Mundo

La policía australiana arrestó a un hombre que apoyó el atentado de Bondi Beach y sospechan que preparaba otro similar

El hallazgo de armas, municiones y documentos sobre explosivos en el domicilio del detenido motivó la intervención oficial bajo nuevas normas que restringen la posesión de artefactos ilegales y la exhibición de símbolos extremistas

Guardar
La policía detuvo a un
La policía detuvo a un hombre que pretendía cometer otro acto como el de Bondi Beach.

Un hombre de 39 años de edad fue detenido en la ciudad de Perth, Australia, después de que la Policía encontrase en su residencia armas, municiones y símbolos de organizaciones terroristas en una redada ordenada por las autoridades en vista del apoyo expresado por el sujeto al ataque antisemita del 14 de diciembre en Sídney.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, confirmó este miércoles la detención, que se llevó a cabo a unos 3.800 kilómetros de Bondi, la turística playa de Sídney en la que dos hombres abrieron fuego contra una multitud que celebraba la festividad judía de Hanukkah y dejaron quince víctimas mortales.

“En Australia no hay lugar para el antisemitismo, el odio ni las ideologías violentas”, subrayó en Instagram Albanese, quien también anunció la creación de una nueva orden para condecorar a principios de 2026 a agentes de seguridad y civiles que defendieron y ayudaron a las víctimas durante el atentado.

La cadena pública australiana ABC explicó que los policías hallaron dentro de la casa del detenido documentos en los que estaban apuntados los elementos necesarios para fabricar bombas, banderas de los grupos islamistas Hamas y Hezbollah.

El Gobierno anunció la creación
El Gobierno anunció la creación de una nueva orden para condecorar a principios de 2026 a agentes de seguridad y civiles que defendieron y ayudaron a las víctimas durante el atentado.

“La Policía alega haber encontrado seis rifles registrados, alrededor de 4.000 municiones, así como imágenes de bombas de humo e información de código abierto sobre la fabricación de explosivos”, dijo el medio público.

El detenido fue acusado de hacer comentarios antisemitas en redes sociales después del atentado, presuntamente calificando de “defensa propia” el ataque perpetrado en Bondi por el que acusan a Naveed Akram, actualmente preso, y su padre, Sajid Akram, que fue abatido por la Policía.

Nueva Gales del Sur -el estado más poblado de Australia y donde se encuentra Sídney- aprobó este miércoles nuevas regulaciones sobre el sistema de posesión de armas de fuego, normas que también prohíben la exhibición pública de símbolos terroristas y refuerzan el poder policial para frenar las protestas.

Esta semana también se conoció que los asaltantes lanzaron contra la multitud cuatro artefactos explosivos de fabricación casera que no llegaron a detonar, según una declaración policial preliminar compartida por un tribunal local y a la que tuvo acceso EFE.

La policía y los forenses
La policía y los forenses comienzan la tarea de recuperación del cuerpo del lugar donde ocurrió un tiroteo durante una celebración de la festividad judía en Bondi Beach en Sídney, Australia, el 15 de diciembre de 2025. AAP/Dean Lewins vía REUTERS

Según el texto, los agentes dijeron que los dos hombres estacionaron su vehículo en Campbell Parade (Bondi) alrededor de las 18:50 hora local (7:50 GMT) el día del atentado y colocaron en los parabrisas delantero y trasero banderas del Estado Islámico (EI), a cuya ideología vincularon previamente el ataque las autoridades.

Diálogo con el presidente israelí

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, trasladó este martes al presidente israelí, Isaac Herzog, su “profunda conmoción y consternación” tras el atentado contra judíos en Sídney, en el que murieron 16 personas, y le invitó a visitar el país en una fecha aún por determinar.

En una conversación telefónica, Albanese le transmitió su “profundo pesar” por las familias de las víctimas, según un comunicado emitido por la oficina de Herzog, en el que se informa de que el líder israelí aceptará la invitación para visitar el país.

Por su parte, el mandatario israelí manifestó su “profundo horror” por el ataque en la playa de Bondi el pasado 14 de diciembre contra quienes celebraban la festividad judía de Janucá, y mandó sus condolencias a los familiares.

