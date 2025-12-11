Vladimir Putin insistió en su apoyo al dictador Nicolás Maduro en medio del cerco diplomático y militar de EEUU

Putin y Maduro conversaron telefónicamente tras el aumento de la tensión en el Caribe (Reuters)

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostuvo una llamada telefónica con el dictador Nicolás Maduro y transmitió el respaldo de Moscú ante el incremento de la presión internacional liderada por Estados Unidos,

El diálogo tuvo lugar luego de que fuerzas estadounidenses incautaran un petrolero frente a las costas venezolanas, elevando la tensión en el Caribe.

El Kremlin informó que ambos líderes analizaron acuerdos de asociación estratégica, el cual contempla proyectos conjuntos en las áreas económica y energética.

Putin manifestó su disposición de avanzar en la implementación de iniciativas bilaterales, con especial énfasis en el sector petrolero, afectado por el nuevo recrudecimiento del conflicto entre Caracas y Washington.

El presidente ruso subrayó la importancia de defender la soberanía venezolana (Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool vía REUTERS)

Según la agencia AFP, el presidente ruso ratificó su “solidaridad con el pueblo venezolano” y respaldó la política del régimen de Maduro que, segúnn Moscú, está orientada a “proteger los intereses y la soberanía nacional ante la mayor presión externa”.

Bajo este contexto, autoridades de Washington explicaron que la operación correspondió al abordaje de un buque iraní amparándose en el derecho marítimo internacional, luego de que su última escala fuera Venezuela. Tras este hecho, el precio internacional del crudo registró un alza: el Brent alcanzó los USD 62,35 el barril y el West Texas Intermediate llegó a USD 58,46 el barril.

La incautación del buque provocó una fuerte condena del régimen venezolano, que tildó la acción de “piratería internacional” y denunció que Washington intenta apropiarse de los recursos petroleros del país.

Estados Unidos incautó un petrolero vinculado a PDVSA frente a Venezuela (Europa Press)

En paralelo, el flujo diplomático involucra a otros actores más allá de Rusia y Venezuela. De acuerdo a Reuters, Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia, reiteró su disposición a dialogar con Caracas tras su segunda reunión en menos de tres semanas con el embajador venezolano en Moscú, Jesús Rafael Salazar Velázquez.

Lukashenko aseguró que Maduro siempre será bienvenido en Bielorrusia (Reuters)

A su vez, Lukashenko aseguró que Maduro “siempre será bienvenido en Bielorrusia” y que ambos naciones coordinarán agendas y proyectos conjuntos, aunque no se detalló si existe una propuesta concreta de asilo para el dictador venezolano.

Además, la portavoz de la Cancillería rusa, Maria Zakharova, enfatizó la importancia de evitar una escalada hacia un conflicto de gran escala con consecuencias imprevisibles para el hemisferio occidental.

Maria Zakharova alertó sobre los riesgos de una escalada en el hemisferio occidental (Europa Press)

El comunicado difundido tras la conversación destacó la postura de Putin: “los canales de comunicación directa entre ambas naciones se mantienen abiertos permanentemente y Rusia continuará apoyando a Venezuela en su lucha”.

El dictador Maduro agradeció el respaldo y aseguró que el país “está ganando la batalla por la paz, el crecimiento económico y la estabilidad social”, reafirmando su confianza en la alianza bilateral y los proyectos conjuntos.

El presidente venezolano criticó la intervención estadounidense en el Caribe (Reuters)

Por otro lado, el dictador chavista instó a los campesinos y pescadores del país a prepararse para enfrentar militarmente a Estados Unidos, que mantiene un despliegue de tropas en el Caribe.

Durante una marcha en Caracas por el aniversario de la Batalla de Santa Inés, Maduro afirmó que las mismas manos productivas del pueblo pueden tomar armas, tanques y misiles si el país se ve invadido.

(Con información de Reuters y AFP)