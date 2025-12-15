Cómo es el exilio de Bashar Al-Assad en un barrio de lujo de Moscú tras la caída de su sangriento régimen en Siria

FOTO DE ARCHIVO: Un combatiente del organismo gobernante sirio pisa una bandera siria bajo el régimen de Bashar al-Assad, que yace en el suelo junto a una imagen del derrocado dictador Bashar al-Assad de Siria, en Alepo, Siria, el 17 de diciembre de 2024 (Reuters)

El derrocamiento de Bashar al-Assad tras catorce años de guerra en Siria, con un saldo de 620.000 muertos y cerca de 14 millones de desplazados, marcó el fin de la última dictadura baazista en Oriente Medio y el inicio de una vida de exilio dorado para la familia Assad en Moscú y los Emiratos Árabes Unidos, según una investigación de The Guardian. Mientras el antiguo jefe de estado sirio permanece alejado de la vida pública y bajo estricta vigilancia rusa, su familia disfruta de lujos y anonimato, aunque aislada de los círculos de poder que alguna vez dominó.

En la actualidad, Assad reside en la exclusiva zona de Rublyovka, un enclave de la élite moscovita donde también vive el expresidente ucraniano Viktor Yanukovych, de acuerdo con dos fuentes consultadas por The Guardian. Allí, la familia Assad lleva una existencia discreta, lejos de la influencia política que ostentó en Siria.

Un amigo cercano a la familia relató al medio británico: “Es una vida muy tranquila. Tiene muy poco, si es que tiene, contacto con el mundo exterior. Solo mantiene comunicación con un par de personas que estaban en su palacio, como Mansour Azzam y Yassar Ibrahim”.

El propio Bashar al-Assad, formado como oftalmólogo en Londres, ha retomado sus estudios médicos y asiste a clases de oftalmología en Moscú, según confirmó un allegado a la familia. “Está estudiando ruso y repasando oftalmología de nuevo. Es una pasión para él, obviamente no necesita el dinero. Incluso antes de la guerra en Siria, solía practicar oftalmología regularmente en Damasco”, explicó la fuente, sugiriendo que la élite adinerada de Moscú podría convertirse en su futura clientela.

FOTO DE ARCHIVO: El entonces dictador de Siria, Bashar al-Assad, gesticula mientras los miembros del parlamento lo aplauden en Damasco, Siria, el 7 de junio de 2016, mientras derramaba la sangre de cientos de miles de sirios (Reuters)

La caída del régimen se precipitó el 8 de diciembre de 2024, cuando Assad y sus hijos abandonaron Damasco en plena madrugada, escoltados por militares rusos hasta la base aérea de Khmeimim, desde donde partieron hacia Rusia. Assad no avisó a sus familiares ni a sus aliados más cercanos sobre la inminente caída, dejándolos a su suerte.

El abogado de su tío Rifaat al-Assad, Elie Hatem, relató a The Guardian que varios miembros de la familia tuvieron que dormir en sus autos frente a la base aérea hasta que un alto funcionario ruso intervino para facilitar su salida hacia Omán.

En los meses posteriores al exilio, la familia se reunió en Moscú para acompañar a Asma al-Assad, la ex primera dama nacida en el Reino Unido, quien atravesaba una fase crítica de leucemia y recibía tratamiento experimental bajo supervisión de los servicios de seguridad rusos. Una fuente cercana a la situación confirmó que Asma logró recuperarse tras la terapia.

A pesar de su fortuna, gran parte de la cual fue transferida a Moscú tras las sanciones occidentales de 2011, los Assad permanecen marginados tanto de la élite siria como de la rusa. Un allegado al Kremlin declaró a The Guardian que Assad es considerado “irrelevante” para Vladimir Putin y la clase política rusa: “Putin tiene poca paciencia con los líderes que pierden el control del poder, y Assad ya no es visto como una figura influyente ni siquiera como un invitado interesante para cenar”.

FOTO DE ARCHIVO: Una valla publicitaria con una imagen del dictador Bashar al-Assad de Siria muestra daños por impactos de bala, tras el derrocamiento de Bashar al-Assad de Siria, en Damasco, Siria, el 16 de diciembre de 2024 (Reuters)

Las restricciones impuestas por Rusia son estrictas. El embajador ruso en Irak, Elbrus Kutrashev, confirmó en una entrevista con medios iraquíes que Assad tiene prohibido cualquier actividad política o mediática: “Assad puede vivir aquí, pero no puede participar en actividades políticas... No tiene derecho a participar en ninguna actividad mediática o política. ¿Han escuchado algo de él? No, porque no se le permite, pero está seguro y vivo”.

Mientras tanto, los hijos de Assad se adaptan a su nueva vida en Moscú. Zein al-Assad, de veintidós años, se graduó en relaciones internacionales en la universidad MGIMO, donde asiste gran parte de la élite rusa. Una fotografía oficial muestra a Zein junto a otros graduados, mientras que un video captó a Asma y sus hijos Hafez, de veinticuatro años, y Karim, de veintiuno, entre el público. Dos compañeros de Zein confirmaron a The Guardian la presencia discreta de la familia en la ceremonia: “La familia no se quedó mucho tiempo y no se tomó fotos con Zein en el escenario como otras familias”.

Hafez, quien en su momento fue preparado como posible sucesor de Bashar, ha desaparecido casi por completo de la vida pública tras publicar un video en Telegram en febrero, donde negó haber abandonado a sus aliados y aseguró que fue Moscú quien ordenó la salida de la familia de Siria. Usuarios sirios identificaron rápidamente que el video fue grabado en las calles de Moscú. Desde entonces, Hafez ha cerrado la mayoría de sus redes sociales y utiliza seudónimos inspirados en una serie infantil estadounidense, según datos filtrados.

La familia Assad, especialmente Asma y sus hijos, dedica buena parte de su tiempo a compras de lujo y actividades exclusivas en Moscú. Zein frecuenta tiendas de alta gama, un salón de pedicura de lujo y es miembro de un gimnasio elitista, según información filtrada en Rusia. Además, los hijos de Assad viajan con frecuencia a los Emiratos Árabes Unidos, donde Asma los ha acompañado en al menos una ocasión. Registros de vuelos revisados por The Guardian muestran que entre 2017 y 2023, los Assad realizaron numerosos viajes entre Abu Dabi, Moscú y Siria, incluidos vuelos en noviembre de 2022 y septiembre de 2023.

Inicialmente, la familia aspiraba a establecerse de forma permanente en los Emiratos Árabes Unidos, un entorno más familiar para ellos, pero la reticencia de las autoridades locales a acoger a Assad ha pospuesto indefinidamente ese plan, según el entorno familiar.

La imagen pública de Bashar al-Assad también ha sufrido un vuelco. Tras la caída del régimen, rebeldes sirios difundieron en redes sociales fotografías privadas halladas en sus residencias, mostrando a un joven Bashar en ropa interior o nadando, en contraste con la imagen autoritaria que proyectó durante años. Kamal Alam, ex investigador del Atlantic Council y participante en negociaciones diplomáticas durante la guerra civil siria, explicó a The Guardian: “Hizo falta la caída del régimen para que esas fotos salieran a la luz. Diría que la familia es muy reservada y nunca le gustó exponerse, y no lo harán en el futuro”.