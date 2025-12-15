Los líderes europeos propusieron una “fuerza multinacional” con apoyo de Estados Unidos para asegurar un posible acuerdo de paz en Ucrania

El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, el primer ministro polaco, Donald Tusk, el presidente francés, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Friedrich Merz, el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, el empresario y exasesor presidencial estadounidense, Jared Kushner, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, junto con otros líderes europeos, posan para una foto grupal en la Cancillería en Berlín, Alemania, el 15 de diciembre de 2025. Kay Nietfeld/Pool vía REUTERS

Líderes europeos propusieron este lunes la formación de una fuerza multinacional liderada por Europa con respaldo de Estados Unidos para supervisar la aplicación de un posible acuerdo de paz en la guerra de Ucrania, según una declaración conjunta emitida tras una reunión en Berlín. Esta fuerza constituiría parte de las “robustas garantías de seguridad” que Washington y las potencias europeas buscan establecer para asegurar que Rusia respete el eventual pacto que ponga fin al conflicto iniciado por la invasión rusa en 2022.

El presidente ucraniano Volodímir Zelensky afirmó que el diálogo sostenido en la capital alemana con representantes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, permitió “avances reales” en materia de garantías de seguridad, aunque admitió que las negociaciones “no fueron fáciles” y persisten desacuerdos respecto a los territorios que Ucrania debería ceder a Rusia como parte del acuerdo de paz. Zelensky se reunió por segunda jornada consecutiva con Steve Witkoff, emisario especial de Trump, y Jared Kushner, yerno del mandatario estadounidense, para profundizar en la propuesta impulsada originalmente por Trump.

“Ha habido suficiente diálogo sobre el tema territorial y, francamente, seguimos teniendo posiciones diferentes”, declaró Zelensky a la prensa tras las conversaciones.

El canciller alemán Friedrich Merz consideró que la ronda de negociaciones en Berlín posibilitó una “verdadera oportunidad para un proceso de paz real” y elogió el ofrecimiento estadounidense de “sustanciales garantías de seguridad”, enfatizando que cualquier alto el fuego debe estar respaldado por “garantías legales y materiales significativas” tanto de Estados Unidos como de Europa. “Esto es verdaderamente notable. Es un paso adelante muy importante, que acojo con gran satisfacción”, sostuvo Merz.

Desde Washington, Trump aseguró este lunes en un acto en la Casa Blanca que el proceso para alcanzar un acuerdo de paz en Ucrania está “más cerca que nunca”. Según Trump, la reciente negociación representa un avance significativo en los esfuerzos de Washington para poner fin al conflicto armado.

El presidente de Ucrania, Volodimr Zelensky, y el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff; Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el canciller alemán, Friedrich Merz; y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se alinean para una sesión de fotos familiares en la Cancillería en Berlín, Alemania, el 15 de diciembre de 2025. Kay Nietfeld/Pool vía REUTERS

Trump explicó que durante la jornada mantuvo una “muy buena conversación” con líderes europeos y recalcó el “apoyo enorme” que recibe de sus aliados en el continente. El mandatario manifestó que los interlocutores comparten el mismo objetivo de poner fin a la guerra: “Ellos también quieren que esta guerra llegue a su fin”.

Durante su intervención, Trump señaló que la disposición rusa a negociar alterna entre posturas de apertura y de resistencia, una situación que, según indicó, también se observa en la parte ucraniana. El presidente afirmó que “las conversaciones están avanzando muy bien” y que el reto actual es lograr que ambas partes “se pongan de acuerdo”.

Funcionarios estadounidenses explicaron que las garantías propuestas equivalen a compromisos “similares al Artículo Cinco de la OTAN”, que establece que un ataque a un aliado implica la respuesta de todos. Un alto representante de Estados Unidos, citado bajo condición de anonimato, señaló que la base del acuerdo es ofrecer “garantías realmente, realmente fuertes, de tipo Artículo Cinco, además de una disuasión muy poderosa” a través de una Ucrania militarmente robusta. El funcionario advirtió que estas garantías “no estarán disponibles indefinidamente” y que la ventana de oportunidad depende de que se logre una conclusión satisfactoria de las negociaciones.

Trump reiteró que descarta el ingreso formal de Ucrania en la OTAN y señaló que el deseo de Kiev de incorporarse a la alianza fue, a su juicio, una de las razones esgrimidas por Rusia para su ofensiva a gran escala.

El plan de paz respaldado por Trump, del que hasta ahora no se conocen muchos detalles, descartaría el despliegue de tropas estadounidenses en territorio ucraniano. En su lugar, contempla el establecimiento de mecanismos sólidos para la disuasión militar, la verificación y el control de la escalada.

El acuerdo, no obstante, requeriría la aprobación del Senado estadounidense, algo para lo que Trump ha expresado su disposición a promover el respaldo necesario. Según los funcionarios consultados, la cuestión de los territorios ocupados por Rusia permanece sin resolver, aunque subrayaron que las decisiones finales sobre este punto dependerán de los gobiernos de Kiev y Moscú.

(Con información de AFP, Reuters y EFE)