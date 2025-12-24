Israel confirmó que abatió a Abdul Hai Zaqout, responsable financiero del grupo terrorista Hamas

Israel confirmó que fue eliminado el responsable financiero del grupo terrorista Hamas, Abdul Hai Zaqout

En una operación conjunta llevada a cabo hace dos semanas, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y la Agencia de Seguridad de Israel (Shin Bet) eliminaron al responsable de finanzas del ala militar del grupo terrorista Hamas, Abdul Hai Zaqout, y al comandante militar Raed Saad en la ciudad de Gaza, según un comunicado difundido el miércoles por las FDI y declaraciones del portavoz en árabe del ejército israelí, Avichay Adraee, en la red social X. El ataque tuvo lugar el 13 de diciembre, cuando ambos se encontraban en un vehículo.

Las FDI detallaron que Zaqout, residente de Gaza y miembro del departamento financiero del brazo armado de Hamas, había sido responsable en el último año de recaudar y transferir decenas de millones de dólares al ala militar de la organización, con la finalidad de mantener la lucha contra el Estado de Israel. Adraee afirmó que la operación se realizó conjuntamente con el Shin Bet, y reiteró que el objetivo de Israel es cortar los canales de financiación del grupo islamista.

El comunicado de las FDI en X: "Abdul-Hay Zaqout es un saboteador del departamento de finanzas del ala militar de Hamas. Fue responsable de recaudar y transferir decenas de millones de dólares al ala militar de Hamas para financiar su continua lucha contra Israel."

Por su parte, el líder de los terroristas de Hamas para Gaza, Khalil al-Hayya, confirmó el 14 de diciembre la muerte de Saad y “sus compañeros”, aunque no identificó a Zaqout por nombre. El ejército israelí señaló que Saad encabezaba la jefatura de producción de armamento del ala militar de Hamas y supervisaba el desarrollo de capacidades del grupo.

La semana pasada, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo que “no hay paz posible” en Gaza mientras Hamas conserve capacidad de ataque, según declaraciones recogidas por la prensa estadounidense. Rubio subrayó que el desarme total de la organización palestina es condición indispensable para cualquier solución duradera y señaló que la reconstrucción del enclave solo será viable si se reduce sustancialmente la capacidad militar del grupo.

Rubio abordó estos temas en el contexto de negociaciones internacionales lideradas por el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, quien tenía previsto reunirse en Florida con funcionarios de Qatar, Egipto y Turquía para impulsar la segunda fase del acuerdo iniciado el 10 de octubre. La segunda etapa contempla la retirada de fuerzas israelíes de Gaza, la creación de una administración transitoria en el territorio y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización, para la cual Rubio mencionó posibles contribuciones de Pakistán e Indonesia.

Una operación conjunta cambió el rumbo del conflicto en Gaza y reavivó las discusiones internacionales sobre la paz en la región (REUTERS/ARCHIVO)

Desde el 10 de octubre rige una tregua frágil en la Franja de Gaza, aunque tanto Israel como Hamas se acusan mutuamente de violaciones a ese acuerdo.

Desde la Casa Blanca, Trump declaró el jueves pasado que probablemente recibirá en Florida al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para tratar los temas pendientes de la segunda fase del plan estadounidense para la Franja de Gaza. El gobierno israelí indicó que la reunión podría celebrarse el 29 de diciembre, aunque la administración estadounidense no ha confirmado la fecha oficialmente.