Mundo

Hallan una estructura subterránea gigante bajo las Bermudas que desafía las teorías geológicas

Un estudio basado en registros sísmicos reveló la presencia de una capa rocosa inusualmente gruesa bajo el archipiélago del Atlántico, una formación que no encaja con los modelos tradicionales y abre nuevos interrogantes

Guardar
Un estudio sísmico revela una
Un estudio sísmico revela una estructura subterránea gigante bajo las Bermudas que desafía los modelos geológicos tradicionales (Wikimedia)

Investigadores detectaron una estructura subterránea inusualmente gruesa bajo las Bermudas que contradice las expectativas geológicas para esa región del Atlántico. El hallazgo se produjo tras analizar registros sísmicos obtenidos con tecnología de última generación. La investigación permite observar hasta 50 kilómetros por debajo de la superficie del archipiélago.

El descubrimiento abre interrogantes sobre el origen y la evolución geológica de las Bermudas. La gigantesca capa no coincide con la típica transición entre la corteza oceánica y el manto terrestre.

El estudio se originó a partir del monitoreo de las ondas sísmicas producidas por grandes terremotos en distintos puntos del planeta. Al analizar esos registros, los especialistas detectaron cambios abruptos en el comportamiento de las ondas, una señal clave que permitió identificar la existencia de una capa anómala.

Los datos obtenidos revelan que esta formación rocosa posee una densidad menor en comparación con el material que la rodea, un hallazgo que fue publicado recientemente en la revista Geophysical Research Letters.

La estructura identificada desconcierta a los científicos. El área estudiada no registra actividad volcánica reciente; la última erupción confirmada en las Bermudas ocurrió hace 31 millones de años. El origen y la composición de la capa bajo el archipiélago generan debate en la comunidad geológica internacional.

La capa rocosa hallada bajo
La capa rocosa hallada bajo el archipiélago del Atlántico presenta una densidad menor y no coincide con la transición típica entre corteza y manto (Wikimedia)

Nueva hipótesis sobre el relieve elevado en el Atlántico

De acuerdo con declaraciones de William Frazer, sismólogo del Instituto Carnegie para la Ciencia de Estados Unidos, este tipo de formación resulta excepcional.

Según Frazer, bajo la corteza oceánica suele detectarse directamente el manto. En el caso de las Bermudas, “existe esta otra capa que está ubicada debajo de la corteza, dentro de la placa tectónica sobre la que se asienta”. Los modelos previos no contemplaban la presencia de una estructura de semejante tamaño ni de tales características.

El hallazgo podría arrojar luz sobre un antiguo misterio geológico. Las Bermudas se encuentran sobre un “oleaje oceánico”, una elevación del fondo marino que ha persistido durante millones de años. Según Frazer, la anomalía detectada puede explicar por qué esta zona del Atlántico permanece elevada pese a la ausencia de volcanes activos en tiempos recientes.

Sarah Mazza, geóloga que no participó en el estudio, indicó que el descubrimiento sugiere la presencia de material volcánico antiguo atrapado bajo la corteza. Según ella, ese material podría haber permitido que “esta zona de alto relieve en el océano Atlántico” se mantenga estable por tanto tiempo.

Además, las rocas basálticas analizadas en las Bermudas contienen altos niveles de carbono. Este indicio sugiere procesos geológicos profundos y remite a la época de la ruptura del supercontinente Pangea.

La composición y la antigüedad de esta estructura desafían explicaciones convencionales. Los expertos aseguran que las particularidades de las Bermudas permiten abrir “nuevos caminos para comprender la evolución tectónica del fondo marino”.

Mapa topográfico de Bermudas (Wikimedia)
Mapa topográfico de Bermudas (Wikimedia)

Búsqueda de formaciones similares en otras regiones

El avance motivó a la comunidad científica a revisar registros en otras partes del mundo. Frazer y su equipo iniciaron una pesquisa internacional en busca de formaciones equivalentes bajo otras islas. La intención es determinar si la anomalía de las Bermudas es única o si existen capas similares ocultas bajo la corteza de otros océanos.

De acuerdo con los autores del estudio, los resultados obtenidos no solo modifican las teorías sobre la plataforma oceánica sino que también permiten replantear el origen de grandes elevaciones en zonas sin volcanes activos recientes. El análisis sísmico abre así una nueva perspectiva sobre los riesgos geológicos, la estabilidad del terreno y la historia de las placas tectónicas.

