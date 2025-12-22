Zelensky afirmó que “casi el 90%” de las demandas de Ucrania se han incorporado a los borradores de paz

FOTO DE ARCHIVO: El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, asiste a una conferencia de prensa el día de la cumbre de líderes de la Unión Europea en Bruselas, Bélgica, el 18 de diciembre de 2025 (REUTERS/Stephanie Lecocq/Archivo)

Los borradores iniciales de las propuestas estadounidenses para un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia satisfacen muchas de las demandas de Kiev, declaró el lunes el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, aunque sugirió que es probable que ninguna de las partes en la guerra de casi cuatro años consiga todo lo que desea en las negociaciones para llegar a un acuerdo.

“En general, parece bastante sólido en esta etapa”, declaró el líder ucraniano sobre las recientes conversaciones con funcionarios estadounidenses que intentan guiar a los países vecinos hacia compromisos.

“Hay algunas cosas para las que probablemente no estamos preparados, y estoy seguro de que hay cosas para las que los rusos tampoco lo están”, declaró Zelensky a la prensa en Kiev.

El presidente estadounidense, Donald Trump, lleva meses presionando por un acuerdo de paz. Sin embargo, las negociaciones se han topado con demandas marcadamente contradictorias de Moscú y Kiev. No obstante, el enviado estadounidense, Steve Witkoff, declaró el domingo que mantuvo conversaciones “productivas y constructivas” en Florida con representantes ucranianos y europeos.

ARCHIVO – El enviado especial de Estados Unidos Steve Witkoff, derecha, el asesor de política exterior de Rusia Yuri Ushakov, izquierda, el CEO del Fondo de Inversión Directa de Rusia Kirill Dmitriev, segundo a la derecha, y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, llegan para reunirse en Moscú, el 2 de diciembre de 2025 (Kristina Kormilitsyna, Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP, Archivo)

Zelensky afirmó que “casi el 90%” de las demandas de Ucrania se han incorporado a los borradores de los acuerdos.

La columna vertebral del acuerdo propuesto es un plan de 20 puntos, afirmó. También hay un documento marco sobre garantías de seguridad entre Ucrania, los países europeos y Estados Unidos, así como un documento separado sobre garantías de seguridad bilaterales otorgadas a Ucrania por Estados Unidos.

Ucrania argumenta que este documento bilateral debería ser revisado por el Congreso estadounidense, y que algunos detalles y anexos se mantengan clasificados, afirmó Zelensky.

El equipo estadounidense está actualmente en conversaciones con los enviados rusos, y Washington ha solicitado que no se divulguen detalles, añadió.

Ucrania ataca profundamente en Rusia

FOTO DE ARCHIVO: Un militar ucraniano de la 100.ª Brigada Mecanizada Separada de las Fuerzas Armadas de Ucrania dispara un obús autopropulsado Bohdana hacia las tropas rusas desde una posición en la línea del frente, en medio del ataque ruso a Ucrania cerca de la ciudad de Kostiantynivka, en la línea del frente, en la región de Donetsk, Ucrania, el 29 de noviembre de 2025 (REUTERS/Stringer)

Zelensky declaró el lunes que se reunió con sus comandantes militares, quienes informaron que las líneas defensivas se mantienen firmes ante el ataque ruso.

“En las últimas semanas, el ejército ruso ha aumentado significativamente la intensidad de los ataques, y el número de bajas rusas ha aumentado en consecuencia”, declaró en una publicación en Telegram.

Fuerzas ucranianas atacaron una terminal petrolera, un oleoducto, dos aviones de combate estacionados y dos buques en una serie de ataques en suelo ruso, informaron las autoridades el lunes.

Los ataques forman parte de una campaña en curso para interrumpir el esfuerzo bélico ruso y sembrar el miedo en la línea del frente, donde las tropas ucranianas, superadas en número, se esfuerzan por contener al ejército ruso, que es mayoritariamente ruso.

Los ataques también buscan socavar el intento del presidente Vladímir Putin de presentar a Rusia como negociadora desde una posición de fuerza militar en los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos, que aún no han logrado avances en puntos clave.

El asesinato de un alto general ruso por un coche bomba en Moscú el lunes, con investigadores que sospechan que Ucrania está detrás, podría ser otro ejemplo de cómo Kiev elige objetivos sorpresa.

Partisanos ucranianos queman aviones de combate rusos

FOTO DE ARCHIVO. Militares ucranianos disparan un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes (MLRS) hacia tropas rusas, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, cerca de la ciudad de Pokrovsk en la línea del frente, en la región de Donetsk, Ucrania. 9 de diciembre de 2025 (REUTERS/Stringer)

Las fuerzas ucranianas atacaron la terminal petrolera de Tamanneftegaz, un depósito de municiones y una plataforma de lanzamiento de drones de ataque dentro de territorio ruso y territorio ucraniano bajo control ruso, informó el Estado Mayor de Ucrania en un comunicado el lunes.

Un oleoducto, dos muelles y dos barcos resultaron dañados en la región meridional de Krasnodar, y se desató un gran incendio, según el comunicado, sin especificar el tipo de armas utilizadas en el ataque.

Añadió que un misil de fabricación ucraniana también impactó una base temporal de la 92.ª Brigada de Barcos Fluviales de Rusia en Olenivka, en la península de Crimea ocupada.

Un ataque separado tuvo como objetivo un depósito de municiones en una zona controlada por Rusia de la región de Donetsk, con el objetivo de frenar el avance ruso en la zona, según el Estado Mayor. Una plataforma de lanzamiento rusa para drones de ataque también fue alcanzada.

Partisanos ucranianos incendiaron dos aviones de combate rusos en una operación el domingo por la noche en una base cerca de Lipetsk, ciudad del oeste de Rusia, según la inteligencia militar ucraniana.

El Ministerio de Defensa ruso solo informó que sus fuerzas derribaron 41 drones ucranianos durante la noche, tres de ellos sobre la región de Krasnodar.

Rusia ataca de nuevo la red eléctrica

En esta foto tomada el sábado 20 de diciembre de 2025 y proporcionada por el servicio de prensa de la 24ª Brigada Mecanizada de Ucrania, se ven edificios en ruinas en la ciudad de Kostyantynivka, en la región de Donetsk, Ucrania (Foto, Oleg Petrasiuk/24ª Brigada Mecanizada de Ucrania vía AP)

Mientras tanto, las fuerzas rusas mantuvieron sus ataques contra el sector energético de Ucrania, con el objetivo de privar a la población civil de calefacción y agua corriente durante el gélido invierno. Rusia ha intentado cortar el suministro eléctrico en Ucrania durante toda la guerra, en una táctica que Ucrania denomina “invierno militar”.

La infraestructura energética de cinco regiones fue atacada durante la noche, según informó el Ministerio de Energía de Ucrania.

Rusia atacó Ucrania con 86 drones de diferentes tipos durante la noche, según informó la fuerza aérea ucraniana. Las fuerzas ucranianas detuvieron 58 de ellos.

(Con información de AP)