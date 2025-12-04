Ucrania confirmó contactos con el enviado de Trump tras su reunión con Putin y reafirmó que el proceso de paz sigue en marcha

El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, asistió a un almuerzo de trabajo del Consejo OTAN-Ucrania en Bruselas, Bélgica, este 3 de diciembre de 2025 (REUTERS/Yves Herman)

El ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, confirmó este miércoles que el enviado especial estadounidense Steve Witkoff se puso en contacto con el jefe de la delegación ucraniana Rustem Umerov tras la cita de cinco horas en Moscú con el presidente ruso Vladimir Putin. Sibiga aseguró que Estados Unidos percibe avances en el proceso para buscar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania, en un momento de creciente actividad diplomática impulsada principalmente por Washington.

Según declaraciones de Sibiga recogidas por diferentes medios tras la reunión con sus homólogos de la OTAN, Witkoff se comunicó con Umerov “para una mayor coordinación de los esfuerzos y la evaluación del progreso alcanzado”. La diplomacia estadounidense considera que las conversaciones en Moscú han tenido “un efecto positivo para el proceso de paz”. Sibiga subrayó que el plan negociador sigue abierto y que la delegación ucraniana prevé reunirse pronto con representantes de Estados Unidos para discutir los próximos pasos. Añadió que “la delegación ucraniana fue invitada a continuar las conversaciones en Estados Unidos en un futuro próximo”.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, adelantó que se celebrará una nueva reunión bilateral con la administración estadounidense para retomar el diálogo tras la visita de la delegación norteamericana al Kremlin. Estados Unidos lleva semanas intentando que ambas partes acepten su plan —elaborado y modificado tras las objeciones iniciales— para acabar con casi cuatro años de hostilidades, en un conflicto desatado por la orden de invasión de Putin en febrero de 2022.

Umerov, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania y máximo representante negociador, realizó este miércoles una intensa ronda de contactos en Bruselas. En un mensaje difundido en la red social X, informó que mantuvo una reunión “productiva” durante varias horas con asesores de seguridad nacional de Alemania, Francia, Italia, Polonia, Finlandia y el Reino Unido, junto a representantes de la Unión Europea (UE) y la OTAN. Umerov explicó que actualizó a sus interlocutores sobre los recientes contactos mantenidos con Estados Unidos, tanto en Ginebra como en Miami, y abordó “los siguientes pasos en el proceso diplomático”.

Rustem Umerov, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, se reunió con Marco Rubio en Florida el pasado 30 de noviembre (REUTERS/Eva Marie Uzcategui)

Durante el encuentro en Bruselas se trató también la cuestión de las garantías de seguridad que los aliados europeos podrían ofrecer a Ucrania una vez se logre un acuerdo de paz. Umerov recalcó que “es importante que Europa siga siendo una parte activa en esto, tanto para lograr la paz como para determinar la arquitectura de seguridad futura” y consideró que resulta “necesario desarrollar un marco de garantías de seguridad que sea real y efectivo para lograr la seguridad a largo plazo de Ucrania y de toda Europa”. El negociador ucraniano dijo que se ha acordado continuar trabajando en estrecha coordinación para buscar una solución duradera.

La presencia activa de Europa en el proceso de negociación responde a la preocupación de varios países del continente, que buscan asegurar que la Casa Blanca no trate de imponer demandas rusas a Kiev a cambio de la paz, según expuso Umerov. Además, algunos países europeos han mostrado disposición a desplegar tropas en Ucrania como medida de disuasión, mientras Moscú insiste en que Kiev renuncie expresamente a recibir fuerzas de países de la OTAN.

En paralelo a los contactos europeos, se conoció que el encuentro previsto en Bruselas entre Zelensky y los enviados estadounidenses Witkoff y Jared Kushner fue cancelado. Ambos negociadores regresaron a Estados Unidos después de su recepción en el Kremlin, donde Putin volvió a insistir en condiciones consideradas “inaceptables” por Kiev, de acuerdo con medios como el Kyiv Post.

Por su parte, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, señaló que el principal escollo de las negociaciones es la disputa territorial en la región oriental de Donetsk, actualmente epicentro de los combates entre ambos bandos. Moscú exige la cesión total de ese territorio para declarar un alto el fuego, mientras Kiev se niega a renunciar a la parte que aún controla, aproximadamente un 20%. A día de hoy, Rusia controla en torno al 19% del territorio ucraniano.

El presidente ruso Vladimir Putin, el enviado presidencial Kirill Dmitriev y el asesor de política exterior Yuri Ushakov asistieron a una reunión con el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner en el Kremlin el 2 de diciembre de 2025 (Sputnik/Alexander Kazakov/REUTERS)

De acuerdo con manifestaciones de Yuri Ushakov, asesor diplomático de Putin, los recientes avances del ejército ruso en el campo de batalla han reforzado la posición negociadora del Kremlin, aunque reconoció que “todavía no se ha adoptado ninguna solución de compromiso” respecto a Donetsk, si bien “algunas propuestas estadounidenses pueden ser discutidas”. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, reiteró la disposición de Moscú a reunirse “tantas veces como sea necesario” con representantes estadounidenses.

El proceso negociador también enfrenta obstáculos sobre la posible adhesión de Ucrania a la OTAN, un punto “clave” para Moscú, que rechaza categóricamente la incorporación de Kiev a la Alianza Atlántica. Putin advirtió a Europa sobre las consecuencias de obstaculizar los intentos de Washington para lograr un acuerdo y declaró: “No tenemos intención de ir a la guerra con Europa, pero si Europa quiere y empieza, estamos listos”.

En el ámbito europeo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó un plan financiero para sostener a Ucrania durante los próximos dos años y “ponerla en una posición de fuerza” en las negociaciones con Moscú. El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y la diplomacia alemana manifestaron desconfianza respecto a la voluntad negociadora de Rusia, señalando que las condiciones para una “paz justa” aún están lejos de materializarse.

Mientras tanto, en el terreno militar, las fuerzas rusas avanzan lentamente en algunos frentes y han reivindicado la toma de ciudades clave como Pokrovsk y Vovchansk. No obstante, el mando ucraniano asegura que los combates continúan y que no se ha consolidado el control total en esas áreas.

(Con información de AFP, EFE y EP)