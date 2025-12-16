Taiwán advierte que puede “responder rápidamente” a un ataque chino repentino

FOTO DE ARCHIVO: Soldados participan en el primer día de los ejercicios militares anuales Han Kuang en Taoyuan, Taiwán, el 22 de julio de 2024 (Reuters)

La capacidad de reacción inmediata de las fuerzas armadas de Taiwán ante un eventual ataque sorpresivo de China se ha convertido en un eje central de la estrategia de defensa nacional, según un informe presentado por el Ministerio de Defensa Nacional (MND) a los legisladores.

El documento subraya que todas las unidades militares están preparadas para operar bajo un sistema de mando descentralizado, lo que les permite ejecutar misiones de combate sin esperar órdenes superiores, una medida diseñada para contrarrestar la posibilidad de que los ejercicios militares chinos se transformen repentinamente en acciones bélicas.

En el tramo final del informe, el ministerio advierte que China no ha renunciado al uso de la fuerza para anexar Taiwán y que ha intensificado los entrenamientos conjuntos entre sus diferentes ramas militares, pasando de simples maniobras a ejercicios rutinarios orientados al combate real. Además, se destaca que las fuerzas chinas han extendido el alcance de sus operaciones, enviando buques de guerra hacia el Pacífico y en dirección a Australia y Nueva Zelanda. El ministro de Defensa Nacional, Wellington Koo, comparecerá ante los legisladores para responder preguntas sobre este informe.

El MND detalla que la frecuencia y magnitud de las actividades militares chinas en torno a Taiwán han aumentado de forma sostenida, incluyendo patrullas conjuntas de preparación para el combate. Según el informe, la doctrina militar taiwanesa contempla procedimientos estandarizados para elevar el nivel de alerta en caso de que los ejercicios chinos evolucionen de maniobras a hostilidades.

El ministerio enfatiza: “Si el enemigo lanza un ataque repentino, todas las unidades deben implementar el ‘control distribuido’ sin esperar órdenes y, bajo un modo de mando descentralizado, cumplir sus misiones de combate”.

Tourists take photos as a Taiwan flag flies, with China's Xiamen in the background, on Dadan Island, in Kinmen, Taiwan, October 18, 2025. REUTERS/Ann Wang

El informe también señala que China mantiene una campaña de presión y hostigamiento en la llamada “zona gris”, caracterizada por operaciones casi diarias en torno a Taiwán que buscan desgastar a las fuerzas armadas taiwanesas al mantenerlas en constante estado de alerta, sin llegar a un enfrentamiento directo.

Cooperación en drones

En paralelo a la estrategia defensiva, Taiwán ha intensificado su cooperación internacional en el sector de drones, con Polonia como socio prioritario en Europa Central y Oriental. El ministro de Asuntos Exteriores, Lin Chia-lung, confirmó en una entrevista exclusiva con el Liberty Times que existen empresas conjuntas entre Taiwán y Polonia en la industria de drones.

La semana pasada, la Taiwan Excellence Drone International Business Opportunities Alliance y la Polish Chamber of Unmanned Systems firmaron en Polonia un memorando de entendimiento para desarrollar una cadena de suministro de drones “no China” y colaborar en tecnologías clave.

Lin explicó que Taiwán también colabora con los países bálticos y la República Checa, y que la experiencia de los países de Europa Central y Oriental en el uso de drones, especialmente ante la amenaza rusa, ha impulsado la cooperación bilateral y multilateral facilitada por los ministerios de Asuntos Exteriores y de Economía. Taiwán cuenta con un “plan de resiliencia de la cadena de suministro de Europa Central y Oriental”, en el que Polonia ocupa un lugar destacado por su peso económico y su papel en la resistencia de Ucrania frente a la invasión rusa.

El ministro Lin subrayó que la colaboración en drones con Polonia puede generar una situación beneficiosa para ambas partes desde la perspectiva de la diplomacia integrada, permitiendo a Taiwán fortalecer sus vínculos internacionales. Empresas taiwanesas como Thunder Tiger Corp, GEOSAT Aerospace & Technology Inc y Coretronic Corp poseen, según Lin, “gran capacidad” y están dispuestas a participar en proyectos internacionales.

Lin añadió que los vehículos aéreos no tripulados (UAV) serán un elemento clave en los esfuerzos de cooperación internacional de Taiwán, tanto en la cadena de suministro democrática como en las alianzas de seguridad económica. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha creado un “grupo de trabajo de diplomacia de drones” con el objetivo de establecer una alianza internacional en este sector, lo que, en palabras de Lin, “sería de gran beneficio para Taiwán al ayudar a sus aliados y países afines a crear dicha alianza”.

El ministro mencionó que Filipinas y otros países de Europa Central y Oriental son socios potenciales importantes para la cooperación en drones. Si se concreta una colaboración con Filipinas, esta se alinearía con la sugerencia de Estados Unidos de desarrollar y producir drones en conjunto, además de impulsar el proyecto de coprosperidad de Taipéi. Lin confirmó que Taiwán ha asignado presupuesto para estos proyectos.

Una vez consolidada la cadena de suministro de drones, Taiwán y sus aliados contarían con ventajas en talento, tecnología, financiamiento y aplicación de inteligencia artificial en big data. Lin afirmó que esto demostraría que “ser amigos de Taiwán no solo prospera la economía de sus socios, sino que también les hace sentir orgullo de ser aliados de Taiwán”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores estudia la creación de una academia internacional de drones, una alianza internacional de pilotos de drones y la organización de competencias internacionales en este ámbito. Lin agregó que, dado que los drones requieren mantenimiento y reparación, el gobierno podría establecer un programa de becas para talentos provenientes de los aliados diplomáticos de Taiwán.