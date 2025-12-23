Cuáles son las 6 ciudades que ya viven en el futuro, según National Geographic

Las ciudades del mundo buscan reinventarse frente al crecimiento demográfico y los retos medioambientales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las urbes del mundo enfrentan el desafío de reinventarse ante la presión demográfica y las exigencias medioambientales.

Grandes proyectos urbanos en distintas latitudes son el laboratorio en el que se juega la vida en el futuro: desde la integración masiva de tecnología hasta la apuesta decidida por sistemas sostenibles.

6 ciudades, en 3 continentes, marcan el ritmo hacia el mañana adoptando visiones radicales de organización social, movilidad y convivencia, señala National Geographic.

Songdo (Corea del Sur)

Songdo, la ciudad inteligente de Corea del Sur, utiliza sensores para optimizar el tráfico y reducir el consumo energético (Fuente: Wikipedia)

Songdo, construida desde cero en terrenos ganados al mar cerca de Seúl, representa la materialización de la ciudad inteligente. Sus calles y edificios están equipados con sensores y sistemas automatizados capaces de monitorizar el tráfico, regular los residuos y, sobre todo, reducir el consumo energético.

Esta urbe basa su funcionamiento en el concepto de conectividad: los servicios esenciales (transporte, seguridad, salud, educación) se coordinan mediante plataformas digitales que favorecen la eficiencia y la transparencia.

Las soluciones tecnológicas implementadas en Songdo permiten una gestión centralizada, lo que se traduce en una calidad de vida elevada y garantías en la sostenibilidad de los recursos urbanos.

Masdar (Emiratos Árabes Unidos)

Masdar se posiciona como una ciudad modelo en sostenibilidad ambiental y reducción de la huella ecológica (Fuente: Wikipedia)

Masdar, en las afueras de Abu Dhabi, es un enclave que busca reducir al máximo la huella ecológica de la vida moderna. Proyectada para funcionar únicamente con fuentes de energía renovable, la ciudad prioriza la captación solar y un mecanismo de ventilación natural pensado para climas extremos.

Los edificios, diseñados para optimizar el consumo energético, cuentan con materiales innovadores y sistemas de recogida y reutilización de agua.

Masdar aspira a convertirse en un referente global de la construcción sostenible, centrándose en reducir el uso del automóvil y favorecer tanto la movilidad eléctrica como los desplazamientos a pie o en bicicleta dentro de sus límites.

Singapur

El transporte público eficiente de Singapur es clave en su modelo de ciudad inteligente y ecológica

La ciudad-estado de Singapur ha apostado desde hace décadas por combinar el avance tecnológico con la protección ambiental. Destacan iniciativas de integración de espacios verdes, muros y tejados ajardinados, así como la creación de parques urbanos que mejoran el microclima local.

El transporte público altamente eficiente y la digitalización de los servicios municipales han convertido a Singapur en un símbolo de armonía entre naturaleza y progreso.

Sistemas inteligentes de control del tráfico, cámaras de vigilancia y gestión avanzada del agua —incluido el reciclado de aguas residuales— sustentan esta visión de una ciudad que crece sin sacrificar el bienestar ni la seguridad de sus habitantes.

Copenhague (Dinamarca)

La gestión de residuos en Copenhague se basa en el reciclaje y la conversión de basura en energía renovable (Freepik)

Copenhague se ha propuesto ser la primera capital del mundo neutra en emisiones de carbono. Para alcanzar ese objetivo, la ciudad ha transformado su red de movilidad con miles de kilómetros de carriles bici y un sistema de transporte público eficiente combinado con energías limpias.

La gestión de residuos destaca por su política de reciclaje y por sistemas de conversión de basura en energía.

Además, Copenhague prioriza la construcción de edificios con estándares energéticos sostenibles y la promoción de iniciativas de participación ciudadana para impulsar hábitos responsables en la vida diaria.

Toronto (Canadá)

El análisis de datos en tiempo real permite optimizar recursos y mejorar la calidad de vida en el entorno urbano de Toronto (Chris Young/The Canadian Press vía AP)

Toronto apuesta por la experimentación urbana a través del proyecto Sidewalk Toronto, impulsado por una filial de Alphabet.

El esfuerzo se dirige al desarrollo de un barrio inteligente en la zona portuaria, utilizando sensores para recopilar y analizar datos sobre movilidad, calidad del aire, consumo eléctrico y otros aspectos cotidianos. Esta información sirve para optimizar recursos y mejorar la calidad del entorno urbano.

El proyecto plantea la creación de edificios modulares, el uso intensivo de vehículos autónomos y la priorización de zonas verdes, explorando el potencial de la tecnología para crear una comunidad adaptable y sostenible.

San Francisco (Estados Unidos)

El Área de la Bahía de San Francisco lidera la innovación tecnológica a nivel mundial con avances disruptivos (Mandatory Credit: Kirby Lee-USA TODAY Sports)

El Área de la Bahía de San Francisco ha consolidado su reputación como epicentro global de la innovación tecnológica. Sus avances en movilidad eléctrica y el despliegue de vehículos autónomos redefinen la vida en la ciudad.

Paralelamente, las viviendas inteligentes y las nuevas aplicaciones para gestionar servicios urbanos muestran el potencial de la tecnología para transformar la convivencia.

La diversidad social y la apertura a cambios experimentales también caracterizan el desarrollo local, donde startups y empresas tecnológicas colaboran con autoridades y ciudadanía en la búsqueda de soluciones para los desafíos urbanos del siglo XXI.