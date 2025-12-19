La Corte Suprema de Brasil declaró inadmisible la apelación de la defensa de Bolsonaro para anular su condena por intento de Golpe de Estado

El juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, durante la fase de veredicto y sentencia de un juicio contra los acusados de un supuesto intento de golpe para mantener al expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en el poder después de su derrota electoral de 2022, el jueves 11 de septiembre de 2025, en Brasilia. (AP Foto/Eraldo Peres)

Un juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil rechazó el último recurso presentado por la defensa del expresidente Jair Bolsonaro para anular su condena de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado. La resolución fue adoptada por el magistrado Alexandre de Moraes, quien declaró inadmisible la apelación presentada por los abogados del exgobernante. El juez consideró que, conforme a las normas del tribunal, este recurso solo es válido si al menos dos de los cinco magistrados votan en contra de la condena, circunstancia que no se dio en este caso, ya que únicamente uno se pronunció a favor de la absolución.

La defensa de Bolsonaro había argumentado que el reglamento interno del Supremo permitía la revisión de cualquier fallo dividido, y acusó a la Sala Primera de violar las reglas internas al impedir el recurso, que según la ley del tribunal sería automático si no hubiera unanimidad. No obstante, De Moraes insistió en que la apelación denominada “embargo infringente” es una medida excepcional y solo procede en casos de decisiones divididas con al menos dos votos a favor de la absolución.

Bolsonaro, de 70 años, fue condenado a 27 años y tres meses de prisión tras ser hallado culpable de liderar una “organización criminal” que habría conspirado para asegurar su “control autoritario del poder” luego de su derrota electoral frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en octubre de 2022. Desde finales de noviembre, el exmandatario —quien ya cumplía una condena en la sede de la Policía Federal en Brasilia— empezó a purgar la pena derivada de este último fallo.

FOTO DE ARCHIVO: El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro sale del hospital al que acudió para someterse a una intervención quirúrgica dermatológica, autorizada por el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, tras abandonar el arresto domiciliario luego de haber sido condenado por una mayoría del Supremo por planear un golpe de Estado para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022. Brasilia, Brasil, 14 de septiembre de 2025. (REUTERS / Adriano Machado — TPX IMAGES OF THE DAY / Foto de archivo)

Además de buscar la nulidad de la sentencia, los abogados solicitaron que Bolsonaro obtenga prisión domiciliaria por motivos de salud, citando secuelas del apuñalamiento ocurrido en 2018 y la necesidad de dos intervenciones quirúrgicas: un bloqueo anestésico del nervio frénico, para tratar un hipo recurrente, y una operación por hernia inguinal. Según una evaluación médica de la Policía Federal, difundida por orden del juez Moraes, ambas intervenciones están justificadas. El magistrado debe ahora decidir si autoriza el tratamiento y el traslado a un hospital de Brasilia.

El proceso judicial contra Bolsonaro también ha generado repercusiones diplomáticas. La tensión entre Estados Unidos y Brasil se incrementó, debido a la estrecha relación del exmandatario con el presidente Donald Trump, quien acusó una “caza de brujas” contra Bolsonaro y respondió imponiendo aranceles a Brasil. Dichos aranceles fueron parcialmente revertidos tras una reunión entre Trump y Lula en octubre.

En el ámbito legislativo, esta semana el congreso brasileño, controlado por una mayoría conservadora, aprobó una ley que reduciría la condena de prisión de Bolsonaro a poco más de dos años. No obstante, el presidente Lula anunció su intención de vetar la norma, aunque el parlamento podría revocar el veto si logra una votación mayoritaria.

(Con información de AFP/EFE)