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El PP avanza que no votará en contra del decreto de Irán y garantiza su aprobación en el Congreso

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El PP ha avanzado que no votará en contra del decreto ley de rebajas fiscales para paliar las consecuencias económicas de la guerra en Irán, de modo que facilitará la convalidación de la norma, que se votará este jueves en el Congreso.

Fuentes del partido indican que el decreto incluye parte de las bajadas de impuestos que el PP viene reclamando desde hace tiempo, por lo que su voto no será un no. Eso sí, también subrayan que la norma del Gobierno no incluyen propuestas que el PP viene exigiendo desde hace tiempo, como la deflactación del IRPF, por lo que tampoco ha confirmado su voto favorable.

De hecho, el partido ha apuntado que el decreto es "insuficiente" y si el Gobierno no se compromete a aprobar la rebaja del IRPF tampoco pueden votar a favor. "Puesto que el decreto recoge parte de nuestra propuesta de bajadas de impuestos no votaremos en contra. Pero si no recogen todas las medidas que consideramos imprescindibles, no votaremos a favor", apuntan.

La abstención del PP y el anunciado voto a favor de los socios de izquierda del Gobierno asegura votos suficientes para la convalidación del decreto ley, sin que ya sea relavante la posición de Junts.

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