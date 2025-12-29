Después de varios meses, el grupo terrorista Hamas confirmó la muerte de Muhammad Sinwar y otros altos mandos

Una captura de pantalla muestra, según el Ejército israelí, al jefe de Hamás en Gaza, Mohammed Sinwar, tomada de un video publicado el 17 de diciembre de 2023. Ejército israelí/Distribuida vía REUTERS

Meses después de los asesinatos de varios altos mandos, el brazo armado de los terroristas de Hamas, las Brigadas al-Qassam, confirmaron oficialmente la muerte en mayo de Muhammad Sinwar, comandante y figura clave de la organización, así como del jefe de la brigada de Rafah, Muhammad Shabana. La organización también reconoció la muerte en junio del alto oficial Hakem al-Issa y, en agosto, la del veterano portavoz Hudhaifa Samir Abdallah al-Kahlout, conocido como Abu Obeida.

El anuncio fue realizado por el nuevo portavoz militar, quien, en su primer discurso público, destacó que “hemos heredado el título de ‘Abu Obeida’ del comandante Hudhaifa al-Kahlout y nos comprometemos a continuar la trayectoria”. El sucesor rindió homenaje a Raad Saad, segundo al mando, asesinado a principios de diciembre y cuya muerte ya había sido reconocida por Hamás. Como su predecesor, el nuevo portavoz ocultó su rostro bajo una keffiyeh y vistió uniforme militar con una etiqueta que identificaba su cargo.

La declaración marca la primera vez que Hamas se refiere públicamente a Kahlout por su nombre real o muestra su rostro. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) habían revelado la identidad de Kahlout al inicio de la guerra. El nombre real del nuevo portavoz no se ha hecho público.

El nuevo portavoz militar de Hamás anunció la muerte de Hakem al-Issa y del veterano Abu Obeida, revelando el nombre real de este último por primera vez (REUTERS/ARCHIVO)

Muhammad Sinwar nació en 1975 en el campo de refugiados de Khan Younis, al sur de Gaza. Su familia, desplazada tras la creación del Estado de Israel en 1948, formó parte de la experiencia conocida entre los palestinos como la Nakba. Se unió a los terroristas de Hamas en su juventud y ascendió en la estructura de las Brigadas al-Qassam, consolidando una reputación de líder reservado y estricto. Según información de Infobae, Sinwar participó en operaciones emblemáticas, como el secuestro del soldado israelí Gilad Shalit en 2006, liberado posteriormente en un intercambio por más de 1.000 prisioneros palestinos, entre los que figuraba su hermano, Yahya Sinwar.

Tras la muerte de Yahya en una operación israelí en octubre de 2024, Muhammad Sinwar asumió el liderazgo de facto del ala militar de Hamas en Gaza. Fue considerado el comandante principal del grupo dentro del enclave y desempeñó un papel central tanto en la resistencia armada como en las negociaciones para la liberación de rehenes israelíes.

Mohamed Sinwar fue abatido por Israel el pasado 13 de mayo en un operativo en Khan Younis

El 13 de mayo de 2025, fuerzas israelíes lanzaron un ataque contra el Hospital Europeo en Khan Younis, con el objetivo de eliminar a Sinwar, a quien Israel ubicaba en un centro de mando subterráneo bajo el hospital, versión que Hamás no confirmó. El bombardeo provocó la muerte de Sinwar y otros altos mandos, como Shabana. Días después, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu confirmó oficialmente la muerte del comandante. Posteriormente, el ejército israelí identificó el cuerpo de Sinwar en una red de túneles bajo el hospital. Hamás terminó reconociendo su muerte y publicó imágenes del líder como “mártir”.

La muerte de Yahya Sinwar en octubre de 2024 permitió a Muhammad Sinwar asumir el liderazgo militar de Hamás en la Franja de Gaza (REUTERS/ARCHIVO)

La muerte de Sinwar representó un golpe significativo para la estructura de Hamas en Gaza y fue interpretada como parte de la campaña sistemática de Israel para eliminar a los altos mandos del grupo tras el ataque del 7 de octubre de 2023. Tras su eliminación, la dirección de Hamas en Gaza pasó a manos de Izz al-Din al-Haddad, mientras que el liderazgo externo de la organización, con base en países como Qatar o Turquía, adquirió mayor relevancia y, según análisis publicados en The Economist y The New York Times, mostró mayor disposición para negociar un alto el fuego.