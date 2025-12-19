Mundo

La Corte Suprema de Brasil declaró inadmisible la apelación de la defensa de Bolsonaro para anular su condena por intento de Golpe de Estado

El juez Alexandre de Moraes rechazó el último recurso del expresidente al considerar que no cumplía los requisitos del tribunal

Guardar
El juez del Supremo Tribunal
El juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, durante la fase de veredicto y sentencia de un juicio contra los acusados de un supuesto intento de golpe para mantener al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en el poder después de su derrota electoral de 2022, el jueves 11 de septiembre de 2025, en Brasilia. (AP Foto/Eraldo Peres)

Un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil rechazó el último recurso presentado por la defensa del expresidente Jair Bolsonaro para anular su condena de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado. La resolución fue adoptada por el magistrado Alexandre de Moraes, quien declaró inadmisible la apelación presentada por los abogados del exgobernante. El juez consideró que, conforme a las normas del tribunal, este recurso solo es válido si al menos dos de los cinco magistrados votan en contra de la condena, circunstancia que no se dio en este caso, ya que únicamente uno se pronunció a favor de la absolución.

La defensa de Bolsonaro había argumentado que el reglamento interno del Supremo permitía la revisión de cualquier fallo dividido, y acusó a la Sala Primera de violar las reglas internas al impedir el recurso, que según la ley del tribunal sería automático si no hubiera unanimidad. No obstante, De Moraes insistió en que la apelación denominada “embargo infringente” es una medida excepcional y solo procede en casos de decisiones divididas con al menos dos votos a favor de la absolución.

Bolsonaro, de 70 años, fue condenado a 27 años y tres meses de prisión tras ser hallado culpable de liderar una “organización criminal” que habría conspirado para asegurar su “control autoritario del poder” luego de su derrota electoral frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en octubre de 2022. Desde finales de noviembre, el exmandatario —quien ya cumplía una condena en la sede de la Policía Federal en Brasilia— empezó a purgar la pena derivada de este último fallo.

FOTO DE ARCHIVO: El expresidente
FOTO DE ARCHIVO: El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro sale del hospital al que acudió para someterse a una intervención quirúrgica dermatológica, autorizada por el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, tras abandonar el arresto domiciliario luego de haber sido condenado por una mayoría del Supremo por planear un golpe de Estado para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022. Brasilia, Brasil, 14 de septiembre de 2025. (REUTERS / Adriano Machado — TPX IMAGES OF THE DAY / Foto de archivo)

Además de buscar la nulidad de la sentencia, los abogados solicitaron que Bolsonaro obtenga prisión domiciliaria por motivos de salud, citando secuelas del apuñalamiento ocurrido en 2018 y la necesidad de dos intervenciones quirúrgicas: un bloqueo anestésico del nervio frénico, para tratar un hipo recurrente, y una operación por hernia inguinal. Según una evaluación médica de la Policía Federal, difundida por orden del juez Moraes, ambas intervenciones están justificadas. El magistrado debe ahora decidir si autoriza el tratamiento y el traslado a un hospital de Brasilia.

El proceso judicial contra Bolsonaro también ha generado repercusiones diplomáticas. La tensión entre Estados Unidos y Brasil se incrementó, debido a la estrecha relación del exmandatario con el presidente Donald Trump, quien acusó una “caza de brujas” contra Bolsonaro y respondió imponiendo aranceles a Brasil. Dichos aranceles fueron parcialmente revertidos tras una reunión entre Trump y Lula en octubre.

En el ámbito legislativo, esta semana el congreso brasileño, controlado por una mayoría conservadora, aprobó una ley que reduciría la condena de prisión de Bolsonaro a poco más de dos años. No obstante, el presidente Lula anunció su intención de vetar la norma, aunque el parlamento podría revocar el veto si logra una votación mayoritaria.

(Con información de AFP/EFE)

Temas Relacionados

Alexandre de MoraesJair BolsonaroSupremo Tribunal Federal de BrasilUltimas noticias AmericaCorte Suprema de Brasil

Últimas Noticias

La verdadera historia de la hamaca, una innovación indígena con 4000 años de historia que conquistó el mundo

Este objeto, apreciado por civilizaciones ancestrales y adoptado en distintas regiones tras el contacto colonial, une tradición textil, bienestar y versatilidad

La verdadera historia de la

El Pentágono realizó una operación militar en Siria tras el ataque de ISIS en el que murieron dos soldados de Estados Unidos

Aviones de combate, helicópteros de ataque y artillería estadounidenses atacaron más de 70 objetivos en el centro de Siria el viernes, según informó el Pentágono, en una importante operación militar contra el grupo Estado Islámico

El Pentágono realizó una operación

Violento ataque en Taiwán: un hombre armado con cuchillo y bombas de humo mató a tres personas

Tras el hecho, el atacante murió al arrojarse desde un edificio mientras era perseguido por la policía

Violento ataque en Taiwán: un

El yen se desploma tras el alza de tasas del Banco de Japón

La moneda japonesa sufrió una fuerte caída frente al dólar y otras divisas luego de que el Banco de Japón elevara su tasa de interés al nivel más alto en tres décadas, generando temores de intervención oficial

El yen se desploma tras

Suecia sostiene que el periodista Dawit Isaak sigue vivo tras 24 años detenido sin juicio en Eritrea

Organizaciones internacionales, como la Fundación Edelstam y Reporteros Sin Fronteras, reclaman su liberación inmediata

Suecia sostiene que el periodista
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Angélica Lozano se defendió de

Angélica Lozano se defendió de señalamientos de Petro por falta de pago a contratistas: “Su gobierno roba y despilfarra”

Jorge Macri anunció la prohibición del uso de pirotecnia con efecto audible en la Ciudad de Buenos Aires

México es obligado por la Corte Interamericana a reparar daños por el feminicidio de Lilia Alejandra García y ataques contra su madre

Más de 106.000 empresas lideradas por mujeres nacieron en 2025, pero la mayoría no es rentable

¿Información sobre tu viaje? Estos son los vuelos cancelados y demorados en el AICM

INFOBAE AMÉRICA
El Senado de Brasil aprueba

El Senado de Brasil aprueba la ley que reduce las penas para los condenados por el intento de golpe de Estado

Venezuela pide una reunión urgente del Consejo de Seguridad ante la "agresión abierta y criminal" de EEUU

Principales titulares de los periódicos para el jueves 18 de diciembre

Trump defiende que el despliegue militar en las costas de Venezuela "es solo un bloqueo"

Guterres advierte de una escalada "más amplia" del conflicto en Yemen tras ataques de milicias secesionistas

ENTRETENIMIENTO

¿El fin del T-800?: Arnold

¿El fin del T-800?: Arnold Schwarzenegger se despide de Terminator y James Cameron confirma una nueva era en la saga

Stranger Things y un final que promete ser épico: estreno mundial en cines y reunión de protagonistas para ver el último capítulo

Outlander se prepara para su última temporada: así será el esperado adiós de Claire y Jamie

Jeffrey Dean Morgan manifestó sus ganas de interpretar a Arthur Morgan en Red Dead Redemption: “Lo haría gratis”

Shakira hace historia con su residencia en Centroamérica: agota fechas en menos de 24 horas