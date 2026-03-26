Diputación celebra el evento 'Start Ignite' para "impulsar la llama del emprendimiento" en 350 jóvenes de Huelva

El Foro Iberoamericano de La Rábida ha acogido este jueves el evento 'Start Ignite', en el que han participado 350 alumnos de distintos institutos de la provincia y estudiantes de la Universidad de Huelva, en el arranque del programa de emprendimiento Huelva Ignite, impulsado por la Diputación de Huelva, que pretende encender en estos estudiantes "la llama del emprendimiento".

El acto ha contado con la presencia del presidente de la Diputación, David Toscano; la diputada de Servicios Sociales, Drogodependencia y Bienestar Social, Carmen Díaz Soriano; el coordinador de la Oficina de Gestión y Estrategia para Empresas Marca Huelva, Emiliano Cabot; y el director general de Emprendimiento y Formación Continua de la Junta de Andalucía, Javier González, ha indicado la institución provincial en una nota.

Durante su intervención, Toscano ha puesto el foco en el objetivo del programa y en el "momento vital" en el que se encuentran los jóvenes participantes. "Hoy iniciamos Huelva Ignite, un programa que impulsa la Diputación de Huelva con un objetivo claro: acercaros al mundo del emprendimiento de una manera práctica, real y cercana", ha explicado.

El presidente ha subrayado la importancia de "la actitud y la capacidad de detectar oportunidades" como elementos "clave" para el futuro profesional de los jóvenes, y ha señalado que su futuro "no va a depender solo de lo que estudien" sino que va a depender también de "su actitud, de su curiosidad y de su capacidad para detectar oportunidades".

Asimismo, ha destacado el contexto de "crecimiento y transformación" que vive la provincia como generador de oportunidades: "Huelva está avanzando con nuevos proyectos vinculados a la energía, a la innovación, al desarrollo industrial. Todo eso abre oportunidades reales".

En esta línea, Toscano ha señalado el papel de Huelva Ignite como herramienta para ampliar horizontes y despertar vocaciones emprendedoras, y ha recalcado que "Huelva Ignite quiere ser una puerta de entrada, un espacio donde vais a poder aprender, escuchar experiencias reales y entender cómo se construye un proyecto desde dentro".

Por su parte, el director general de Emprendimiento y Formación Continua de la Junta de Andalucía, Javier González, ha mostrado el respaldo a esta iniciativa. "Para la Junta de Andalucía es un placer acompañar a la Diputación de Huelva en este proyecto de emprendimiento. Creemos que hay que acompañar al talento joven para facilitarles el camino y estamos a disposición de la Diputación de Huelva para poner a disposición del proyecto todas las herramientas necesarias", ha dicho.

El evento ha contado con la participación de emprendedores y profesionales de la provincia que han compartido su experiencia con los asistentes, como Luis Salmerón, socio fundador de la Escuela Náutica; Jessica Maceras, fundadora de Viva Magenta; Fran Rabazo, fundador de Espacio Escondite; Mariaan López, fundadora de Mariaan Cotton Atelier; Rafael Garrido, fundador de Mechanic Games; Alfredo Montilla, fundador de Stemdo; y Juan Bautista Castilla-Chamba, deportista de élite y campeón del mundo de Ultraman.

La jornada ha servido como punto de partida de Huelva Ignite, un programa concebido como un itinerario de acompañamiento al emprendimiento que combina "sensibilización, formación, mentoría" y un Bootcamp final para el desarrollo de proyectos. Con esta iniciativa, la Diputación "refuerza su apuesta" por el "talento" joven como "eje clave" para el desarrollo económico y social de la provincia, "promoviendo nuevas oportunidades y fortaleciendo la conexión entre formación, iniciativa empresarial y futuro profesional".