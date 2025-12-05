Alemania congeló el ajuste automático de las pensiones y aseguró su nivel actual hasta 2031

Miembros del Parlamento votan durante una sesión de la Cámara Baja, el Bundestag, en Berlín, Alemania, el 5 de diciembre de 2025. (REUTERS/Liesa Johannssen)

La Cámara Baja del Parlamento (Bundestag) de Alemania aprobó este viernes, por un estrecho margen, el proyecto de ley que aplaza hasta 2031 la aplicación del factor de sostenibilidad en el cálculo de las pensiones. Esta medida asegura que las pensiones en Alemania mantendrán un nivel mínimo, denominado “red de seguridad”, equivalente al 48% de los ingresos percibidos antes de la jubilación, con el objetivo es salvaguardar el poder adquisitivo de los jubilados durante los próximos años.

El texto, propuesto por el Gobierno Federal, obtuvo el respaldo de 318 parlamentarios, mientras que 224 votaron en contra y 53 se abstuvieron, superando la mayoría absoluta por tan solo dos votos. La aprobación se produjo tras una hora de debate parlamentario.

Con esta decisión, el nivel de las pensiones permanecerá en el 48% más allá de 2025. El factor de sostenibilidad, diseñado para que las pensiones crezcan de manera más gradual a medida que disminuye la proporción de contribuyentes respecto al número de pensionistas, quedará suspendido hasta 2031. Durante este periodo, el valor medio de la pensión no experimentará la acelerada caída que previsiblemente hubiera ocurrido en caso de efectuarse los cambios planificados, lo que, según las estimaciones presentadas en el debate, habría reducido el porcentaje al 44,9% del salario medio en 2040. La reforma implicará un coste de más de 120.000 millones de euros para las arcas públicas durante los próximos quince años.

Alemania aprueba el plan para anclar las pensiones al nivel actual al menos hasta 2031.

“Decidimos, y esto es especialmente importante para el SPD, estabilizar el nivel de las pensiones”, expresó Dagmar Schmidt en nombre del grupo parlamentario socialdemócrata, en la coalición gobernante con la CDU/CSU del canciller Friedrich Merz. En su intervención destacó la importancia de que la población pueda mantener su nivel de vida en la vejez.

El paquete aprobado incorpora modificaciones adicionales, como la extensión de los créditos por crianza para hijos nacidos antes de 1992, aumentando a tres años el periodo computable en el sistema de jubilación para madres o padres, y la introducción de la llamada “pensión activa”. Esta última permitirá a quienes trabajen más allá de los 67 años de edad percibir hasta 2.000 euros libres de impuestos.

Por su parte, Carsten Linnemann, de la CDU/CSU, calificó la “pensión activa” como el “elemento más innovador del paquete”, ya que facilitará a las empresas la captación de empleados cualificados y a los trabajadores sumar ingresos adicionales. No obstante, advirtió que el conjunto de medidas no resulta suficiente para garantizar el futuro de la seguridad social alemana, subrayando la necesidad de explorar nuevas reformas estructurales a través de la comisión de pensiones prevista por el Gobierno. “Esto requiere valentía. Tendremos que demostrarla”, afirmó.

(Con información de Europa Press)