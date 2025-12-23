Los turistas ahora tendrán que pagar para ver el famoso balcón de “Romeo y Julieta” en Italia

Las medidas en Verona reflejan el desafío de equilibrar la conservación del patrimonio histórico con la alta presión del turismo internacional (REUTERS/Alberto Lingria)

El emblemático balcón de “Julieta” en Verona, conocido mundialmente por su vinculación con la tragedia de William Shakespeare, se encuentra ahora en el centro de la atención debido a la introducción de una tarifa de acceso y nuevas restricciones para los visitantes. Esta medida, implementada por las autoridades locales, responde a una creciente preocupación por la seguridad pública y el control de multitudes en uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Italia.

Implementación de una tarifa para acceder al balcón de “Julieta” en Verona

El famoso balcón de Julieta en Verona ahora exige un pago de 12 euros para poder acceder al emblemático sitio turístico (REUTERS/Alberto Lingria)

Por primera vez en la historia reciente del turismo en Verona, quienes deseen acceder al famoso balcón deberán abonar una entrada de 12 euros. Esta decisión marca un cambio relevante en la forma en que los turistas pueden experimentar este escenario popularizado por la literatura y el cine. Hasta ahora, el acceso era gratuito y permitía a miles de personas al año recrear la icónica escena de los amantes de Verona.

Las autoridades municipales explicaron que la entrada se cobrará durante el periodo navideño, aunque no descartan la posibilidad de reinstaurarla en otras temporadas de alta afluencia. El precio establecido busca tanto regular el flujo de visitantes como contribuir al mantenimiento y la seguridad del lugar.

El cobro resulta significativo considerando la popularidad del sitio y la tradición de libre acceso a espacios históricos en muchas ciudades europeas. La medida representa un intento de equilibrar la demanda turística con la necesidad de preservar la integridad del inmueble, así como de garantizar una experiencia menos caótica y más segura para quienes acuden al lugar.

Restricciones adicionales: límite de visitantes y tiempo máximo en el balcón

Las nuevas restricciones limitan a un minuto exacto el tiempo de permanencia de cada visitante en el balcón de Julieta (REUTERS/Alberto Lingria)

Junto a la introducción de la tarifa, se han impuesto otras restricciones que transforman la experiencia de los visitantes. El aforo máximo permitido en la casa de “Julieta” se ha reducido a 100 personas simultáneamente, frente a las 130 que se admitían anteriormente. Esta reducción busca evitar aglomeraciones y hacer más llevadera la gestión del espacio en momentos de máxima demanda.

Además, quienes accedan al célebre balcón solo podrán permanecer allí durante un minuto exacto. El límite de 60 segundos para tomar fotografías o simplemente disfrutar del lugar pretende agilizar el tránsito de turistas y evitar cuellos de botella, una problemática habitual en puntos de interés de alta concentración turística. Esta norma responde a la necesidad de ofrecer a todos los visitantes la posibilidad de disfrutar del balcón sin largas esperas, aunque introduce una presión temporal que ha sido objeto de críticas y comentarios entre los usuarios y los guías turísticos.

Controversias y justificación oficial de las nuevas medidas

Comerciantes y guías turísticos de Verona critican la tarifa y las restricciones, señalando su impacto negativo en el turismo y la economía local (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las nuevas regulaciones no han pasado desapercibidas entre los actores locales vinculados al turismo. Guías turísticos y comerciantes han manifestado su descontento, señalando que las restricciones y el cobro de entrada pueden desalentar la llegada de visitantes y afectar negativamente a la economía local. La polémica se intensifica por el hecho de que la casa y el balcón, aunque muy populares, carecen de un vínculo auténtico con los personajes de Shakespeare, lo cual ha reavivado el debate sobre la mercantilización de los símbolos culturales.

El gobierno municipal, por su parte, argumenta que las medidas resultan indispensables por “razones de seguridad pública”. Las autoridades sostienen que la afluencia masiva había alcanzado niveles insostenibles, generando situaciones de descontrol en la gestión del flujo de personas dentro y fuera del inmueble. Según los responsables del ayuntamiento, el objetivo es crear un ambiente más ordenado y seguro tanto para los turistas como para los trabajadores del sector, sin renunciar al atractivo que el sitio representa para quienes visitan Verona.

Origen e historia de la casa y el balcón de “Julieta”

El debate sobre la autenticidad de la casa de Julieta resurge, ya que el balcón fue añadido en los años treinta sin vínculo real con Shakespeare (REUTERS/Alberto Lingria)

El atractivo del balcón reside más en la ficción que en la realidad histórica. Aunque la obra de Shakespeare sitúa la trama de “Romeo y Julieta” en Verona, la casa conocida como la de “Julieta” no tiene relación directa con los personajes ni con los acontecimientos narrados. El edificio es de origen medieval y, en algún momento, perteneció a una familia llamada Cappelletti, cuyo apellido habría inspirado el nombre de los Capuleto en la obra. Sin embargo, el famoso balcón fue añadido en la década de 1930, mucho tiempo después de la publicación de la obra, y la estatua de Julieta que adorna el patio llegó en los años setenta del siglo XX.

Este trasfondo ha sido motivo de debate sobre la autenticidad del lugar como sitio de peregrinación romántica. A pesar de ello, el balcón sigue atrayendo a multitudes cada año, consolidándose como un símbolo turístico y cultural de la ciudad, independientemente de su conexión real con la historia de los amantes desventurados.

Posibles futuras regulaciones y temporalidad de la tarifa

La entrada solo se exige durante la temporada navideña, desde finales de diciembre hasta el 6 de enero, momento en el que el acceso vuelve a ser gratuito. Sin embargo, las autoridades han dejado abierta la posibilidad de reintroducir la tarifa en otras épocas de alta afluencia turística, dependiendo de cómo evolucionen las condiciones y la respuesta del público.

Además, se advierte que si las nuevas directrices provocan la aglomeración de multitudes fuera del recinto, podría implementarse un sistema de sentido único en la calle donde se ubica la casa, con el objetivo de mantener el orden y la seguridad en el entorno.

Las medidas adoptadas en Verona reflejan la compleja relación entre la conservación de espacios emblemáticos y la presión del turismo global, así como los retos que enfrentan las ciudades históricas en la gestión de su patrimonio y su proyección internacional.