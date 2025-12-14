Hallan una estructura subterránea gigante bajo las Bermudas que desafía las teorías geológicas

Un estudio sísmico revela una estructura subterránea gigante bajo las Bermudas que desafía los modelos geológicos tradicionales (Wikimedia)

Investigadores detectaron una estructura subterránea inusualmente gruesa bajo las Bermudas que contradice las expectativas geológicas para esa región del Atlántico. El hallazgo se produjo tras analizar registros sísmicos obtenidos con tecnología de última generación. La investigación permite observar hasta 50 kilómetros por debajo de la superficie del archipiélago.

El descubrimiento abre interrogantes sobre el origen y la evolución geológica de las Bermudas. La gigantesca capa no coincide con la típica transición entre la corteza oceánica y el manto terrestre.

El estudio se originó a partir del monitoreo de las ondas sísmicas producidas por grandes terremotos en distintos puntos del planeta. Al analizar esos registros, los especialistas detectaron cambios abruptos en el comportamiento de las ondas, una señal clave que permitió identificar la existencia de una capa anómala.

Los datos obtenidos revelan que esta formación rocosa posee una densidad menor en comparación con el material que la rodea, un hallazgo que fue publicado recientemente en la revista Geophysical Research Letters.

La estructura identificada desconcierta a los científicos. El área estudiada no registra actividad volcánica reciente; la última erupción confirmada en las Bermudas ocurrió hace 31 millones de años. El origen y la composición de la capa bajo el archipiélago generan debate en la comunidad geológica internacional.

La capa rocosa hallada bajo el archipiélago del Atlántico presenta una densidad menor y no coincide con la transición típica entre corteza y manto (Wikimedia)

Nueva hipótesis sobre el relieve elevado en el Atlántico

De acuerdo con declaraciones de William Frazer, sismólogo del Instituto Carnegie para la Ciencia de Estados Unidos, este tipo de formación resulta excepcional.

Según Frazer, bajo la corteza oceánica suele detectarse directamente el manto. En el caso de las Bermudas, “existe esta otra capa que está ubicada debajo de la corteza, dentro de la placa tectónica sobre la que se asienta”. Los modelos previos no contemplaban la presencia de una estructura de semejante tamaño ni de tales características.

El hallazgo podría arrojar luz sobre un antiguo misterio geológico. Las Bermudas se encuentran sobre un “oleaje oceánico”, una elevación del fondo marino que ha persistido durante millones de años. Según Frazer, la anomalía detectada puede explicar por qué esta zona del Atlántico permanece elevada pese a la ausencia de volcanes activos en tiempos recientes.

Sarah Mazza, geóloga que no participó en el estudio, indicó que el descubrimiento sugiere la presencia de material volcánico antiguo atrapado bajo la corteza. Según ella, ese material podría haber permitido que “esta zona de alto relieve en el océano Atlántico” se mantenga estable por tanto tiempo.

Además, las rocas basálticas analizadas en las Bermudas contienen altos niveles de carbono. Este indicio sugiere procesos geológicos profundos y remite a la época de la ruptura del supercontinente Pangea.

La composición y la antigüedad de esta estructura desafían explicaciones convencionales. Los expertos aseguran que las particularidades de las Bermudas permiten abrir “nuevos caminos para comprender la evolución tectónica del fondo marino”.

Mapa topográfico de Bermudas (Wikimedia)

Búsqueda de formaciones similares en otras regiones

El avance motivó a la comunidad científica a revisar registros en otras partes del mundo. Frazer y su equipo iniciaron una pesquisa internacional en busca de formaciones equivalentes bajo otras islas. La intención es determinar si la anomalía de las Bermudas es única o si existen capas similares ocultas bajo la corteza de otros océanos.

De acuerdo con los autores del estudio, los resultados obtenidos no solo modifican las teorías sobre la plataforma oceánica sino que también permiten replantear el origen de grandes elevaciones en zonas sin volcanes activos recientes. El análisis sísmico abre así una nueva perspectiva sobre los riesgos geológicos, la estabilidad del terreno y la historia de las placas tectónicas.

Los especialistas no descartan realizar expediciones marinas para recolectar muestras de rocas ubicadas en zonas profundas cerca del archipiélago. Los estudios futuros se centrarán en la composición mineral y en el análisis de isótopos de carbono para reconstruir el proceso geológico completo.

La comunidad científica internacional considera este descubrimiento como uno de los más relevantes del año en materia de geofísica. Instituciones especializadas planean compartir los resultados para avanzar en la comprensión de las dinámicas subterráneas del planeta. El misterio persiste, pero la gigantesca estructura se convierte en el nuevo foco de la investigación sobre la historia geológica de la Tierra.