episodios “elevaron de manera unilateral la tensión regional” y afectaron la estabilidad del entorno estratégico. Kuo sostuvo que estas acciones generan inquietud entre los países vecinos y socios de Taiwán.

El despliegue de China incluye
El despliegue de China incluye patrullas marítimas y aéreas, bloqueos de puertos y el despliegue de misiles (EP)

La portavoz instó a Beijing a actuar con “racionalidad y moderación”, a poner fin de inmediato a las “provocaciones irresponsables” y a evitar “errores de cálculo” que puedan convertir a China en un “factor desestabilizador” de la paz regional.

El Ejército chino inició este lunes ejercicios con fuego real en varias zonas alrededor de Taiwán, en un momento marcado por el refuerzo del apoyo militar de Estados Unidos a Taipéi y el deterioro, en las últimas semanas, de las relaciones entre China y Japón por la cuestión taiwanesa.

Taiwán se gobierna de forma autónoma desde 1949, pero Beijing considera a la isla una “parte inalienable” de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para lograr la reunificación, una postura rechazada por el Gobierno isleño.

(Con información de AFP y EFE)

