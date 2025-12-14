Mundo

El régimen de Irán advirtió que “continuará apoyando firmemente” al grupo terrorista libanés Hezbollah

Teherán reafirmó su compromiso con movimiento extremista en medio de las crecientes presiones del Gobierno libanés por desmantelarlo

Ali Akbar Velayatí, asesor de
Ali Akbar Velayatí, asesor de Asuntos Internacionales del líder supremo iraní Ali Khamenei (Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi)

El régimen de Irán redobló este domingo su respaldo político y militar a Hezbollah en un momento de creciente presión interna en el Líbano para desarmar al grupo terrorista chií y limitar la posesión de armas exclusivamente al Estado.

Un asesor del líder supremo iraní, Ali Khamenei, aseguró que la República Islámica “continuará apoyando firmemente” a Hezbollah, pese a las críticas de Beirut y a las acusaciones de interferencia regional.

“La República Islámica continuará apoyando de manera firme al valioso y dedicado grupo de Hezbollah en la primera línea de la resistencia”, afirmó Ali Akbar Velayatí, asesor de Asuntos Internacionales de Khamenei, durante una reunión en Teherán con Abdulá Safi al-Din, representante del movimiento chií libanés, según informó la agencia Mehr.

Safi al-Din agradeció el respaldo “integral” de Teherán y reiteró que Hezbollah no contempla entregar su arsenal. Según su versión, la milicia está preparada para defender la integridad territorial y a la población libanesa y “en ningún caso dejará sus armas”, una postura que choca con los intentos del Gobierno de Beirut por reafirmar el monopolio estatal de la fuerza.

El líder supremo iraní, el
El líder supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei (Oficina del Líder Supremo Iraní/WANA vía REUTERS)

El tono de Velayatí no es nuevo. La semana pasada, el influyente asesor había llegado a afirmar que la existencia de Hezbollah era más importante que el “pan y el agua” para el Líbano, una declaración que generó rechazo en sectores políticos libaneses y reforzó la percepción de tutela iraní sobre actores armados no estatales en la región.

Irán es el principal sostén del llamado Eje de la Resistencia, una alianza informal antiisraelí que incluye, además de Hezbollah, al grupo terrorista palestino Hamas, a los hutíes de Yemen y a diversas milicias chiíes iraquíes. Desde hace décadas, Teherán ha brindado apoyo financiero, logístico y militar a estas organizaciones, consolidando una red de influencia regional al margen de los Estados nacionales.

En el caso libanés, ese respaldo es visto por el Ejecutivo como un factor que erosiona la soberanía. Tras la última guerra con Israel, el Gobierno intensificó sus llamados a desarmar a Hezbollah para evitar que decisiones militares clave queden en manos de una fuerza paralela al Estado, un debate recurrente desde el fin de la guerra civil pero que ha cobrado renovada urgencia.

El gobierno del Líbano presiona
El gobierno del Líbano presiona para el desarme del grupo terrorista Hezbollah (EFE/EPA/WAEL HAMZEH)

El ministro de Exteriores del Líbano, Youssef Rajji, fue especialmente explícito al calificar la influencia iraní como “muy negativa”. En una entrevista con la cadena Al Jazeera, describió las políticas de Teherán como “una fuente de inestabilidad” permanente para el Líbano y para Medio Oriente en su conjunto.

Rajji sostuvo además que Beirut solo aceptaría abrir un diálogo formal con Irán si este pone fin a la financiación de “una organización ilegal” en territorio libanés, en referencia directa a Hezbollah. Esa posición llevó al canciller libanés a rechazar recientemente una invitación oficial para visitar Teherán.

Desde el lado iraní, el ministro de Exteriores, Abás Araqchí, dijo estar desconcertado por la negativa de su homólogo y aseguró que mantiene su disposición a viajar a Beirut para abordar las relaciones bilaterales. No obstante, el contraste entre ese ofrecimiento diplomático y las reiteradas declaraciones de respaldo incondicional a Hezbollah subraya la distancia entre ambos gobiernos.

La reafirmación pública del apoyo iraní llega así en un contexto de creciente cuestionamiento regional e internacional al papel de Teherán en conflictos a través de actores armados aliados, y vuelve a colocar al Líbano en el centro de una disputa entre la agenda soberanista de su Estado y la estrategia de proyección de poder del régimen iraní.