Los especialistas no descartan realizar expediciones marinas para recolectar muestras de rocas ubicadas en zonas profundas cerca del archipiélago. Los estudios futuros se centrarán en la composición mineral y en el análisis de isótopos de carbono para reconstruir el proceso geológico completo.

La comunidad científica internacional considera este descubrimiento como uno de los más relevantes del año en materia de geofísica. Instituciones especializadas planean compartir los resultados para avanzar en la comprensión de las dinámicas subterráneas del planeta. El misterio persiste, pero la gigantesca estructura se convierte en el nuevo foco de la investigación sobre la historia geológica de la Tierra.

Temas Relacionados

BermudasGeologíaEstructura subterráneaNewsroom BUE

Últimas Noticias

El momento en el que un civil logró desarmar a uno de los tiradores del ataque terrorista en Australia

Las imágenes difundidas muestran cómo un hombre intervino en medio del caos y logró quitarle el arma a uno de los agresores, mientras decenas de personas intentaban resguardarse de los disparos

El momento en el que

EN VIVO: líderes mundiales condenan el ataque terrorista en Australia: “Debemos poner fin al antisemitismo”

El atentado en la playa más famosa de Sídney dejó más de una decena de muertos y casi 30 heridos

EN VIVO: líderes mundiales condenan

El presidente israelí vinculó el tiroteo masivo en la playa de Sídney a la ola de antisemitismo en Australia

Isaac Herzog y el canciller Saar exigieron al Gobierno australiano tomas medidas contra el fenómeno tras el ataque que dejó al menos 9 muertos durante una celebración de Janucá en Bondi Beach. La comunidad judía representa el 0,4% de la población del país

El presidente israelí vinculó el

Al menos 11 muertos y varios heridos tras un ataque terrorista contra una celebración judía en Australia

La Policía informó que dos hombres abrieron fuego contra la gente en Bondi Beach, uno de los balnearios más populares de Sídney. Uno de los agresores fue abatido y el otro se encuentra detenido

Al menos 11 muertos y

Tailandia afirmó que una paz duradera con Camboya debería ser “basada en acciones” tras los recientes enfrentamientos fronterizos

Las autoridades tailandesas han subrayado que cualquier entendimiento con el país vecino debe basarse en acciones verificables y no en declaraciones, en medio de la persistencia de conflictos en la zona limítrofe

Tailandia afirmó que una paz
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Diciembre se encamina como el

Diciembre se encamina como el mes más violento por ataques de género con cinco mujeres asesinadas en menos de una semana

La costa mediterránea se está llenando de tortugas y no es una buena señal: el avance del cambio climático pone en riesgo a la especie

Quiénes son los nuevos multimillonarios españoles en 2025, según la lista de ‘Forbes’

Una mujer entra en un quirófano para quitarse un tumor y descubren un bebé a punto de nacer: “Estaba embarazada, pero su útero estaba vacío”

Senamhi: hoy 14 de diciembre así estará el clima en Lima, según el reciente pronóstico

INFOBAE AMÉRICA
Rego pide luchar contra el

Rego pide luchar contra el estigma del VIH y garantizar procesos sanitarios "más ágiles y menos burocráticos"

Telefónica reducirá el capital social de su filial brasileña en 630 millones

Broadcom cuadruplica beneficios durante su año fiscal tras ganar 19.720 millones y repartirá dividendos

Sudáfrica se solidariza con Australia por los "ataques terroristas" de Sídney

Los ministros de Exteriores de Polonia y Hungría se enzarzan sobre la inmovilización de los activos rusos

ENTRETENIMIENTO

“Creep”, el mayor éxito de

“Creep”, el mayor éxito de Radiohead: cómo nació la canción y por qué la banda se distanció de ella

Lily Collins: los problemas alimenticios y una mala relación con su padre antes de ser la gran la estrella de “Emily en París”

“Togo”: la historia real del perro héroe de Alaska que inspiró una película

North West, la hija de Kim Kardashian, responde a las críticas por su piercing en el dedo a los 12 años

Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson regresan a Los Juegos del Hambre en Sunrise on the Reaping