El primer ministro australiano, Anthony
El primer ministro australiano, Anthony Albanese, llega mientras familiares, amigos y dignatarios asisten a una vigilia y conmemoración del Día Nacional de Reflexión por las víctimas y sobrevivientes de la Masacre de Bondi en Bondi Beach en Sídney, Australia, el 21 de diciembre de 2025. AAP/Dean Lewins vía REUTERS

“El presidente Herzog subrayó la importancia de tomar todas las medidas legales para combatir el aumento de antisemitismo, extremismo y terrorismo yihadista sin precedentes”, añade el comunicado.

(con información de EFE)

Temas Relacionados

AustraliaBondi Beachhombredetenciónpolicía

Últimas Noticias

Quiénes son los 10 multimillonarios que más dinero ganaron en 2025

Un listado elaborado por Forbes detalló cómo un reducido grupo de fortunas globales concentró incrementos de patrimonio, impulsados por el auge bursátil, la expansión de la inteligencia artificial y decisiones estratégicas en sectores claves de la economía

Quiénes son los 10 multimillonarios

Dinamarca deja de entregar cartas tras 400 años: la digitalización transforma el correo tradicional

El servicio postal danés realizará su última entrega física el 30 de diciembre, tras un desplome histórico en el envío de cartas y la adopción masiva de plataformas digitales

Dinamarca deja de entregar cartas

Israel confirmó que abatió a Abdul Hai Zaqout, responsable financiero del grupo terrorista Hamas

El Ejército ofreció detalles del operativo coordinado entre las fuerzas armadas y la agencia de seguridad, con el propósito de afectar la red que sustenta a la organización propalestina

Israel confirmó que abatió a

Las autoridades turcas recuperaron la caja negra del avión estrellado que transportaba a un jefe militar libio

El aparato se precipitó poco después de despegar cerca de Ankara y la información recogida por el registrador será clave para establecer cómo ocurrieron los hechos

Las autoridades turcas recuperaron la

Putin recibió la nueva propuesta de paz de EEUU y Ucrania para detener la guerra

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó que Kirill Dmitriev entregó al máximo jefe ruso detalles de las negociaciones mantenidas en Miami con enviados estadounidenses y ucranianos

Putin recibió la nueva propuesta
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
En la semana de Navidad,

En la semana de Navidad, la Policía de la Ciudad donó elementos que secuestró durante distintos operativos

“Súper peso” golpea al dólar hoy 24 de diciembre: en cuánto amaneció el tipo de cambio

Qué significa vestirse de rojo, verde o blanco en Navidad, según la psicología

Campaña veterinaria para este 26 de diciembre: conoce dónde y cuáles son los servicios disponibles

Terminal Terrestre de Yerbateros este 24 de diciembre: familias llegan a Lima pagando pasajes de hasta S/200 por Navidad

INFOBAE AMÉRICA
La Seguridad Social logra superávit

La Seguridad Social logra superávit de 7.870 millones hasta noviembre tras ingresar un 6,9% más por cuotas

El 'Gordo' termina en 2 por primera vez en 35 años en un sorteo con predominio de números altos y el 7

El Hapoel Tel Aviv jugará el partido de Euroliga contra el Anadolu Efes en Bulgaria

Italia planea mantener tropas en Líbano tras el fin del mandato de la FINUL

Spotify investiga un acceso no autorizado que empleó tácticas ilícitas para extraer y distribuir canciones

ENTRETENIMIENTO

Qué fue de la vida

Qué fue de la vida de los actores de White Christmas, el clásico navideño de 1954

Tom Cruise y Paramount: los murmullos de una gran crisis que podría romper la relación tras dos décadas de éxitos

Stephen Lang, a los 73 años está en su mejor momento físico: el intenso entrenamiento para regresar a Avatar

Lady Gaga reflexionó sobre su año consagratorio y el impacto de Mayhem: “La música siempre fue la forma de enfrentar cualquier situación”

La Navidad según Los Simpson: 5 capítulos para revivir durante las fiestas