Zelensky dijo que mantuvo una conversación “constructiva” con los enviados de EEUU sobre el plan de paz de Trump para Ucrania

El presidente ucraniano comentó que durante la llamada con Steve Witkoff y Jared Kushner se acordaron los próximos pasos y el formato de los diálogos con Washington

Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania
Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania (Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, afirmó este sábado que él y su equipo mantuvieron una llamada “muy sustantiva y constructiva” con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, en el marco de las conversaciones celebradas en Florida para revisar la propuesta de paz impulsada por Washington.

El mandatario subrayó que Kiev continúa comprometido con un trabajo “honesto” con la parte estadounidense para avanzar hacia una salida negociada al conflicto.

Zelensky explicó en su canal de Telegram que durante la comunicación se acordaron los próximos pasos y el formato de las conversaciones con Estados Unidos, un mensaje que apunta a la intención de reforzar el diálogo tras una primera versión del plan que había sido criticada por Kiev y varias capitales europeas por acercarse demasiado a posiciones defendidas por Rusia.

El presidente ucraniano participó desde Kiev, mientras el jefe de la delegación negociadora, Rustem Umerov, y Andriy Gnatov, jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas, se encontraban en Miami para los intercambios con Witkoff —enviado especial del presidente estadounidense, Donald Trump— y Kushner, asesor político y yerno del mandatario republicano. Las conversaciones comenzaron el jueves y se extendieron por tercer día consecutivo.

Jared Kushner y Steve Witkoff,
Jared Kushner y Steve Witkoff, representantes de Trump para la guerra en Ucrania (Sputnik/Alexander Kazakov/Pool vía REUTERS)

Washington busca acelerar un acuerdo que permita cerrar un conflicto que se acerca a su cuarto año. La intención de la Casa Blanca es presentar un paquete revisado que incorpore modificaciones tras las objeciones planteadas por Ucrania y sus socios europeos, quienes habían advertido que la primera propuesta otorgaba concesiones excesivas al Kremlin y no garantizaba compromisos verificables.

Zelensky señaló que la llamada con Witkoff y Kushner abordó elementos centrales para lograr un alto el fuego duradero y evitar una eventual tercera ofensiva rusa. También insistió en la necesidad de establecer mecanismos que limiten la posibilidad de que Moscú incumpla compromisos, un antecedente que Kiev y organizaciones internacionales han subrayado en múltiples ocasiones desde los acuerdos de Minsk de 2014 y 2015.

El presidente añadió que espera un informe detallado de Umerov y Gnatov sobre los avances logrados en la mesa de negociación. Recordó que ciertos aspectos no pueden discutirse por vía telefónica, por lo que resultará imprescindible continuar el trabajo técnico entre los equipos para depurar ideas y propuestas.

Ucrania sostiene que cualquier plan debe garantizar su seguridad futura, incluir garantías verificables y ofrecer un marco claro para la reconstrucción nacional, uno de los ejes más críticos tras la destrucción causada por la guerra. El Gobierno también insiste en que cualquier entendimiento debe respetar la integridad territorial del país, una posición reiterada ante organismos internacionales y socios multilaterales.

El secretario de Estado de
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, tras la reunión que mantuvieron en Florida (REUTERS/Eva Marie Uzcategui)

Desde París, el presidente francés, Emmanuel Macron, informó que él, Zelensky, el primer ministro británico, Keir Starmer, y el canciller alemán, Friedrich Merz, se reunirán el lunes en Londres para analizar el estado de las negociaciones lideradas por Washington. La convocatoria confirma la preocupación de las principales potencias europeas por mantener un frente común en el proceso.

Las capitales europeas han seguido con atención las conversaciones en Florida por el impacto que podría tener un eventual acuerdo en la arquitectura de seguridad del continente. Desde el inicio del conflicto, la Unión Europea ha destinado asistencia financiera y militar significativa a Ucrania, por lo que cualquier propuesta de paz requiere la coordinación estrecha entre Bruselas, Kiev y Washington.

El diálogo entre Estados Unidos y Ucrania entra ahora en una fase en la que deberán definirse garantías concretas, plazos y mecanismos de supervisión. La capacidad de ambas partes para depurar esas cuestiones determinará si la iniciativa puede evolucionar hacia un marco que satisfaga a Kiev sin abrir fisuras con los aliados europeos.

La reunión prevista en Londres permitirá calibrar hasta qué punto la versión revisada del plan estadounidense empieza a converger con las prioridades de Ucrania y Europa, en un momento clave para definir el rumbo de las negociaciones y el equilibrio político en torno al conflicto.

