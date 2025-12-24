Taiwán anunció la incorporación de nuevos cables submarinos de telecomunicaciones tras sabotajes atribuidos al régimen chino

El buque de tripulación china Hong Tai 58 está atracado en Tainan, Taiwán, el 28 de agosto de 2025. REUTERS/Ann Wang

El gobierno de Taiwán anunció la incorporación de dos nuevos cables submarinos de telecomunicaciones internacionales y tres nacionales para fortalecer la resiliencia de su sistema de comunicaciones.

La medida surge tras varios ejercicios militares del régimen chino en aguas cercanas a la isla que involucraron a grandes embarcaciones y la presión marítima-aérea contra Taipéi por parte de Beijing.

El ministro de Asuntos Digitales, Lin Yi-jing, explicó durante la sexta reunión del Comité de Resiliencia de Defensa de toda la Sociedad que los nuevos cables contarán con una capa protectora tipo “armadura”, lo que dificultará su daño. “Debemos asegurarnos de que nuestro internet permanezca conectado durante tifones, terremotos o cualquier otra emergencia”, afirmó Lin, según la agencia CNA.

El funcionario no precisó la fecha de instalación de los nuevos sistemas.

La iniciativa se presenta dos semanas después de la aprobación en el Parlamento taiwanés de reformas legislativas que establecen sanciones por daños a cables submarinos, tuberías de gas natural o agua, y que autorizan la confiscación de equipos utilizados en estos actos.

Los cables submarinos de fibra óptica (Imagen ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la Oficina de Seguridad Nacional de Taiwán, la isla dispone de catorce cables submarinos internacionales y diez nacionales. Las autoridades estiman que se registran entre siete y ocho cortes de cables al año. El paquete normativo fue impulsado luego de la detención en febrero del ‘Hong Tai 58’, un carguero de bandera togolesa vinculado a China, cuyo capitán fue condenado a tres años de prisión por sabotear un cable frente a la costa suroeste de Taiwán. El resto de la tripulación fue deportada.

Las autoridades insulares consideran que estos cortes forman parte de las denominadas operaciones en “zona gris” atribuidas a Beijing, cuyo objetivo sería aumentar la presión sobre el gobierno de Lai Ching-te.

Por otra parte, el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) taiwanés informó que el nuevo portaaviones chino Fujian navegó el martes por aguas del estrecho de Taiwán, bajo vigilancia permanente de las fuerzas armadas isleñas.

El MDN indicó en un comunicado que “el portaaviones Fujian (CV-18) del Partido Comunista de China navegó ayer por el estrecho de Taiwán, bajo una vigilancia estrecha y continua por parte de las Fuerzas Armadas”, acompañando la información con una imagen aérea en la que se observa al buque con su cubierta de vuelo despejada.

El tránsito del Fujian no estuvo acompañado de un aumento significativo de la actividad militar china en el entorno de la isla. Entre las 06:00 del martes y las 06:00 del miércoles, nueve aeronaves y siete buques de guerra chinos pasaron por las inmediaciones de Taiwán.

Cazas J-15 del portaaviones chino Liaoning despegando sobre el Mar de China Meridional (REUTERS)

Sin embargo, a partir de las 8:30 hora local del miércoles, el MDN detectó 23 incursiones de diferentes tipos de aeronaves chinas, incluyendo cazas, bombarderos, aviones de alerta temprana y drones, en coordinación con buques de guerra.

Según el comunicado, estas maniobras “hostigaron las áreas aéreas y marítimas circundantes de Taiwán bajo el pretexto de ‘patrullas conjuntas de preparación para el combate’”. Las fuerzas de Taipéi respondieron con “métodos conjuntos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento” para monitorear la situación.

El Fujian, equipado con catapultas electromagnéticas —hasta ahora exclusivas de portaaviones estadounidenses—, se incorporó a la flota china en noviembre como el tercer buque de este tipo y el más avanzado del país. El portaaviones, completamente diseñado y construido en China, tiene un desplazamiento superior a las 80.000 toneladas y forma parte de los planes de la Armada china para disponer de seis portaaviones operativos en 2035.

En esta foto publicada por la Agencia de Noticias Xinhua, el tercer portaaviones de propulsión convencional de China, el Fujian, navega en aguas internacionales (Associated Press)

Taiwán publicó el año pasado un informe advirtiendo que el régimen chino podría utilizar sus portaaviones para rodear la isla y bloquear asistencia exterior, mediante una estrategia de “anti-acceso/negación de área” (A2/AD).

(Con información de EFE)