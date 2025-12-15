En medio de las negociaciones lideradas por Estados Unidos, Zelensky ratificó que Ucrania no cederá más territorio a Rusia

Zelensky ratificó a Estados Unidos que Ucrania no cederá más territorio a Rusia pese a los avances en las negociaciones (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, confirmó este lunes que las posiciones de Kiev y Moscú siguen siendo incompatibles en materia territorial, pese a los avances registrados en las negociaciones en las que Estados Unidos actúa como mediador.

Tras mantener su segunda reunión en dos días con emisarios de la Casa Blanca en Berlín, el mandatario dejó claro que Ucrania no aceptará ceder más territorio del que ya ha perdido en el campo de batalla.

Zelensky explicó que pudo transmitir de forma directa esta postura a los representantes estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes participan en los contactos impulsados por Washington para explorar una salida negociada a la guerra.

“Es importante que nuestros socios estadounidenses me han entendido muy claramente”, afirmó el presidente ucraniano, al subrayar que las exigencias rusas siguen siendo inaceptables para Kiev.

El jefe de Estado detalló que una de las principales demandas de Moscú pasa por retener no solo los territorios ocupados, sino también zonas del Donbás que el Ejército ruso no ha logrado conquistar militarmente.

El enviado ruso Kirill Dmitriev junto al emisario estadounidense Steve Witkoff y Jared Kushner durante una reunión con el presidente Vladímir Putin en el Kremlin, en Moscú (REUTERS/Archivo)

“Ucrania no puede aceptar ceder más territorio del que ha perdido en el campo de batalla”, sostuvo Zelensky, quien insistió en que ese punto constituye una línea infranqueable para su Gobierno.

Pese a las divergencias, el presidente ucraniano valoró positivamente el desarrollo de las conversaciones con Estados Unidos y habló de “progresos” concretos. Según explicó, algunos planteamientos que Kiev consideraba inaceptables ya no figuran en el documento de trabajo que elaboran las delegaciones ucraniana y estadounidense.

“Sin duda tenemos posiciones distintas con Rusia sobre los territorios”, reconoció, aunque expresó su expectativa de que Washington proponga fórmulas que permitan reducir la distancia entre ambas partes.

Zelensky aclaró que Estados Unidos no está presionando a Ucrania para que haga concesiones territoriales.

“EEUU no está pidiendo a Kiev que ceda territorio”, ratificó Zelensky, al tiempo que precisó que el papel de los enviados estadounidenses consiste en trasladar las demandas rusas y escuchar la posición ucraniana.

“Creo que la parte estadounidense, como mediadora, propondrá distintos pasos para encontrar algún tipo de consenso”, dijo.

“EEUU no está pidiendo a Kiev que ceda territorio”, ratificó Zelensky (REUTERS/Valentyn Ogirenko/Fotografía de archivo)

Las reuniones en Berlín se produjeron en paralelo a una intensa agenda diplomática del mandatario ucraniano. Antes de los encuentros con los emisarios de la Casa Blanca, Zelensky se reunió con el canciller alemán, Friedrich Merz, y posteriormente participó en una cita con líderes europeos y representantes de la OTAN, centrada en el apoyo político y de seguridad a Ucrania.

Al término de una de las reuniones, Zelensky admitió que las negociaciones no han sido sencillas.

“Hay cuestiones complejas, en particular las relativas a los territorios. Para ser sinceros, seguimos teniendo posiciones diferentes”, declaró tras un encuentro entre negociadores ucranianos y representantes de Estados Unidos en la capital alemana. No obstante, volvió a destacar la importancia de mantener abierto el canal diplomático.

Durante el discurso de clausura de un foro económico celebrado en Berlín, el presidente ucraniano calificó los contactos con Washington como “productivos”, aunque “no fáciles”.

“Este tipo de conversaciones no son fáciles, pero han sido productivas, hay muchísimos detalles y es importante que la paz se concrete”, afirmó, acompañado por el canciller Merz. En ese contexto, puso en valor la resistencia de la sociedad ucraniana desde el inicio de la invasión rusa.

Zelensky se reunió con el canciller alemán, Friedrich Merz (REUTERS/Liesa Johannssen)

“Eso fue lo que detuvo a Rusia. La gente en Ucrania es así y seguiremos con nuestra diplomacia”, afirmó.

Las negociaciones continuarán en los próximos días, aunque sin la presencia directa de Zelensky, quien tiene previsto viajar este martes a Países Bajos. El domingo, el mandatario ya había mantenido un encuentro con Witkoff y Kushner para analizar modificaciones al plan de paz presentado por la Casa Blanca.

Desde Kiev, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, respaldó la evaluación del presidente y afirmó que las conversaciones con Estados Unidos fueron “constructivas y productivas”.

“Se han logrado avances reales”, escribió en su cuenta de X. Umerov expresó su confianza en alcanzar “un acuerdo que nos acerque a la paz” y pidió cautela frente a versiones no confirmadas.

“No caigan en rumores y provocaciones”, advirtió, al agradecer los esfuerzos del presidente Donald Trump y su equipo para buscar una solución duradera al conflicto.

(Con información de EFE y AFP)