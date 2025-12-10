Mundo

La Comisión Europea aprobó el financiamiento público para la construcción de la primera central nuclear de Polonia

El proyecto, ubicado en la costa del mar Báltico, busca reducir la dependencia de combustibles fósiles y fortalecer la seguridad energética polaca

La Comisión Europea dio luz verde a las ayudas estatales que Polonia solicitó para construir su primera central nuclear, ubicada en la provincia de Pomerania, junto al mar Báltico. De este modo, este país avanza en el desarrollo de un proyecto estratégico para su matriz energética.

El proyecto denominado Lubiatowo-Kopalino contará con una capacidad de 3.750 megavatios y está previsto que opere en la segunda mitad de la década de 2030. Asimismo, la decisión autoriza un paquete de ayudas de aproximadamente 60.000 millones de zlotys (USD 16.500 millones).

A raíz de la solicitud polaca, la Comisión Europea abrió una investigación formal en diciembre de 2024 por posibles impactos en el mercado eléctrico. Tras la revisión, el apoyo podrá concretarse a través de un contrato bidireccional por diferencia (CfD), que garantiza ingresos estables a la central por cuarenta años.

En consecuencia, entre los ajustes exigidos por Bruselas, se acortó el plazo original del CfD y se modificó la fórmula de compensación. Actualmente, esta fórmula considera la disponibilidad de generación para evitar distorsiones en el mercado y proteger la participación de las energías renovables.

Al mismo tiempo, el primer ministro polaco Donald Tusk subrayó la importancia del respaldo comunitario y la relevancia del proyecto para la seguridad energética nacional, especialmente frente al contexto geopolítico derivado de la invasión rusa a Ucrania.

Por otro lado, la obra será desarrollada por la empresa estatal PEJ Sp. z oo en colaboración con las estadounidenses Westinghouse y Bechtel Group Inc., conforme al convenio previamente firmado con la administración del expresidente Joe Biden.

Respecto al cronograma de la obra, el plan contempla la construcción de tres reactores nucleares, comenzando con el primero para 2036. Igualmente, Polonia asignará inicialmente 4.600 millones de zlotys a PEJ para impulsar el avance constructivo y facilitar la financiación internacional.

En términos financieros, el modelo estipula que el 70% de la inversión procederá de deuda, respaldada principalmente por entidades extranjeras, y cerca de 30.000 millones de zlotys de la banca comercial, completando así un presupuesto total de 192.000 millones de zlotys.

A su vez, Bruselas estableció como condición que al menos el 70% de la electricidad generada se comercialice en el mercado mayorista, mediante salvaguardas que buscan prevenir privilegios y mantener la transparencia y competitividad.

De hecho, el proyecto se considera una de las mayores inversiones energéticas del país y representa un viraje histórico, alejándose de la alta dependencia del carbón y orientándose al cumplimiento de los objetivos climáticos de la Unión Europea.

Por consiguiente, la noticia impulsó las acciones de Polimex-Mostostal SA, empresa vinculada al sector de la construcción, tras conocerse los desembolsos estatales iniciales. Mientras se completan los trámites regulatorios y administrativos exigidos por Bruselas, las autoridades polacas esperan que la central reduzca las emisiones de CO₂ y estimule la economía regional.

(Con información de Europa Press)

